Рассуждение: Как стать миллионером? Или ....

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Рассуждение:

Как стать миллионером? Или миллиардером по желанию.

Кто не хочет им быть читайте молча.)

Слова - золото. Не разбрасывайте их напрасно.

Кратко и ясно.  Хочу или не хочу. Обоснуйте.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:
Я как-то ехал на поезде через Гродно. Купил стакан семечек за 150000. Там все миллионеры
 
Vladimir Baskakov:
Я как-то ехал на поезде через Гродно. Купил стакан семечек за 150000. Там все миллионеры

Понятно что петушок клюет семечки и гадит где попало.

 
Прошу модераторов удалить тему.
 

@Uladzimir Izerski  или тему или автора.

ну не заводите тупых тем. Или отвечайте за созданное

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А пообщаться с @Vladimir Baskakov вы можете и так, в любом топике :-)

Uladzimir Izerski
Uladzimir Izerski
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Получить в наследство лям :D 
 
Uladzimir Izerski:

Рассуждение:

Как стать миллионером? Или миллиардером по желанию.

Кто не хочет им быть читайте молча.)

Слова - золото. Не разбрасывайте их напрасно.

Кратко и ясно.  Хочу или не хочу. Обоснуйте.

Что, вы опять хотите стать миллионером))?
Вы ведь с Белоруссии, были времена миллионных зарплат, правда потом нули обрезали).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Что, вы опять хотите стать миллионером))?
Вы ведь с Белоруссии, были времена миллионных зарплат, правда потом нули обрезали).

И украинцы были миллионерами, не только белорусы, даже у меня в то время был миллион в кармане на мелкие расходы :) 

Где-то в африканской стране, не помню в какой, так там каждый житель триллионер, купить правда за триллион можно пару коробков спичек.

 

Типичный образ форекс трейдера - грааленосца , который выехал на базар с кучей бабла и с собственной тачкой (купленной с прибыли на форекс))

Uladzimir Izerski

А что бы быть богатым - нужно хотя бы сохранить то что есть.

Бросить пить и пойти работать на завод.

 
EgorKim:

Типичный образ форекс трейдера - грааленосца , который выехал на базар с кучей бабла и с собственной тачкой (купленной с прибыли на форекс))

Uladzimir Izerski

А что бы быть богатым - нужно хотя бы сохранить то что есть.

Бросить пить и пойти работать на завод.

Если честно.

Видел своими глазами, как на жигуленке человек привез в банк такую гору купюр.

Не знаю сколько времени кассиры пересчитывали))

//-----

Зарабатывать можно и на котиках, можно на копании могилок(это круче чем на заводе). Не всем подходит индивидуально.))

На рынках т.е на колхозных не все удерживаются. Банкротятся.

А форекс это элитный рынок. Не всем суждено даже (даже четверти желающих) выйти в ноль.

Каждая последующая четверть попадает в линейную, а может и геометрическую зависимость.

 
Maxim Kuznetsov:

@Uladzimir Izerski  или тему или автора.

ну не заводите тупых тем. Или отвечайте за созданное

----

А пообщаться с @Vladimir Baskakov вы можете и так, в любом топике :-)

Максим, никогда не трогайте скорпиона.)) Он первым никого не трогает.

Ужалит больно.

Чище на форуме будет.))

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