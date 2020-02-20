Рассуждение: Как стать миллионером? Или ....
Я как-то ехал на поезде через Гродно. Купил стакан семечек за 150000. Там все миллионеры
Понятно что петушок клюет семечки и гадит где попало.
@Uladzimir Izerski или тему или автора.
ну не заводите тупых тем. Или отвечайте за созданное
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А пообщаться с @Vladimir Baskakov вы можете и так, в любом топике :-)
Рассуждение:
Как стать миллионером? Или миллиардером по желанию.
Кто не хочет им быть читайте молча.)
Слова - золото. Не разбрасывайте их напрасно.
Кратко и ясно. Хочу или не хочу. Обоснуйте.
Что, вы опять хотите стать миллионером))?
И украинцы были миллионерами, не только белорусы, даже у меня в то время был миллион в кармане на мелкие расходы :)
Где-то в африканской стране, не помню в какой, так там каждый житель триллионер, купить правда за триллион можно пару коробков спичек.
Типичный образ форекс трейдера - грааленосца , который выехал на базар с кучей бабла и с собственной тачкой (купленной с прибыли на форекс))
А что бы быть богатым - нужно хотя бы сохранить то что есть.
Бросить пить и пойти работать на завод.
Типичный образ форекс трейдера - грааленосца , который выехал на базар с кучей бабла и с собственной тачкой (купленной с прибыли на форекс))
А что бы быть богатым - нужно хотя бы сохранить то что есть.
Бросить пить и пойти работать на завод.
Если честно.
Видел своими глазами, как на жигуленке человек привез в банк такую гору купюр.
Не знаю сколько времени кассиры пересчитывали))
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Зарабатывать можно и на котиках, можно на копании могилок(это круче чем на заводе). Не всем подходит индивидуально.))
На рынках т.е на колхозных не все удерживаются. Банкротятся.
А форекс это элитный рынок. Не всем суждено даже (даже четверти желающих) выйти в ноль.
Каждая последующая четверть попадает в линейную, а может и геометрическую зависимость.
@Uladzimir Izerski или тему или автора.
ну не заводите тупых тем. Или отвечайте за созданное
----
А пообщаться с @Vladimir Baskakov вы можете и так, в любом топике :-)
Максим, никогда не трогайте скорпиона.)) Он первым никого не трогает.
Ужалит больно.
Чище на форуме будет.))
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Рассуждение:
Как стать миллионером? Или миллиардером по желанию.
Кто не хочет им быть читайте молча.)
Слова - золото. Не разбрасывайте их напрасно.
Кратко и ясно. Хочу или не хочу. Обоснуйте.