Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 6
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Алексей Тарабанов, 2019.12.16 23:32
Если вводим лот 2.87 и количество 25, то 2.87/25=0.1148, округление в меньшую сторону, тогда открываем 25шт по 0.11 лота
Завтра займусь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Напишу советник бесплатно
Vitaly Muzichenko, 2019.12.19 18:22
Алексей, как успехи, продвигается написание?
Там на кончике вопросительный знак был, или как?
Посчитал что утвердительный знак будет более правильным. Думаю что будет правильным.
А_К знает, как стать миллионером
А_К знает, как стать миллионером
Не навижу Рэп.
Удачный удар мухабойкой)))
А_К))?
Это юнец-боец на уровне молодого бойца который наконец-то увидел 100хастик))
Шаг первый:
кто хочет быть миль....
нули добавляйте сами в меру. Только в меру. Не торопитесь.
По мере формирования наших взглядов на рынок будем делать следующие шаги.
У нас, Володя, для этого сначала нужно стать милиционером. :)
Был у нас один случай с молодым милиционером)
На свой ДР полчаса запускал феерверки.
Утром ему предложили больше на работу не приходить.)))
У них, сплошь, все подпольные "Корейки". Даже пукнуть салютом боятся.)
Наша задача не быть при мил- пол-погонах, а работать киркой-кодингом.
Проги - наши погоны.
У кого лучше получается, тот выше званием. Больше звездочек.)
Вот канал расширился. Стал пузатым.)
Накопил денюжек.)))
Это продолжение цирка. Кто видел предыдущие кадры на соседней ветке узнают.
Специально там их удалил. Тут спокойнее. Стократное увеличение не будет приставать.
Если предыдущие кадры кому интересны, то могу добавить.
Если нет, то добавлю новый последний кадр.
Толстеет красный, но еще не вышел за границу синего.
Ну что, уважаемые трейдеры, сделаем следующий шаг.
Многие поняли, что рынок на первый взгляд перспективен, а на самом деле скользкий как угорь.)
Чем его обуздать?
Давайте шаг за шагом будем рассуждать и обсуждать. Это просто и очень просто.
Первое с чем надо определиться?
Какой рынок выбираем?
Например начнем с валютного. Это самый ликвидный рынок.
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Есть возражения?