Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, могу. Но не для всех говорить буду.
Да и скрин на раз был показан)))
Ваша модель в действии. Если конечно вы торгуете по ней, то линия баланса у Вас должна быть примерно такая же ;)
Суть данной стратегии в минимизации максимальной просадки относительно конечной прибыли.
Это позволяет:
1. увеличивать риски (лоты) без влияния на вероятность выигрыша
2. увеличивать прибыль.
минусы:
Прибыль долго ждать.
жирнющий плюс: никогда не сольется если все делать правильно (без естественно моделей, волн и прочих выдумок).
Ваша модель в действии. Если конечно вы торгуете по ней, то линия баланса у Вас должна быть примерно такая же ;)
Суть данной стратегии в минимизации максимальной просадки относительно конечной прибыли.
Это позволяет:
1. увеличивать риски (лоты) без влияния на вероятность выигрыша
2. увеличивать прибыль.
минусы:
Прибыль долго ждать.
жирнющий плюс: никогда не сольется если все делать правильно (без естественно моделей, волн и прочих выдумок).
Чего гадать, зайдите к нему на профильную и посмотрите сигнал. У него более хаотичная кривая
Она еще молодая эта хаотичная. Пусть подрастет)))
Ваша модель в действии. Если конечно вы торгуете по ней, то линия баланса у Вас должна быть примерно такая же ;)
Суть данной стратегии в минимизации максимальной просадки относительно конечной прибыли.
Это позволяет:
1. увеличивать риски (лоты) без влияния на вероятность выигрыша
2. увеличивать прибыль.
минусы:
Прибыль долго ждать.
жирнющий плюс: никогда не сольется если все делать правильно (без естественно моделей, волн и прочих выдумок).
Почему к вам нельзя в личке написать?
Почему к вам нельзя в личке написать?
я добавил вас в друзья. попробуйте сейчас, если не получится, то напишите тут.
Вот это и показывает отсутствие определения "тренд"...
Большинство трейдеров путают понятия "тренд" и "ценовая пила"...
"Ценовая пила" - скачки цены в ту или иную сторону, и на каждом графике такая "пила" будет своей, неповторимой...
"Тренд"- это общее НАПРАВЛЕНИЕ "ценовой пилы", и он будет ОДИНв текущей момент времени, и не зависит от скачков цены... и от графика... Тренд ведь не графике, а на РЫНКЕ!
Кратковременное направление цены, противоположное тренду, называется ОТКАТ...
Если не договориться по определениям, то весь этот разговор ни к чему не приведет.
согласен
На картинке тренд вверх :)
это обман зрения
;)
это обман зрения
;)
Да не, точно;)
просто точно нужно определить - отскок или откат
причем ниже чем на дневках - это полная каша