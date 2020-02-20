Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 13

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Да, могу. Но не для всех говорить буду.

Да и скрин на раз был показан)))

Ваша модель в действии. Если конечно вы торгуете по ней, то линия баланса у Вас должна быть примерно такая же ;)

Суть данной стратегии в минимизации максимальной просадки относительно конечной прибыли.

Это позволяет: 

1. увеличивать риски (лоты) без влияния на вероятность выигрыша

2. увеличивать прибыль.

минусы:

Прибыль долго ждать.

жирнющий плюс: никогда не сольется если все делать правильно (без естественно моделей, волн и прочих выдумок).

 
Martin CHEguevara:

Ваша модель в действии. Если конечно вы торгуете по ней, то линия баланса у Вас должна быть примерно такая же ;)

Суть данной стратегии в минимизации максимальной просадки относительно конечной прибыли.

Это позволяет: 

1. увеличивать риски (лоты) без влияния на вероятность выигрыша

2. увеличивать прибыль.

минусы:

Прибыль долго ждать.

жирнющий плюс: никогда не сольется если все делать правильно (без естественно моделей, волн и прочих выдумок).

Чего гадать, зайдите к нему на профильную и посмотрите сигнал. У него более хаотичная кривая
 
Ivan Butko:
Чего гадать, зайдите к нему на профильную и посмотрите сигнал. У него более хаотичная кривая

Она еще молодая эта хаотичная. Пусть подрастет)))

 
Martin CHEguevara:

Ваша модель в действии. Если конечно вы торгуете по ней, то линия баланса у Вас должна быть примерно такая же ;)

Суть данной стратегии в минимизации максимальной просадки относительно конечной прибыли.

Это позволяет: 

1. увеличивать риски (лоты) без влияния на вероятность выигрыша

2. увеличивать прибыль.

минусы:

Прибыль долго ждать.

жирнющий плюс: никогда не сольется если все делать правильно (без естественно моделей, волн и прочих выдумок).

Почему к вам нельзя в личке написать?

 
Aleksandr Yakovlev:

Почему к вам нельзя в личке написать?

я добавил вас в друзья. попробуйте сейчас, если не получится, то напишите тут.

 
Serqey Nikitin:

Вот это и показывает отсутствие определения "тренд"...

Большинство трейдеров путают понятия "тренд" и "ценовая пила"...

"Ценовая пила" - скачки цены в ту или иную сторону, и на каждом графике такая "пила" будет своей, неповторимой...

"Тренд"- это общее НАПРАВЛЕНИЕ  "ценовой пилы", и он будет ОДИНв текущей момент времени, и не зависит от скачков цены... и от графика... Тренд ведь не графике, а на РЫНКЕ!

Кратковременное направление цены, противоположное тренду, называется ОТКАТ...


Если не договориться по определениям, то весь этот разговор ни к чему не приведет.

согласен


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

На картинке тренд вверх ;)
 
Aleksei Stepanenko:
На картинке тренд вверх :)

это обман зрения

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

это обман зрения

;)

Да не, точно;)
 
Aleksei Stepanenko:
Да не, точно;)

просто точно нужно определить - отскок или откат

причем ниже чем на дневках - это полная каша

1...67891011121314151617181920...27
Новый комментарий