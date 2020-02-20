Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 26
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Буду болеть за Вас всем сердцем!
Алексей, от таких чисел дух не захватывает? Банк берёт под 3-5 в год, отдает под 11-19. Реальный сектор работает под 5-10%. А тут такие цифры и задаром
Постараюсь не подвести.
5 % в день. Годовая капитализация.
В день-два нормально. За год слишком мало.
В день-два нормально. За год слишком мало.
Если учсть что не рублевый счет, а валютный, и не зайчики, то вполне себе нормально. Конечно в банке безопасней примерно эти-же 5% получить. Но ведь и тут с небольшим риском вполне реально и 15%-30%-... получить годовых. Просто многие хотят всего и сразу, но часто именно жадность и ведет к сливам.
Постараюсь не подвести.
В день-два нормально. За год слишком мало.
Если учсть что не рублевый счет, а валютный, и не зайчики, то вполне себе нормально. Конечно в банке безопасней примерно эти-же 5% получить. Но ведь и тут с небольшим риском вполне реально и 15%-30%-... получить годовых. Просто многие хотят всего и сразу, но часто именно жадность и ведет к сливам.
Да в банке держать сотку не интересно.
Все мечтают из сотки "лимон" сделать.
Пойду отдыхать. Завтра на фабрику.
На парковке своего авто можно только экономить.
А вот если сделать частную парковку, тогда легче шагать к миллиону.)
У меня такой вопрос. Извините. Три класса образования.
Кто силен в математике?
Сколько времени мне понадобиться со 100 дойти до 1 000 000 при росте депозита в день 5%.
Доживу ли? Может не стоит начинать?.
Калькулятор
Если работать 4 дня в неделю с 5% прибыли в день, то понадобиться 330 дней с выходными. Почти год надо упорно трудиться.
Сделал панельку помогать роботу. Вручную ему добавлять ордера или отбирать если будет шалить.
Но видимо надо полностью на робота перекладывать работу и за ним гадом следить.
Пока что не торгую. Тестирую на сигнальном счете новую ТС и кнопочки к ней. На этой неделе запущу в ход машинку для стрижки капусты.)
Если работать 4 дня в неделю с 5% прибыли в день, то понадобиться 330 дней с выходными. Почти год надо упорно трудиться.
Сделал панельку помогать роботу. Вручную ему добавлять ордера или отбирать если будет шалить.
Но видимо надо полностью на робота перекладывать работу и за ним гадом следить.
Пока что не торгую. Тестирую на сигнальном счете новую ТС и кнопочки к ней. На этой неделе запущу в ход машинку для стрижки капусты.)
Почему именно 4 дня, а не 5 или 3?
Почему именно 4 дня, а не 5 или 3?
Люблю лишний день отдохнуть. На рыбалку, в грибы, по делам отлучиться.
У меня не так строго как на заводе.
Ну что господа? Все получили удовольствие от минусов на счете!))) Знаю что следили и что кто то радовался. )))
Такой юмор заранее был задуман)))
А теперь не торопливо пойдём к миллиону. Есть свободное время для торговли и общения.
Ну что господа? Все получили удовольствие от минусов на счете!))) Знаю что следили и что кто то радовался. )))
Такой юмор заранее был задуман)))
А теперь не торопливо пойдём к миллиону. Есть свободное время для торговли и общения.
я вот следил за другим участником
и не ради злорадствования, с сожалением