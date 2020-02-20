Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 26

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Aleksei Stepanenko:

Буду болеть за Вас всем сердцем!


Алексей, от таких чисел дух не захватывает? Банк берёт под 3-5 в год, отдает под 11-19. Реальный сектор работает под 5-10%. А тут такие цифры и задаром

Постараюсь не подвести.

Алексей Тарабанов:

5 % в день. Годовая капитализация. 

В день-два нормально. За год слишком мало.

 
Uladzimir Izerski:

В день-два нормально. За год слишком мало.

Если учсть что не рублевый счет, а валютный, и не зайчики, то вполне себе нормально. Конечно в банке безопасней примерно эти-же 5% получить. Но ведь и тут с небольшим риском вполне реально и 15%-30%-... получить годовых. Просто многие хотят всего и сразу, но часто именно жадность и ведет к сливам.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Постараюсь не подвести.

В день-два нормально. За год слишком мало.

До пятницы доживет?
 
Konstantin Nikitin:

Если учсть что не рублевый счет, а валютный, и не зайчики, то вполне себе нормально. Конечно в банке безопасней примерно эти-же 5% получить. Но ведь и тут с небольшим риском вполне реально и 15%-30%-... получить годовых. Просто многие хотят всего и сразу, но часто именно жадность и ведет к сливам.

Да в банке держать сотку не интересно.

Все мечтают из сотки "лимон" сделать.

Пойду отдыхать. Завтра на фабрику.

 
Uladzimir Izerski:

На парковке своего авто можно только экономить.

А вот если сделать частную парковку, тогда легче шагать к миллиону.)

У меня  такой вопрос. Извините. Три класса образования.

Кто силен в математике?

Сколько времени мне понадобиться со 100 дойти до 1 000 000 при росте депозита в день 5%.

Доживу ли? Может не стоит начинать?.

Калькулятор


Калькулятор расчета сложного процента
Калькулятор расчета сложного процента
  • wpcalc.com
Если ежедневно откладывать по 100 рублей, то через год будет 36000. Далее инвестируем 36000 под 25% годовых на 25 лет с ежегодным пополнением 36000. В конце 21 года сумма будет 40.000.000 Бросайте курить! Миллионером может стать любой!
 

Если работать 4 дня в неделю с 5% прибыли в день, то понадобиться 330 дней с выходными. Почти год надо упорно трудиться.

Сделал панельку помогать роботу. Вручную ему добавлять ордера или отбирать если будет шалить.

Но видимо надо полностью на робота перекладывать работу и за ним гадом следить.

Пока что не торгую. Тестирую на сигнальном счете новую ТС и кнопочки к ней. На этой неделе запущу в ход машинку для стрижки капусты.)

EURUSD_5

 
Uladzimir Izerski:

Если работать 4 дня в неделю с 5% прибыли в день, то понадобиться 330 дней с выходными. Почти год надо упорно трудиться.

Сделал панельку помогать роботу. Вручную ему добавлять ордера или отбирать если будет шалить.

Но видимо надо полностью на робота перекладывать работу и за ним гадом следить.

Пока что не торгую. Тестирую на сигнальном счете новую ТС и кнопочки к ней. На этой неделе запущу в ход машинку для стрижки капусты.)


Почему именно 4 дня, а не 5 или 3? 

 
Evgeniy Zhdan:

Почему именно 4 дня, а не 5 или 3? 

Люблю лишний день отдохнуть. На рыбалку, в грибы, по делам отлучиться.

У меня не так строго как на заводе.

 

Ну что господа? Все получили удовольствие от минусов на счете!))) Знаю что следили и что кто то радовался. )))

Такой юмор заранее был задуман)))

А теперь не торопливо пойдём к миллиону. Есть свободное время для торговли и общения.

 
Uladzimir Izerski:

Ну что господа? Все получили удовольствие от минусов на счете!))) Знаю что следили и что кто то радовался. )))

Такой юмор заранее был задуман)))

А теперь не торопливо пойдём к миллиону. Есть свободное время для торговли и общения.

я вот следил за другим участником

и не ради злорадствования, с сожалением

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