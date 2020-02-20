Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 4
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Что бы стать крутым дядьком на рынке нужны определенные способности.
Они простые
1. Знать куда пойдет цена.
2. Где крыть позицию.
3. Где войти обратно?
Что бы стать крутым дядьком на рынке нужны определенные способности.
Они простые
1. Знать куда пойдет цена.
2. Где крыть позицию.
3. Где войти обратно?
А как знать куда пойдёт цена, не будучи инсайдером ? Владеть "яйцами судьбы"? :D
Кончай синячить и рассуждать, займись делом, а то так и не у видишь миллиона, даже белорусскими рублями
У меня совесть на месте.
А вот у таких как ты. надо подумать.
У меня люди просят защиты. Доверие проявляют.
Может совесть проснется у хозяина.? Где то тут находится.
А как знать куда пойдёт цена, не будучи инсайдером ? Владеть "яйцами судьбы"? :D
Знать точно никто не будет никогда. Подчеркиваю. Никогда.
Есть объективные обстоятельства предполагать.
Даже инсайдер после выпуска новостей пустышка.
Уладзимир, как лучше картофель сажать, вдоль или поперёк?
В этом году первый раз провёл эксперимент: посадил картофель 2 раза, первый как всегда, а второй 3 августа. Урожай выкопал 28 октября, при том не хуже, чем собрал с первой посадки :)
Садил все 2 раза вдоль)))
В этом году первый раз провёл эксперимент: посадил картофель 2 раза, первый как всегда, а второй 3 августа. Урожай выкопал 28 октября, и не хуже, чем собрал с первой посадки :)
Садил все 2 раза вдоль)))
Так это к петушку с пером.
Не моя тема.))
А вот у таких как ты. надо подумать.
Рассуждение:
Как стать миллионером? Или миллиардером по желанию.
Кто не хочет им быть читайте молча.)
Слова - золото. Не разбрасывайте их напрасно.
Кратко и ясно. Хочу или не хочу. Обоснуйте.
Так это к петушку с пером.
Не моя тема.))
Вряд ли тебе, да и кому-то еще на форуме есть меня в чем упрекнуть кроме резких высказываний
Прежде чем других упрекать подумай. А не дурак ли ,,,Я!!!