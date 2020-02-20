Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 4

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Uladzimir Izerski:

Что бы стать крутым дядьком на рынке нужны определенные способности.

Они простые

 1. Знать куда пойдет цена.

 2. Где крыть позицию.

3. Где войти обратно?

Уладзимир, как лучше картофель сажать, вдоль или поперёк?
 
Uladzimir Izerski:

Что бы стать крутым дядьком на рынке нужны определенные способности.

Они простые

 1. Знать куда пойдет цена.

 2. Где крыть позицию.

3. Где войти обратно?

А как знать куда пойдёт цена, не будучи инсайдером ? Владеть "яйцами судьбы"? :D 

 
TheXpert:
Кончай синячить и рассуждать, займись делом, а то так и не у видишь миллиона, даже белорусскими рублями

У меня совесть на месте.

А вот у таких как ты. надо подумать.

У меня люди просят защиты. Доверие проявляют.


Может совесть проснется у хозяина.? Где то тут находится.

 
Artem Prischepa:

А как знать куда пойдёт цена, не будучи инсайдером ? Владеть "яйцами судьбы"? :D 

Знать точно никто не будет никогда. Подчеркиваю. Никогда.

Есть объективные обстоятельства  предполагать.

Даже инсайдер после выпуска новостей пустышка.

 
Vladimir Baskakov:
Уладзимир, как лучше картофель сажать, вдоль или поперёк?

В этом году первый раз провёл эксперимент: посадил картофель 2 раза, первый как всегда, а второй 3 августа. Урожай выкопал 28 октября, при том не хуже, чем собрал с первой посадки :)

Садил все 2 раза вдоль)))

 
Vitaly Muzichenko:

В этом году первый раз провёл эксперимент: посадил картофель 2 раза, первый как всегда, а второй 3 августа. Урожай выкопал 28 октября, и не хуже, чем собрал с первой посадки :)

Садил все 2 раза вдоль)))

Так это к петушку с пером.

Не моя тема.))

 
Uladzimir Izerski:

А вот у таких как ты. надо подумать.

Вряд ли тебе, да и кому-то еще на форуме есть меня в чем упрекнуть кроме резких высказываний
 
Uladzimir Izerski:

Рассуждение:

Как стать миллионером? Или миллиардером по желанию.

Кто не хочет им быть читайте молча.)

Слова - золото. Не разбрасывайте их напрасно.

Кратко и ясно.  Хочу или не хочу. Обоснуйте.

нужно вступить в кооператив озеро
[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Так это к петушку с пером.

Не моя тема.))

Как не к вам, я думал тут-то, хотя бы , вы дока
 
TheXpert:
Вряд ли тебе, да и кому-то еще на форуме есть меня в чем упрекнуть кроме резких высказываний

Прежде чем других упрекать подумай. А не дурак ли ,,,Я!!!

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