Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 16
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Прежде чем играть что то серьёзное приходиться сначала изучить ноты. Вижу, что тут мало кого интересует такая мелочь.
Ведь проще играть в монетку. Случайный выигрыш устраивает, а о потерях не думают.
Познания о рынках открываются медленно и ускоряются по спирали.
Да, согласен с Вами, многие тупо ноту "фа" от ноты "соль" не отличают так что даже не могут понять, что ноты выпадают случайным образом)
Да многие думают про себя что звук может быть случаен, но то что это ноты мало кто догадывается, так как для многих ноты "ре" "ми" "фа" - одинаковые +-)
Лично для меня познания рынка никак не ускорялось, наоборот я чувствовал что вязну в таком болотище откуда не видно выхода либо его вовсе нет. Это ужасное состояние прижатого к стенке человека готового на все лишь бы выбраться, никому такого не посоветую.
Мне плевать на финансовые рынки вообще, меня от них тошнит, поэтому и зарабатываю. Вот такой вот парадокс)
Да, такое не каждому по вкусу , каждому - свое...
Видишь, Сергей?
У тебя даже ничего умного не нашлось сказать.
Так и живём как в курятнике.))
Да, согласен с Вами, многие тупо ноту "фа" от ноты "соль" не отличают так что даже не могут понять, что ноты выпадают случайным образом)
Да многие думают про себя что звук случаен, но то что это ноты мало кто догадывается)
Лично для меня познания рынка никак не ускорялось, наоборот я чувствовал что вязну в таком болотище откуда не видно выхода либо его вовсе нет. Э то ужасное состояние прижатого к стенке человека готового на все лишь бы выбраться, никому такого не посоветую.
Мне плевать на финансовые рынки вообще, меня от них тошнит, поэтому и зарабатываю. Вот такой вот парадокс)
Наверно все проходят такое психологическое состояние.
Большинство на этом моменте выходят из большой игры.
Как на марафоне. Сильнейшие остаются))
Мне тоже вначале казалось, что рынок не предсказуем.
Мне тоже вначале казалось, что рынок не предсказуем.
"предсказуемость" рынка зависит от "угла зрения")
"предсказуемость" рынка зависит от "угла зрения")
Рынок предсказуем если смотреть прямо).
Программно легче оценивать ситуацию на рынке.
Программа подскажет, что сейчас происходит с ценой и куда она стремиться.
Например предскажет вероятность флета или тренда.
Вот например. Сложный участок для анализа EURUSD М15 за 10.01.
Программа без труда предсказывает флеты, волны, развороты...
Картинка гиф. Смотрим ролик.)
Рынок предсказуем если смотреть прямо).
Программно легче оценивать ситуацию на рынке.
Программа подскажет, что сейчас происходит с ценой и куда она стремиться.
Например предскажет вероятность флета или тренда.
Вот например. Сложный участок для анализа EURUSD М15 за 10.01.
Программа без труда предсказывает флеты, волны, развороты...
Картинка гиф. Смотрим ролик.)
Вы это серьезно ? Это ваш ролик ?
Вы это серьезно ? Это ваш ролик ?
А чем он вам не понравился?
Давайте замечания. Что не так? Усовершенствую программу.
А чем он вам не понравился?
Давайте замечания. Что не так? Усовершенствую программу.
Разве не понятно, что никто не сможет угадать куда пойдет цена. Следовательно вы не сможете красить график при реальной торговле.
Если это делается на М15, то это уже история. Поезд уже ушел.
P.S. Надо красить график с каждым тиком.
Разве не понятно, что никто не сможет угадать куда пойдет цена.
Хотите скажу куда цена пойдет. Фентена сейчас на по цене 142,600.
Дойдет до 142,750 ( На 15м. пробьет и вернется) и от туда пойдет до 142,400. Стоп 15 п.
Пользуйтесь бесплатно.)))
Разве не понятно, что никто не сможет угадать куда пойдет цена. Следовательно вы не сможете красить график при реальной торговле.
Если это делается на М15, то это уже история. Поезд уже ушел.
P.S. Надо красить график с каждым тиком.
В живую график красится с каждым тиком, плавно и равномерно.
Но.
Этот гиф-файл создан по ценам открытия бара, прогоном в тестере как есть.
Если создать гифку по всем тикам, файл будет просто огромный и я не смогу его тут разместить.