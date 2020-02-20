Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 11

Новый комментарий
 
Wizard2018:

Нет, на рыночном графике много размерностей и на каждой - свой тренд.   И естественно направление зависит от размерности (грубо таймфрейма)

Суперпозиция трендов)
 
bilbo_b:
Суперпозиция трендов)

Вот это и показывает отсутствие определения "тренд"...

Большинство трейдеров путают понятия "тренд" и "ценовая пила"...

"Ценовая пила" - скачки цены в ту или иную сторону, и на каждом графике такая "пила" будет своей, неповторимой...

"Тренд" - это общее НАПРАВЛЕНИЕ  "ценовой пилы", и он будет ОДИН в текущей момент времени, и не зависит от скачков цены... и от графика... Тренд ведь не графике, а на РЫНКЕ!

Кратковременное направление цены, противоположное тренду, называется ОТКАТ...


Если не договориться по определениям, то весь этот разговор ни к чему не приведет.

 
Ivan Butko:
Очень просто: открываешь центовые счета у сомнительных брокеров, у которых центовики лежат на одних серверах вместе с долларовыми. Штук 8 (чем больше, тем лучше). В каждом месяце один раз жахаешь на всех счетах: на 4-х в бай, на остальных 4-х в селл, до 100 и выше до 299%. Затем весь месяц открываешь мелкие сделки, чтобы создать видимость торговли. Чем хаотичней будет линия баланса, тем меньше будет сомнений у подписчиков. И так далее, в следующем месяце 2 на бай, 2 на селл, затем 1 на бай, 1 на селл, на четвертый месяц остается один сигнал.

Затем выводишь в свет данный счет, замониториваешь в сигнал, качаешь ночной скальпер, либо сеточник, ставишь на маловолатильный кросс и пошел собирать подписчиков, они сами придут в силу своей неопытности и жадности.

Примечание: жаханье можно заменить кликерами на новостях, либо запаздывающим арбитражем, но без вывода средств.

Типичная схема заработка здесь. Чем лучше удастся реализовать шаги, тем качественей и приалекательней получится сигнал.

Есть профессионалы в таких схемах, прям ОПГ, действуют брокеры. Поживут, наберут, сливаются, удаляют сигнал. 

Если бы здесь у каждого продавца велась история слитых счетов, как у одного известного брокера в его памм-системе, то из вышеназванных деятелей можно было формировать доску "почета" для новичков.

там посмотришь, у человека уже 300 слитых счетов, и все равно на него подписываются, собирает 100 000 в инвестирование)

 
Serqey Nikitin:

Вот это и показывает отсутствие определения "тренд"...

Большинство трейдеров путают понятия "тренд" и "ценовая пила"...

"Ценовая пила" - скачки цены в ту или иную сторону, и на каждом графике такая "пила" будет своей, неповторимой...

"Тренд" - это общее НАПРАВЛЕНИЕ  "ценовой пилы", и он будет ОДИН в текущей момент времени, и не зависит от скачков цены... и от графика... Тренд ведь не графике, а на РЫНКЕ!

Кратковременное направление цены, противоположное тренду, называется ОТКАТ...


Если не договориться по определениям, то весь этот разговор ни к чему не приведет.

Буду называть трендом движение цены из точки А в точку Б.

Цена может достичь точку Б напрямую или отклоняясь.

В свою очередь отклонения это те же движения цены только меньшего масштаба.

Так получается фрактальная структура. Для рынка структура все таки мультифрактальная.

И так в глубь до тикового графика.

Ну а движения цены вызваны тем, что на растущем рынке продают, а на падающем покупают.

Деньги на рынке из воздуха не появляются, если кто то заработал значит кто то потерял. Кто-то должен съесть кого-нибудь)) ну это мое мнение)

 
multiplicator:

там посмотришь, у человека уже 300 слитых счетов, и все равно на него подписываются, собирает 100 000 в инвестирование)

частичная мера)
 
Uladzimir Izerski:

Для определения тренда хорош ZZ. Видны вершинки и впадины. Последовательность вершин и впадин может характеризовать тренд.

Вершинки и впадины не всегда выстраиваются в тренд. Надо об этом помнить.

Каждое колено ZZ у меня считается волной. Так удобно формировать структуру волн. Каждая волна имеет свой канал.

На каждом ТФ свои каналы и каналы нижних и верхних ТФ-мов.

Если интересно? Буду баить сказку дальше))

можно ли торговать трендовую стратегию на флетовом графике? если график флетовый на всех таймфреймах, "самоподобный".

трендовик здесь увидит разворот тренда



а флетовик здесь увидит отклонение от машки и будет торговать вверх


 
bilbo_b:

Буду называть трендом движение цены из точки А в точку Б.

Цена может достичь точку Б напрямую или отклоняясь.

... ну это мое мнение)

По мне лучше (нагляднее) рассматривать среднюю линию канала ...



 
Serqey Nikitin:

Ну да, как тот чукча - что вижу, то и пою...

Так хорошие дела не делаются!...

Еще раз подумайте...  На рынке в текущий момент времени может быть ТОЛЬКО ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕНДА!   И это направление никак не зависит от таймфрейма...

ЭЭ!!

Чукча знает, что в настоящий момЭнт ТОЛЬКО ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕНДА это направление тика)))

Wizard2018:

Нет, на рыночном графике много размерностей и на каждой - свой тренд.   И естественно направление зависит от размерности (грубо таймфрейма)

По другому и быть не может.

 
multiplicator:

можно ли торговать трендовую стратегию на флетовом графике? если график флетовый на всех таймфреймах, "самоподобный".

трендовик здесь увидит разворот тренда



а флетовик здесь увидит отклонение от машки и будет торговать вверх


Это если смотреть узко в щель, то видеть можно только валютную пару.

А если приоткрыть дверь и открыть глаза, можно смотреть на валюты. 

Вот там виден тренд и флет.

 
multiplicator:

...

ладно он развернется вот так. колебательно.


а если он развернется резко


там ф*г поймешь, это разворот начался, или это просто отклонение от машки чуть больше обычного.

1...456789101112131415161718...27
Новый комментарий