Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 11
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Нет, на рыночном графике много размерностей и на каждой - свой тренд. И естественно направление зависит от размерности (грубо таймфрейма)
Суперпозиция трендов)
Вот это и показывает отсутствие определения "тренд"...
Большинство трейдеров путают понятия "тренд" и "ценовая пила"...
"Ценовая пила" - скачки цены в ту или иную сторону, и на каждом графике такая "пила" будет своей, неповторимой...
"Тренд" - это общее НАПРАВЛЕНИЕ "ценовой пилы", и он будет ОДИН в текущей момент времени, и не зависит от скачков цены... и от графика... Тренд ведь не графике, а на РЫНКЕ!
Кратковременное направление цены, противоположное тренду, называется ОТКАТ...
Если не договориться по определениям, то весь этот разговор ни к чему не приведет.
Очень просто: открываешь центовые счета у сомнительных брокеров, у которых центовики лежат на одних серверах вместе с долларовыми. Штук 8 (чем больше, тем лучше). В каждом месяце один раз жахаешь на всех счетах: на 4-х в бай, на остальных 4-х в селл, до 100 и выше до 299%. Затем весь месяц открываешь мелкие сделки, чтобы создать видимость торговли. Чем хаотичней будет линия баланса, тем меньше будет сомнений у подписчиков. И так далее, в следующем месяце 2 на бай, 2 на селл, затем 1 на бай, 1 на селл, на четвертый месяц остается один сигнал.
там посмотришь, у человека уже 300 слитых счетов, и все равно на него подписываются, собирает 100 000 в инвестирование)
Вот это и показывает отсутствие определения "тренд"...
Большинство трейдеров путают понятия "тренд" и "ценовая пила"...
"Ценовая пила" - скачки цены в ту или иную сторону, и на каждом графике такая "пила" будет своей, неповторимой...
"Тренд" - это общее НАПРАВЛЕНИЕ "ценовой пилы", и он будет ОДИН в текущей момент времени, и не зависит от скачков цены... и от графика... Тренд ведь не графике, а на РЫНКЕ!
Кратковременное направление цены, противоположное тренду, называется ОТКАТ...
Если не договориться по определениям, то весь этот разговор ни к чему не приведет.
Буду называть трендом движение цены из точки А в точку Б.
Цена может достичь точку Б напрямую или отклоняясь.
В свою очередь отклонения это те же движения цены только меньшего масштаба.
Так получается фрактальная структура. Для рынка структура все таки мультифрактальная.
И так в глубь до тикового графика.
Ну а движения цены вызваны тем, что на растущем рынке продают, а на падающем покупают.
Деньги на рынке из воздуха не появляются, если кто то заработал значит кто то потерял. Кто-то должен съесть кого-нибудь)) ну это мое мнение)
там посмотришь, у человека уже 300 слитых счетов, и все равно на него подписываются, собирает 100 000 в инвестирование)
Для определения тренда хорош ZZ. Видны вершинки и впадины. Последовательность вершин и впадин может характеризовать тренд.
Вершинки и впадины не всегда выстраиваются в тренд. Надо об этом помнить.
Каждое колено ZZ у меня считается волной. Так удобно формировать структуру волн. Каждая волна имеет свой канал.
На каждом ТФ свои каналы и каналы нижних и верхних ТФ-мов.
Если интересно? Буду баить сказку дальше))
можно ли торговать трендовую стратегию на флетовом графике? если график флетовый на всех таймфреймах, "самоподобный".
трендовик здесь увидит разворот тренда
а флетовик здесь увидит отклонение от машки и будет торговать вверх
Буду называть трендом движение цены из точки А в точку Б.
Цена может достичь точку Б напрямую или отклоняясь.... ну это мое мнение)
По мне лучше (нагляднее) рассматривать среднюю линию канала ...
Ну да, как тот чукча - что вижу, то и пою...
Так хорошие дела не делаются!...Еще раз подумайте... На рынке в текущий момент времени может быть ТОЛЬКО ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕНДА! И это направление никак не зависит от таймфрейма...
ЭЭ!!
Чукча знает, что в настоящий момЭнт ТОЛЬКО ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕНДА это направление тика)))
Нет, на рыночном графике много размерностей и на каждой - свой тренд. И естественно направление зависит от размерности (грубо таймфрейма)
По другому и быть не может.
можно ли торговать трендовую стратегию на флетовом графике? если график флетовый на всех таймфреймах, "самоподобный".
трендовик здесь увидит разворот тренда
а флетовик здесь увидит отклонение от машки и будет торговать вверх
Это если смотреть узко в щель, то видеть можно только валютную пару.
А если приоткрыть дверь и открыть глаза, можно смотреть на валюты.
Вот там виден тренд и флет.
...
ладно он развернется вот так. колебательно.
а если он развернется резко
там ф*г поймешь, это разворот начался, или это просто отклонение от машки чуть больше обычного.