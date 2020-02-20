Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 9
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вот вот
Меньше тратить, чем заработать это хорошо. Остальное съест инфляция.
У нас цель миллион!!!
Ну ладно. На сегодня хватит.
Я стал миллионером как только ушёл с форекса.
ты снова с нами ?
"λ-логика" :-)
Очень просто: открываешь центовые счета у сомнительных брокеров, у которых центовики лежат на одних серверах вместе с долларовыми. Штук 8 (чем больше, тем лучше). В каждом месяце один раз жахаешь на всех счетах: на 4-х в бай, на остальных 4-х в селл, до 100 и выше до 299%. Затем весь месяц открываешь мелкие сделки, чтобы создать видимость торговли. Чем хаотичней будет линия баланса, тем меньше будет сомнений у подписчиков. И так далее, в следующем месяце 2 на бай, 2 на селл, затем 1 на бай, 1 на селл, на четвертый месяц остается один сигнал.
Шулерство не моя тема. Есть много способов заработать честно.
Но тут солидарен с вами. На сигналах можно больше заработать, чем трейдингом. И быстрее продвинуться к миллиону.) Такие прецеденты мы уже наблюдали.
В Японии например у одного трейдера около полмиллиона подписчиков на его аналитику. Вот если правильно понимать рынок и прибыльно торговать, то подписчики будут пачками заходить в сигнал. А вот тут кроется засада. Сигналы, где много подписчиков, привлекают крупных игроков на ликвидность. Быстро делают из сигнала кочергу.)))
Очень просто: открываешь центовые счета у сомнительных брокеров, у которых центовики лежат на одних серверах вместе с долларовыми. Штук 8 (чем больше, тем лучше). В каждом месяце один раз жахаешь на всех счетах: на 4-х в бай, на остальных 4-х в селл, до 100 и выше до 299%. Затем весь месяц открываешь мелкие сделки, чтобы создать видимость торговли. Чем хаотичней будет линия баланса, тем меньше будет сомнений у подписчиков. И так далее, в следующем месяце 2 на бай, 2 на селл, затем 1 на бай, 1 на селл, на четвертый месяц остается один сигнал.
В курсе, что если прирост больше 50% в месяц, сигнал автоматически скрывается ?
Это точно?
ты снова с нами ?
"λ-логика" :-)
он просто открыл свой дц
и всех нас предал
;)
1. Первая ступенька - определить тренд.
На первую ступеньку, я просто уверен, никто не обращает внимания и не знает как к ней подойти.
Это важный этап.
На первом этапе самым важным является ОПРЕДЕЛЕНИЕ графика ГЕНЕРАЛЬНОГО ТРЕНДА.
На первый взгляд: чем больше график, тем точнее определение тренда.
Но это не так... Например, нет смысла брать за основу график с месячными свечами или больше... Даже график с недельными свечами под вопросом...
Определение генерального тренда должно быть обоснованным, а не с потолка...
На первом этапе самым важным является ОПРЕДЕЛЕНИЕ графика ГЕНЕРАЛЬНОГО ТРЕНДА.
На первый взгляд: чем больше график, тем точнее определение тренда.
Но это не так... Например, нет смысла брать за основу график с месячными свечами или больше... Даже график с недельными свечами под вопросом...
Определение генерального тренда должно быть обоснованным, а не с потолка...
Всё дело в том, что тренд такая аморфная штуковина.)
Его можно рассматривать и на месячных графиках и на минутках и даже на тиках.
Вот пример с Н1 и рядом Н4
На текущем часовом графике классический тренд вниз, а на ТФ Н4 вверх. И часовой тренд является всего лишь волной на ТФ Н4.
Такое явление наблюдается повсеместно. На любых ТФ.
Что бы правильно выделить тренд, требуется искусство.)