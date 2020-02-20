Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 9

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GRIGORІI VASILENKO:

вот вот 

Меньше тратить, чем заработать это хорошо. Остальное съест инфляция.

У нас цель миллион!!!

Ну ладно. На сегодня хватит.

 
Я стал миллионером как только ушёл с форекса.
 
Alexey Oreshkin:
Я стал миллионером как только ушёл с форекса.

ты снова с нами ?

"λ-логика" :-)

 
Очень просто: открываешь центовые счета у сомнительных брокеров, у которых центовики лежат на одних серверах вместе с долларовыми. Штук 8 (чем больше, тем лучше). В каждом месяце один раз жахаешь на всех счетах: на 4-х в бай, на остальных 4-х в селл, до 100 и выше до 299%. Затем весь месяц открываешь мелкие сделки, чтобы создать видимость торговли. Чем хаотичней будет линия баланса, тем меньше будет сомнений у подписчиков. И так далее, в следующем месяце 2 на бай, 2 на селл, затем 1 на бай, 1 на селл, на четвертый месяц остается один сигнал.

Затем выводишь в свет данный счет, замониториваешь в сигнал, качаешь ночной скальпер, либо сеточник, ставишь на маловолатильный кросс и пошел собирать подписчиков, они сами придут в силу своей неопытности и жадности.

Примечание: жаханье можно заменить кликерами на новостях, либо запаздывающим арбитражем, но без вывода средств.

Типичная схема заработка здесь. Чем лучше удастся реализовать шаги, тем качественей и приалекательней получится сигнал.

Есть профессионалы в таких схемах, прям ОПГ, действуют брокеры. Поживут, наберут, сливаются, удаляют сигнал. 

Если бы здесь у каждого продавца велась история слитых счетов, как у одного известного брокера в его памм-системе, то из вышеназванных деятелей можно было формировать доску "почета" для новичков.
 
Ivan Butko:
Очень просто: открываешь центовые счета у сомнительных брокеров, у которых центовики лежат на одних серверах вместе с долларовыми. Штук 8 (чем больше, тем лучше). В каждом месяце один раз жахаешь на всех счетах: на 4-х в бай, на остальных 4-х в селл, до 100 и выше до 299%. Затем весь месяц открываешь мелкие сделки, чтобы создать видимость торговли. Чем хаотичней будет линия баланса, тем меньше будет сомнений у подписчиков. И так далее, в следующем месяце 2 на бай, 2 на селл, затем 1 на бай, 1 на селл, на четвертый месяц остается один сигнал.

Затем выводишь в свет данный счет, замониториваешь в сигнал, качаешь ночной скальпер, либо сеточник, ставишь на маловолатильный кросс и пошел собирать подписчиков, они сами придут в силу своей неопытности и жадности.

Примечание: жаханье можно заменить кликерами на новостях, либо запаздывающим арбитражем, но без вывода средств.

Типичная схема заработка здесь. Чем лучше удастся реализовать шаги, тем качественей и приалекательней получится сигнал.

Есть профессионалы в таких схемах, прям ОПГ, действуют брокеры. Поживут, наберут, сливаются, удаляют сигнал. 

Если бы здесь у каждого продавца велась история слитых счетов, как у одного известного брокера в его памм-системе, то из вышеназванных деятелей можно было формировать доску "почета" для новичков.

Шулерство не моя тема. Есть много способов заработать честно.

Но тут солидарен с вами. На сигналах можно больше заработать, чем трейдингом. И быстрее продвинуться к миллиону.) Такие прецеденты мы уже наблюдали. 

В Японии например у одного трейдера около полмиллиона подписчиков на его аналитику. Вот если правильно понимать рынок и прибыльно торговать, то подписчики будут пачками заходить в сигнал. А вот тут кроется засада. Сигналы, где много подписчиков, привлекают крупных игроков на ликвидность. Быстро делают из сигнала кочергу.)))

[Удален]  
Ivan Butko:
Очень просто: открываешь центовые счета у сомнительных брокеров, у которых центовики лежат на одних серверах вместе с долларовыми. Штук 8 (чем больше, тем лучше). В каждом месяце один раз жахаешь на всех счетах: на 4-х в бай, на остальных 4-х в селл, до 100 и выше до 299%. Затем весь месяц открываешь мелкие сделки, чтобы создать видимость торговли. Чем хаотичней будет линия баланса, тем меньше будет сомнений у подписчиков. И так далее, в следующем месяце 2 на бай, 2 на селл, затем 1 на бай, 1 на селл, на четвертый месяц остается один сигнал.

Затем выводишь в свет данный счет, замониториваешь в сигнал, качаешь ночной скальпер, либо сеточник, ставишь на маловолатильный кросс и пошел собирать подписчиков, они сами придут в силу своей неопытности и жадности.

Примечание: жаханье можно заменить кликерами на новостях, либо запаздывающим арбитражем, но без вывода средств.

Типичная схема заработка здесь. Чем лучше удастся реализовать шаги, тем качественей и приалекательней получится сигнал.

Есть профессионалы в таких схемах, прям ОПГ, действуют брокеры. Поживут, наберут, сливаются, удаляют сигнал. 

Если бы здесь у каждого продавца велась история слитых счетов, как у одного известного брокера в его памм-системе, то из вышеназванных деятелей можно было формировать доску "почета" для новичков.
В курсе, что если прирост больше 50% в месяц, сигнал автоматически скрывается ?
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
В курсе, что если прирост больше 50% в месяц, сигнал автоматически скрывается ?

Это точно?


 
Maxim Kuznetsov:

ты снова с нами ?

"λ-логика" :-)

он просто открыл свой дц

и всех нас предал

;)

 
Uladzimir Izerski:

1. Первая ступенька - определить тренд.

На первую ступеньку, я просто уверен, никто не обращает внимания и не знает как к ней подойти.

Это важный этап.


На первом этапе самым важным является ОПРЕДЕЛЕНИЕ графика ГЕНЕРАЛЬНОГО ТРЕНДА.

На первый взгляд: чем больше график, тем точнее определение тренда.

Но это не так... Например, нет смысла брать за основу  график с месячными свечами или больше...  Даже график с недельными свечами под вопросом... 

Определение генерального тренда должно быть обоснованным, а не с потолка...

 
Serqey Nikitin:

На первом этапе самым важным является ОПРЕДЕЛЕНИЕ графика ГЕНЕРАЛЬНОГО ТРЕНДА.

На первый взгляд: чем больше график, тем точнее определение тренда.

Но это не так... Например, нет смысла брать за основу  график с месячными свечами или больше...  Даже график с недельными свечами под вопросом... 

Определение генерального тренда должно быть обоснованным, а не с потолка...

Всё дело в том, что тренд такая аморфная штуковина.)

Его можно рассматривать  и на месячных графиках и на минутках и даже на тиках.

Вот пример с Н1 и рядом Н4

На текущем часовом графике классический тренд вниз, а на ТФ Н4 вверх. И часовой тренд является всего лишь волной на ТФ Н4.

Такое явление наблюдается повсеместно. На любых ТФ.

Что бы правильно выделить тренд, требуется искусство.)

Z667

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