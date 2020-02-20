Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 24
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Подскажите дц, где не расширяют спред в полночь (в личку)?. Достали уже на 50 пунктов расширять и более
https://forexbenchmark.com/brokers/spreads/
посмотрел список форбс топ 1000. там много управляющих хедж-фондами.
а хедж-фонды это трейдинг.
миллиарды они заработали, конечно же, торгуя не на свои деньги, а на деньги клиентов.
и прибыль там на уровне 10-20% годовых. цель - немного перегнать сп500.
и стратегии там все простые.
какая у них годовая цель по прибыли - такая у нас тут у всех месячная цель по прибыли.)
Та тут в день хотят по 10% )))
Прочитай для чайников руководство сначала. Я говорю спред расширяется на 50 пунктов, он талдычит 1-2,4,5
Похоже вы измеряете в разных пунктах. Один в 5-значных, другой в 4-значных (пипсах). Хорошо хоть подраться не успели. )
Похоже вы измеряете в разных пунктах. Один в 5-значных, другой в 4-значных. Хорошо хоть подраться не успели. )
Вот пункты, они одни у всех
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рассуждение: Как стать миллионером? Или ....
multiplicator, 2020.02.01 14:56
https://forexbenchmark.com/brokers/spreads/
Вот пункты, они одни у всех
Как же одни? Один ДЦ котирует EURUSD с 4-мя знаками, другой с 5-ю. Пункт - это последний знак. Как они могут быть одинаковы?
Как же одни? Один ДЦ котирует EURUSD с 4-мя знаками, другой с 5-ю. Пункт - это последний знак. Как они могут быть одинаковы?
Вопрос серьёзный: а зачем вам столько денег? Куда вы их потратите? На собственное эго? Или есть идеи поинтересней?
Рассуждение:
Как стать миллионером? Или миллиардером по желанию.
Кто не хочет им быть читайте молча.)
Слова - золото. Не разбрасывайте их напрасно.
Кратко и ясно. Хочу или не хочу. Обоснуйте.
Поднимайте лям в теме форекса.
Товар есть за 240уе у вас.
Нужно всего 67 штук продать для ляма руб.
Хотите заработать на теслу? Начните экономить на парковке.
Хотите заработать на теслу? Начните экономить на парковке.
На парковке своего авто можно только экономить.
А вот если сделать частную парковку, тогда легче шагать к миллиону.)
У меня такой вопрос. Извините. Три класса образования.
Кто силен в математике?
Сколько времени мне понадобиться со 100 дойти до 1 000 000 при росте депозита в день 5%.
Доживу ли? Может не стоит начинать?.