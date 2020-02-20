Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 24

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Vladimir Baskakov:
Подскажите дц, где не расширяют спред в полночь (в личку)?. Достали уже на 50 пунктов расширять и более

https://forexbenchmark.com/brokers/spreads/

Spread comparison - ForexBenchmark
Spread comparison - ForexBenchmark
  • forexbenchmark.com
Average spread  Period: Add commission to spread  0.1 is added for every $1 of commission. If the commission is deposit-dependent, it is given for a deposit of...
 
multiplicator:

посмотрел список форбс топ 1000. там много управляющих хедж-фондами.

а хедж-фонды это трейдинг.

миллиарды они заработали, конечно же, торгуя не на свои деньги, а на деньги клиентов.

и прибыль там на уровне  10-20% годовых. цель - немного перегнать сп500.

и стратегии там все простые.

какая у них годовая цель по прибыли - такая у нас тут у всех месячная цель по прибыли.)

Та тут в день хотят по 10% )))

 
Vladimir Baskakov:
Прочитай для чайников руководство сначала. Я говорю спред расширяется на 50 пунктов, он талдычит 1-2,4,5

Похоже вы измеряете в разных пунктах. Один в 5-значных, другой в 4-значных (пипсах). Хорошо хоть подраться не успели. )

 
Grigori.S.B:

Похоже вы измеряете в разных пунктах. Один в 5-значных, другой в 4-значных. Хорошо хоть подраться не успели. )

Вот пункты, они одни у всех

 
Vitaly Muzichenko:

Вот пункты, они одни у всех

Как же одни? Один ДЦ котирует EURUSD с 4-мя знаками, другой с 5-ю. Пункт - это последний знак. Как они могут быть одинаковы?

[Удален]  
Grigori.S.B:

Как же одни? Один ДЦ котирует EURUSD с 4-мя знаками, другой с 5-ю. Пункт - это последний знак. Как они могут быть одинаковы?

Да он лет десять на форуме, а все в пунктах разобраться не может, околесицу несёт вечно
[Удален]  

Вопрос серьёзный: а зачем вам столько денег? Куда вы их потратите? На собственное эго? Или есть идеи поинтересней?

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Рассуждение:

Как стать миллионером? Или миллиардером по желанию.

Кто не хочет им быть читайте молча.)

Слова - золото. Не разбрасывайте их напрасно.

Кратко и ясно.  Хочу или не хочу. Обоснуйте.

Поднимайте лям в теме форекса.

Товар есть за 240уе у вас. 

Нужно всего 67 штук продать для ляма руб. 

 

Хотите заработать на теслу? Начните экономить на парковке.


 
Vladimir Tkach:

Хотите заработать на теслу? Начните экономить на парковке.


На парковке своего авто можно только экономить.

А вот если сделать частную парковку, тогда легче шагать к миллиону.)

У меня  такой вопрос. Извините. Три класса образования.

Кто силен в математике?

Сколько времени мне понадобиться со 100 дойти до 1 000 000 при росте депозита в день 5%.

Доживу ли? Может не стоит начинать?.

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