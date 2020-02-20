Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 14
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Я посмотрел по точкам: все последующие красные выше предыдущих, а синие могут иногда быть ниже предыдущих, перебивая предыдущий откат. На средние линии я не смотрел. Пока на этом куске тренд вверх.
Я пропустил пару точек снизу, но смысл остаётся :)
По поводу каши согласен.
ладно он развернется вот так. колебательно.
а если он развернется резко
там ф*г поймешь, это разворот начался, или это просто отклонение от машки чуть больше обычного.
чтобы понять, что произошел разворот нужно чтобы график уже немного прошел в противоположную сторону.
торговля разворотов на флэтовом графике обычно происходит вот так:
как видите, результаты всех этих сделок минусовые.
Правильно так?!
Uladzimir Izerski:
https://www.mql5.com/ru/forum/329173/page9#comment_14562113
Всё дело в том, что тренд такая аморфная штуковина.)
Его можно рассматривать и на месячных графиках и на минутках и даже на тиках.
Вот пример с Н1 и рядом Н4
На текущем часовом графике классический тренд вниз, а на ТФ Н4 вверх. И часовой тренд является всего лишь волной на ТФ Н4.
Такое явление наблюдается повсеместно. На любых ТФ.
Что бы правильно выделить тренд, требуется искусство.)
Владимир, Вы можете конкретизировать условия входа по Вашим трендовым каналам? Вот на Н1 вниз, а Н4 вверх, где и в какое время открывать сделки? Почему в этих местах и какая вероятность правильного входа? А то по общим словам я ничего не понял. Очень интересно, спасибо.
и не правильно брать трендовую систему и торговать ее на любом графике. для трендовой ситемы нужно искать трендовые фининструменты.
валютные пары больше флетовые, чем трендовые.
главная функция центробанков - держать курс нацвалюты стабильным. они пытаются держать курс нацвалюты стабильным, это приводит к флетовости графиков.
можно даже отранжировать валютные пары от наиболее флетовой до наименее флетовой.
кроссы более флетовые, мажоры менее флетовые.
я бы не сказал, что мажоры трендовые, там просто флеты и тренды бывают 50/50. если вы поставите на мажор флетовую систему то в 50-ти % случаев вы будете выигрывать, в 50-ти % случаев вы будет проигрывать.
а если поставите флет-систему на флетистый график, то будете чаще выигрывать чем проигрывать. немного чаще.
а вообще структура форекс графика - это тренды чередующиеся с флетами. то какое-то время тренд,то какое-то время флет.
это не гсб, на гсб всегда гсб, всегда случайное блуждание. а тут то тренд, длящийся некоторый период, то флет, тоже затянувшийся на некоторое время.
Владимир, Вы можете конкретизировать условия входа по Вашим трендовым каналам? Вот на Н1 вниз, а Н4 вверх, где и в какое время открывать сделки? Почему в этих местах и какая вероятность правильного входа? А то по общим словам я ничего не понял. Очень интересно, спасибо.
Спасибо за интересный вопрос.
В двух словах всё тяжело конкретно объяснить. Постараюсь тезисно.
Тут про тренды мы начали говорить, но составляющие трендов это волны.
Волны чертовски интересные "вещи". Они взаимосвязаны, имеют характерные черты поведения, повторяемость и в трендах и во флетах.
Тренд показывает состояние рынка на определённом ТФ. Три состояния можем определить: растет, падает, флетит.
Волны у нас соответственно: импульсные и коррекционные.
Обратимся к картинке пост#90 на Н1. Волна V1-N1 там вверх и тренд на Н4 вверх.
Вероятность роста высокая. Вероятность мой друг.)
Про волны и про входы поговорим позже. Там самое сладенькое.))
Спасибо за интересный вопрос.
В двух словах всё тяжело конкретно объяснить. Постараюсь тезисно.
Тут про тренды мы начали говорить, но составляющие трендов это волны.
Волны чертовски интересные "вещи". Они взаимосвязаны, имеют характерные черты поведения, повторяемость и в трендах и во флетах.
Тренд показывает состояние рынка на определённом ТФ. Три состояния можем определить: растет, падает, флетит.
Волны у нас соответственно: импульсные и коррекционные.
Обратимся к картинке пост#90 на Н1. Волна V1-N1 там вверх и тренд на Н4 вверх.
Вероятность роста высокая. Вероятность мой друг.)
Про волны и про входы поговорим позже. Там самое сладенькое.))
Тогда в отношении "волн" и "флета" можно сказать, что это всего лишь ценовая "рябь"...
Для кого то "пила", для кого то "рябь", а для меня волны как "клавиши" на пианино. Главное вовремя знать на какую клавишу нажать.
Очень просто: открываешь центовые счета у сомнительных брокеров, у которых центовики лежат на одних серверах вместе с долларовыми. Штук 8 (чем больше, тем лучше). В каждом месяце один раз жахаешь на всех счетах: на 4-х в бай, на остальных 4-х в селл, до 100 и выше до 299%. Затем весь месяц открываешь мелкие сделки, чтобы создать видимость торговли. Чем хаотичней будет линия баланса, тем меньше будет сомнений у подписчиков. И так далее, в следующем месяце 2 на бай, 2 на селл, затем 1 на бай, 1 на селл, на четвертый месяц остается один сигнал.
а это что за звери такие? я таких не знаю.