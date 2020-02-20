Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 21

Новый комментарий
 
Nikolai Krylov:

Примерно так я и думал. Все получится так как я написал в посте наверху страницы. Привычка, а слив депо это дело времени ;)

Зря вы так Николай. Если об этом думать так как вы, то да, слив не избежен.

Все зависит от того как вы на это смотрите. От сюда и будет результат.

Придерживайтесь своих правил в торговле, смотрите на вещи позитивно и все у вас получиться.

Если правила не работают, меняйте их. Надо быть гибким в торговле.

 
Nikolai Krylov:

Хорошо, тогда задам вопрос. Если у трейдера за год 2-3 раза просадка была 20% - это хороший трейдер?

Зависит от многих факторов. В первую очередь от того сколько заработал этот трейдер за год. Т.е. фактически от ФВ - фактора восстановления.

  • Если он заработал за год меньше чем его максимальная просадка, то однозначно плохой трейдер. 
  • Если заработал раза в 2-3 больше максимальной просадки (т.е. ФВ за год = от 2 до 3), то трейдер более-менее. 
  • Если заработал в 6 и более раз больше макс просадки (ФВ за год >= 6), то трейдер однозначно хороший, даже отличный.

Также зависит от используемых приемов. Например, если он вылезал из просадок используя Мартингейл и ему тупо везло, то хорошим его нельзя считать даже при ФВ > 6, т.к. в следующий раз не повезет и он сольет твой депозит в миг.

От того сколько трейдов он совершил тоже зависит. Если всего 1-2-3 трейда по 5-15 минут, то даже хороший результат скорее всего случаен.

 
Aleksandr Yakovlev:

Зря вы так Николай. Если об этом думать так как вы, то да, слив не избежен.

Все зависит от того как вы на это смотрите. От сюда и будет результат.

Придерживайтесь своих правил в торговле, смотрите на вещи позитивно и все у вас получиться.

Если правила не работают, меняйте их. Надо быть гибким в торговле.

Спасибо на добром слове, доброе слово и кошке приятно. Взаимно желаю успехов )

 
Grigori.S.B:

Зависит от многих факторов. В первую очередь от того сколько заработал этот трейдер за год. Т.е. фактически от ФВ - фактора восстановления.

  • Если он заработал за год меньше чем его максимальная просадка, то однозначно плохой трейдер. 
  • Если заработал раза в 2-3 больше максимальной просадки (т.е. ФВ за год = от 2 до 3), то трейдер более-менее. 
  • Если заработал в 6 и более раз больше макс просадки (ФВ за год >= 6), то трейдер однозначно хороший, даже отличный.

Также зависит от используемых приемов. Например, если он вылезал из просадок используя Мартингейл и ему тупо везло, то хорошим его нельзя считать даже при ФВ > 6, т.к. в следующий раз не повезет и он сольет твой депозит в миг.

От того сколько трейдов он совершил тоже зависит. Если всего 1-2-3 трейда по 5-15 минут, то даже хороший результат скорее всего случаен.

Ваши расчёты хороши, но не учитывают один фактор - психология. Иначе бы все трейдеры через пару лет были валютными миллионерами ;)

ПС

хедж фонды работают без стопов, эта пища для размышления на сон грядущий. Каким образом они выбираются из просадки?

 
Nikolai Krylov:

Ваши расчёты хороши, но не учитывают один фактор - психология. Иначе бы все трейдеры через пару лет были валютными миллионерами ;)

Это не расчеты, а критерии оценки. Они к психологии никаким боком.

Nikolai Krylov:

хедж фонды работают без стопов, эта пища для размышления на сон грядущий. Каким образом они выбираются из просадки?

Далеко не всегда хедж-фонды выбираются.

 
Grigori.S.B:

Это не расчеты, а критерии оценки. Они к психологии никаким боком.

Далеко не всегда хедж-фонды выбираются.

Если расчёты и критерии оценки берутся без учета психологии, то грош цена таким расчётам и критериям оценки.

Если хедж фонды нормально соблюдают ММ, то особых проблем не бывает. А 20% просадка грозит потерей репутации и клиентов в виде банков и других фондов раз и на всегда.

 
Просадка  (по уму) должна быть 90-99% , смысела нет никакого деньги морозить на счете брокера/ДЦ   (Насчет банков и фондов и инвесторов -оченьб смИшно :))   Вот нафига вам глупые банкиры и инвесторы, не освоившие школьну арихметику?  С ними ведь и еще проблеем не оберешься...  Оно надо? :)
 
Wizard2018:
Просадка  (по уму) должна быть 90-99% , смысела нет никакого деньги морозить на счете брокера/ДЦ   (Насчет банков и фондов и инвесторов -оченьб смИшно :))   Вот нафига вам глупые банкиры и инвесторы, не освоившие школьну арихметику?  С ними ведь и еще проблеем не оберешься...  Оно надо? :)

Многоуважаемый ,Визард(Волшебник), хотелось бы задать вам важный вопрос.Есть ли в вашей модели гистерезис?)))

я уверен, что есть))))

 
bilbo_b:

Многоуважаемый ,Визард(Волшебник), хотелось бы задать вам важный вопрос.Есть ли в вашей модели гистерезис?)))

я уверен, что есть))))

В ней есть все, что есть в рыночных графиках. Гистерезис в том числе.

 
Wizard2018:

В ней есть все, что есть в рыночных графиках. Гистерезис в том числе.

;)

недавно изучал эту тему

но как то без неё закончил написание самого (надеюсь) крутого мартина

и отложил, как законченного эксперта

система неубиваема, но прибыль желает быть лучше

1...1415161718192021222324252627
Новый комментарий