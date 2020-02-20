Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 21
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Примерно так я и думал. Все получится так как я написал в посте наверху страницы. Привычка, а слив депо это дело времени ;)
Зря вы так Николай. Если об этом думать так как вы, то да, слив не избежен.
Все зависит от того как вы на это смотрите. От сюда и будет результат.
Придерживайтесь своих правил в торговле, смотрите на вещи позитивно и все у вас получиться.
Если правила не работают, меняйте их. Надо быть гибким в торговле.
Хорошо, тогда задам вопрос. Если у трейдера за год 2-3 раза просадка была 20% - это хороший трейдер?
Зависит от многих факторов. В первую очередь от того сколько заработал этот трейдер за год. Т.е. фактически от ФВ - фактора восстановления.
Также зависит от используемых приемов. Например, если он вылезал из просадок используя Мартингейл и ему тупо везло, то хорошим его нельзя считать даже при ФВ > 6, т.к. в следующий раз не повезет и он сольет твой депозит в миг.
От того сколько трейдов он совершил тоже зависит. Если всего 1-2-3 трейда по 5-15 минут, то даже хороший результат скорее всего случаен.
Зря вы так Николай. Если об этом думать так как вы, то да, слив не избежен.
Все зависит от того как вы на это смотрите. От сюда и будет результат.
Придерживайтесь своих правил в торговле, смотрите на вещи позитивно и все у вас получиться.
Если правила не работают, меняйте их. Надо быть гибким в торговле.
Спасибо на добром слове, доброе слово и кошке приятно. Взаимно желаю успехов )
Зависит от многих факторов. В первую очередь от того сколько заработал этот трейдер за год. Т.е. фактически от ФВ - фактора восстановления.
Также зависит от используемых приемов. Например, если он вылезал из просадок используя Мартингейл и ему тупо везло, то хорошим его нельзя считать даже при ФВ > 6, т.к. в следующий раз не повезет и он сольет твой депозит в миг.
От того сколько трейдов он совершил тоже зависит. Если всего 1-2-3 трейда по 5-15 минут, то даже хороший результат скорее всего случаен.
Ваши расчёты хороши, но не учитывают один фактор - психология. Иначе бы все трейдеры через пару лет были валютными миллионерами ;)
ПС
хедж фонды работают без стопов, эта пища для размышления на сон грядущий. Каким образом они выбираются из просадки?
Ваши расчёты хороши, но не учитывают один фактор - психология. Иначе бы все трейдеры через пару лет были валютными миллионерами ;)
Это не расчеты, а критерии оценки. Они к психологии никаким боком.
хедж фонды работают без стопов, эта пища для размышления на сон грядущий. Каким образом они выбираются из просадки?
Далеко не всегда хедж-фонды выбираются.
Это не расчеты, а критерии оценки. Они к психологии никаким боком.
Далеко не всегда хедж-фонды выбираются.
Если расчёты и критерии оценки берутся без учета психологии, то грош цена таким расчётам и критериям оценки.
Если хедж фонды нормально соблюдают ММ, то особых проблем не бывает. А 20% просадка грозит потерей репутации и клиентов в виде банков и других фондов раз и на всегда.
Просадка (по уму) должна быть 90-99% , смысела нет никакого деньги морозить на счете брокера/ДЦ (Насчет банков и фондов и инвесторов -оченьб смИшно :)) Вот нафига вам глупые банкиры и инвесторы, не освоившие школьну арихметику? С ними ведь и еще проблеем не оберешься... Оно надо? :)
Многоуважаемый ,Визард(Волшебник), хотелось бы задать вам важный вопрос.Есть ли в вашей модели гистерезис?)))
я уверен, что есть))))
Многоуважаемый ,Визард(Волшебник), хотелось бы задать вам важный вопрос.Есть ли в вашей модели гистерезис?)))
я уверен, что есть))))
В ней есть все, что есть в рыночных графиках. Гистерезис в том числе.
В ней есть все, что есть в рыночных графиках. Гистерезис в том числе.
;)
недавно изучал эту тему
но как то без неё закончил написание самого (надеюсь) крутого мартина
и отложил, как законченного эксперта
система неубиваема, но прибыль желает быть лучше