Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 25
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На парковке своего авто можно только экономить.
А вот если сделать частную парковку, тогда легче шагать к миллиону.)
У меня такой вопрос. Извините. Три класса образования.
Кто силен в математике?
Сколько времени мне понадобиться со 100 дойти до 1 000 000 при росте депозита в день 5%.
Доживу ли? Может не стоит начинать?.
1.05^x=10000 недолго
1.05^x=10000 недолго
А сколько это будет в рабочих днях, месяцах, годах? 4 дня в неделю.
Математике не обучен. Что от меня хотеть. Три класса.
А сколько это будет в рабочих днях, месяцах, годах? 4 дня в неделю.
Математике не обучен. Что от меня хотеть. Три класса.
Лень. Логарифмы логарифмить.
К тому-же у меня только два класса.
В среду позиции не открываете,- по тренду реально торгуете.
Владимир, это хороший процент! Миллионером быстро станете.
Если реинвестировать полученную прибыль, то через 189 рабочих дней будете.
Владимир, это хороший процент! Миллионером быстро станете.
Если реинвестировать полученную прибыль, то через 189 рабочих дней будете.
Спасибо. Тогда может доживу.)
На этой неделе попробую стартануть, если семейные обстоятельства не будут отвлекать.
5% может не за много. Быстрее приду.
Только вот вопрос, зачем Вам много денег, остался без ответа. Никто не ответил, все поскромничали.
Да мне столько не надо. Ради принципа. Требовали открыть сигнал. Порадую народ.
Да мне столько не надо. Ради принципа. Требовали открыть сигнал. Порадую народ.
Буду болеть за Вас всем сердцем!
Ну, да. Около 2000% годовых.
Алексей, от таких чисел дух не захватывает? Банк берёт под 3-5 в год, отдает под 11-19. Реальный сектор работает под 5-10%. А тут такие цифры и задаром
Буду болеть за Вас всем сердцем!
Алексей, от таких чисел дух не захватывает? Банк берёт под 3-5 в год, отдает под 11-19. Реальный сектор работает под 5% в месяц. А тут такие цифры и задаром
5 % в день. Годовая капитализация.