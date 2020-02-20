Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 12
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ладно он развернется вот так. колебательно.
а если он развернется резко
там ф*г поймешь, это разворот начался, или это просто отклонение от машки чуть больше обычного.
Привет. Это разворот. Надо дождаться ретеста и продавать. Как продашь и заработаешь, не забудь меня поблагодарить)))
Привет. Это разворот. Надо дождаться ретеста и продавать. Как продашь и заработаешь, не забудь меня поблагодарить)))
Хорош уже голову морочить людям, художник. Помни, что ты относишься к 99%
Не приписывай меня к себе. У меня в отличие от тебя все норм.
ладно он развернется вот так. колебательно.
а если он развернется резко
там ф*г поймешь, это разворот начался, или это просто отклонение от машки чуть больше обычного.
У меня волна ограничена каналом. Выход за пределы канала считаю разворотом.
Не всегда оказывается правильным решением. Потому что цена может возвратиться в прежний канал, но вероятность такого поведения цены низкая.
По любому, мы все торгуем вероятностью.
А вероятность мой друг.)
Привет. Это разворот. Надо дождаться ретеста и продавать. Как продашь и заработаешь, не забудь меня поблагодарить)))
дождаться ретеста?
а если это ложный ретест?
как понять ложный или истинный?
Вот в чем вопрос (на картинке суть).
дождаться ретеста?
а если это ложный ретест?
как понять ложный или истинный?
Вот в чем вопрос (на картинке суть).
Трехволновой анализ сказал бы идти на меньшие ТФ и смотреть там, как волна А перебивает всю предыдущую АБС, закрепляется (В) и раскрывается (С), где на пробитии окончания В открывается сделка.
дождаться ретеста?
а если это ложный ретест?
как понять ложный или истинный?
Вот в чем вопрос (на картинке суть).
Учите модели поведения цены. Это пригодиться вам в будущем. Я серьезно.
Учите модели поведения цены. Это пригодиться вам в будущем. Я серьезно.
На серьезные вещи тут страниц не хватит. Особенно на доказательства работоспособности.
Но ваша картинка не лишена логики, хоть вы и не подозреваете о ней. Вы понимаете что вы нарисовали, почему центральная линия именно там где она у вас на картинке? Статистически суть процесса можете объяснить, почему цена именно туда "должна" пойти?)
У меня волна ограничена каналом. Выход за пределы канала считаю разворотом.
Не всегда оказывается правильным решением. Потому что цена может возвратиться в прежний канал, но вероятность такого поведения цены низкая.
По любому, мы все торгуем вероятностью.
А вероятность мой друг.)
У вас прекрасный друг :)
На серьезные вещи тут страниц не хватит. Особенно на доказательства работоспособности.
Но ваша картинка не лишена логики, хоть вы и не подозреваете о ней. Вы понимаете что вы нарисовали, почему центральная линия именно там где она у вас на картинке? Статистически суть процесса можете объяснить, почему цена именно туда "должна" пойти?)
Да, могу объяснить. Но не для всех говорить буду.
Да и скрин на раз был показан)))