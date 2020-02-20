Рассуждение: Как стать миллионером? Или .... - страница 12

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multiplicator:

ладно он развернется вот так. колебательно.


а если он развернется резко


там ф*г поймешь, это разворот начался, или это просто отклонение от машки чуть больше обычного.

Привет. Это разворот. Надо дождаться ретеста и продавать. Как продашь и заработаешь, не забудь меня поблагодарить)))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Это разворот. Надо дождаться ретеста и продавать. Как продашь и заработаешь, не забудь меня поблагодарить)))


Хорош уже голову морочить людям, художник. Помни, что ты относишься к 99%
 
Vladimir Baskakov:
Хорош уже голову морочить людям, художник. Помни, что ты относишься к 99%

Не приписывай меня к себе. У меня в отличие от тебя все норм.

 
multiplicator:

ладно он развернется вот так. колебательно.


а если он развернется резко


там ф*г поймешь, это разворот начался, или это просто отклонение от машки чуть больше обычного.

У меня волна ограничена каналом. Выход за пределы канала считаю разворотом.

Не всегда оказывается правильным решением. Потому что цена может возвратиться в прежний канал, но вероятность такого поведения цены низкая.

По любому, мы все торгуем вероятностью.

А вероятность мой друг.)

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Это разворот. Надо дождаться ретеста и продавать. Как продашь и заработаешь, не забудь меня поблагодарить)))


дождаться ретеста?

а если это ложный ретест?

как понять ложный или истинный?

Вот в чем вопрос (на картинке суть). 


 
Martin CHEguevara:

дождаться ретеста?

а если это ложный ретест?

как понять ложный или истинный?

Вот в чем вопрос (на картинке суть). 


Трехволновой анализ сказал бы идти на меньшие ТФ и смотреть там, как волна А перебивает всю предыдущую АБС, закрепляется (В) и раскрывается (С), где на пробитии окончания В открывается сделка.

 
Martin CHEguevara:

дождаться ретеста?

а если это ложный ретест?

как понять ложный или истинный?

Вот в чем вопрос (на картинке суть). 

Учите модели поведения цены. Это пригодиться вам в будущем. Я серьезно.

 
Aleksandr Yakovlev:

Учите модели поведения цены. Это пригодиться вам в будущем. Я серьезно.

На серьезные вещи тут страниц не хватит. Особенно на доказательства работоспособности.

Но ваша картинка не лишена логики, хоть вы и не подозреваете о ней. Вы понимаете что вы нарисовали, почему центральная линия именно там где она у вас на картинке? Статистически суть процесса можете объяснить, почему цена именно туда "должна" пойти?)

 
Uladzimir Izerski:

У меня волна ограничена каналом. Выход за пределы канала считаю разворотом.

Не всегда оказывается правильным решением. Потому что цена может возвратиться в прежний канал, но вероятность такого поведения цены низкая.

По любому, мы все торгуем вероятностью.

А вероятность мой друг.)

У вас прекрасный друг :)

 
Martin CHEguevara:

На серьезные вещи тут страниц не хватит. Особенно на доказательства работоспособности.

Но ваша картинка не лишена логики, хоть вы и не подозреваете о ней. Вы понимаете что вы нарисовали, почему центральная линия именно там где она у вас на картинке? Статистически суть процесса можете объяснить, почему цена именно туда "должна" пойти?)

Да, могу объяснить. Но не для всех говорить буду.

Да и скрин на раз был показан)))

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