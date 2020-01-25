Апофения - страница 3

Новый комментарий
 
Martin CHEguevara:
Тут все конечно же не совсем просто...у рынка все таки есть структура, очень четкая которая настолько строгая, что практически всегда соблюдается.
Признаков структуры у рынка всего два. 
И они очень и очень интересны как с точки зрения получения прибыли, так и с точки зрения типичного примера структуры истинного природного псевдослучайного временного процесса. 

Да, я понял, с точки зрения банальной эрудиции...

 
Martin CHEguevara:
Тут все конечно же не совсем просто...у рынка все таки есть структура, очень четкая которая настолько строгая, что практически всегда соблюдается.
Признаков структуры у рынка всего два. 
И они очень и очень интересны как с точки зрения получения прибыли, так и с точки зрения типичного примера структуры истинного природного псевдослучайного временного процесса. 

"зелёная ведьма" делает любой график плавным и многоцветным :-)

если есть чего сказать - говори. Или молчи.

А делать вид что держишь рынок за седые первичные признаки, как-бы не красит..

Конечно уважуха со стороны новичков будет переть - если ты тут за этим, то конечно продолжай

 
Martin CHEguevara:
К сожалению при проверке абсолютно все гипотезы выдают 50 на 50, почему, да просто потому что   i не зависит от i+1  при любом масштабе любого ТФ. => Все что угодно на любом расстоянии (отсчёте) так же будет не зависеть друг от друга.
Что поразительнее всего - это довольно просто проверить.
P = ((n/N)*100) всегда будет в пределах 50% +- 3%.
Эти 3% к сожалению не позволяют перекрыть убытки от спреда и комиссии.
Я уже не говорю про статистику и распределения вероятностей.

ну мнооого кто так пишет

мноооого !

;)

ну ..........................  , то ли еще будет

лиха беда - начало

ниже индикатор,

и это не прямые линии (   почти ;)   ), а расчет каждой его точки:

плохо прячут

плохо

хотя и Че поверил, что нет зависимости и нет памяти

да все есть, еЕесть!

прям сплошные тренды

;))))

 
Maxim Kuznetsov:

"зелёная ведьма" делает любой график плавным и многоцветным :-)

если есть чего сказать - говори. Или молчи.

А делать вид что держишь рынок за седые первичные признаки, как-бы не красит..

Конечно уважуха со стороны новичков будет переть - если ты тут за этим, то конечно продолжай

Конечно напишу, но немного позже)
Прежде мне важно чтобы, все кто хочет высказали свое (надеюсь компетентное) мнение на этот счет. 
Так как мое высказывание по поводу структуры и принципов  рынка довольно резкое если учитывать тот факт, что мало кто смог вообще стабильно заработать на рынке.
И оно не может не вызвать волну эмоционального возмущения "за" и "против";)
 
Renat Akhtyamov:

ну мнооого кто так пишет

мноооого !

;)

ну ..........................  , то ли еще будет

лиха беда - начало

ниже индикатор,

и это не прямые линии (   почти ;)   ), а расчет каждой его точки:

плохо прячут

плохо

хотя и Че поверил, что нет зависимости и нет памяти

да все есть, еЕесть!

прям сплошные тренды

;))))

Я Тебе Рена в тысячный раз повторяю я ни во что, кроме цифр не верю. Все что я говорю я высчитал и проверил. Мои комментарии, суждения никогда не поменяются. 
А твои меняются с заметной частотой. Взять к примеру последний случай когда Ты запустил бота и поверил, что нашел Грааль. А потом вернулся к старым рассуждениям.
Одно хорошо - Ты хоть признаешь свои ошибки)
 
Martin CHEguevara:
Чего только не находят на временном графике валютных пар. Голова, плечи, волны, числа Фибоначчи, золотые сечения, треугольники, флаги, пробои, отскоки, сильные слабые уровни, пытаются представить график рынка как звуковую дорожку и !послушать ее, ожидая услышать ... Тренды... И ещё многое многое другое...
Немногие знакомы с явлением Апофении.
Это слово описывает способность нашего мозга придавать смысловое значение, таким вещам, в которых изначально нет никакого смысла,  структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных.

А что Вы по этому поводу думаете? Имеет ли данное явление место как фактор, влияющий на поведение трейдера при совершении сделок?
Не в этом ли кроется проблема потери депозита абсолютного большинства трейдеров.

По моему разумению мозг не хранит данные лишенные смысла , другой вопрос , что возникновение мысли можно представить как обобщение образов ( данных) , а при их отсутствии ( знании Тех. анализа ) нету материала для возникновения мысли т.е. трейдер при заключении сделок оперирует другими смысловыми значениями.  

 
Martin CHEguevara:
Конечно напишу, но немного позже)
Прежде мне важно чтобы, все кто хочет высказали свое (надеюсь компетентное) мнение на этот счет. 
Так как мое высказывание по поводу структуры и принципов  рынка довольно резкое если учитывать тот факт, что мало кто смог вообще стабильно заработать на рынке.
И оно не может не вызвать волну эмоционального возмущения "за" и "против";)

это жеманство.

Хотите парадокс ? если у вас якобы прибыльный алгоритм, то он есть не только у вас и биржа/форекс ненужны, в них теряется смысл.

 
Maxim Kuznetsov:

это жеманство.

Хотите парадокс ? если у вас якобы прибыльный алгоритм, то он есть не только у вас и биржа/форекс ненужны, в них теряется смысл.

Если речь пошла о смысле форекс, то изначально форекс это просто мировой обменник валюты грубо говоря. Все. А то что тут пытаются сделать люди это просто спекуляция. 
я не говорил ни о каких алгоритмах. Тем более прибыльных. 
Само название ветки этого не предполагает.
 
Veniamin Skrepkov:

По моему разумению мозг не хранит данные лишенные смысла , другой вопрос , что возникновение мысли можно представить как обобщение образов ( данных) , а при их отсутствии ( знании Тех. анализа ) нету материала для возникновения мысли т.е. трейдер при заключении сделок оперирует другими смысловыми значениями.  

Но что такое тех анализ? На чем он основывается? Не на том ли, что история повторяется? А если в нашем случае это не так, то что тогда остаётся трейдеру?)
 
Martin CHEguevara:
Но что такое тех анализ? На чем он основывается? Не на том ли, что история повторяется? А если в нашем случае это не так, то что тогда остаётся трейдеру?)

тех.анализ- прикольная штука. Особенно если смотреть "от корней, от момента возникновения".
С каждым индикатором, стратегией - это отдельная песня и весьма любознательно

Простейшая вещь, когда наконец-таки привлекли формулу - цена выше/ниже средней за неделю это важно..
возникла довольно поздно  - середина/конец 19-го века. Там уже были изобретены броненосцы, массовый геноцид и жёлтая пресса :-)

12345678910...31
Новый комментарий