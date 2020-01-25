Апофения - страница 3
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Тут все конечно же не совсем просто...у рынка все таки есть структура, очень четкая которая настолько строгая, что практически всегда соблюдается.
Да, я понял, с точки зрения банальной эрудиции...
Тут все конечно же не совсем просто...у рынка все таки есть структура, очень четкая которая настолько строгая, что практически всегда соблюдается.
"зелёная ведьма" делает любой график плавным и многоцветным :-)
если есть чего сказать - говори. Или молчи.
А делать вид что держишь рынок за седые первичные признаки, как-бы не красит..
Конечно уважуха со стороны новичков будет переть - если ты тут за этим, то конечно продолжай
К сожалению при проверке абсолютно все гипотезы выдают 50 на 50, почему, да просто потому что i не зависит от i+1 при любом масштабе любого ТФ. => Все что угодно на любом расстоянии (отсчёте) так же будет не зависеть друг от друга.
ну мнооого кто так пишет
мноооого !
;)
ну .......................... , то ли еще будет
лиха беда - начало
ниже индикатор,
и это не прямые линии ( почти ;) ), а расчет каждой его точки:
плохо прячут
плохо
хотя и Че поверил, что нет зависимости и нет памяти
да все есть, еЕесть!
прям сплошные тренды
;))))
"зелёная ведьма" делает любой график плавным и многоцветным :-)
если есть чего сказать - говори. Или молчи.
А делать вид что держишь рынок за седые первичные признаки, как-бы не красит..
Конечно уважуха со стороны новичков будет переть - если ты тут за этим, то конечно продолжай
ну мнооого кто так пишет
мноооого !
;)
ну .......................... , то ли еще будет
лиха беда - начало
ниже индикатор,
и это не прямые линии ( почти ;) ), а расчет каждой его точки:
плохо прячут
плохо
хотя и Че поверил, что нет зависимости и нет памяти
да все есть, еЕесть!
прям сплошные тренды
;))))
Чего только не находят на временном графике валютных пар. Голова, плечи, волны, числа Фибоначчи, золотые сечения, треугольники, флаги, пробои, отскоки, сильные слабые уровни, пытаются представить график рынка как звуковую дорожку и !послушать ее, ожидая услышать ... Тренды... И ещё многое многое другое...
По моему разумению мозг не хранит данные лишенные смысла , другой вопрос , что возникновение мысли можно представить как обобщение образов ( данных) , а при их отсутствии ( знании Тех. анализа ) нету материала для возникновения мысли т.е. трейдер при заключении сделок оперирует другими смысловыми значениями.
Конечно напишу, но немного позже)
это жеманство.
Хотите парадокс ? если у вас якобы прибыльный алгоритм, то он есть не только у вас и биржа/форекс ненужны, в них теряется смысл.
это жеманство.
Хотите парадокс ? если у вас якобы прибыльный алгоритм, то он есть не только у вас и биржа/форекс ненужны, в них теряется смысл.
По моему разумению мозг не хранит данные лишенные смысла , другой вопрос , что возникновение мысли можно представить как обобщение образов ( данных) , а при их отсутствии ( знании Тех. анализа ) нету материала для возникновения мысли т.е. трейдер при заключении сделок оперирует другими смысловыми значениями.
Но что такое тех анализ? На чем он основывается? Не на том ли, что история повторяется? А если в нашем случае это не так, то что тогда остаётся трейдеру?)
тех.анализ- прикольная штука. Особенно если смотреть "от корней, от момента возникновения".
С каждым индикатором, стратегией - это отдельная песня и весьма любознательно
Простейшая вещь, когда наконец-таки привлекли формулу - цена выше/ниже средней за неделю это важно..
возникла довольно поздно - середина/конец 19-го века. Там уже были изобретены броненосцы, массовый геноцид и жёлтая пресса :-)