Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 2

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Невозможно увиличить лот через кнопку инкремента для Volume Step = 0.3


  
2019.12.02 18:35:01.205 MQL5.chats      socket read(available) failed, size: 524288
 

Будут работать кастомные символы?

Стоит проверять?

 


Наверное, вместо Last Charts должно быть Last Symbols.

 

Андроид-версия терминала принудительно переходит в portrait-ориентацию, хотя запускалась в landscape-ориентации.

Это, как я понимаю, "не баг, это фича", но все же очень неприятно, когда на планшете приложение начинает работать "на боку", и приходится вызывать дополнительные программы, исправляющие это поведение.

 


Теперь вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация. Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое


Правильное ли я понимаю, что теперь лимитные ордера можно заставить реагировать на цену последней сделки ?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно. Некоторые символы (как...
 
fxsaber:


Наверное, вместо Last Charts должно быть Last Symbols.

Там не просто символы, а символы-периоды
 
Slava:
Там не просто символы, а символы-периоды

Спасибо, не заметил.

 
Доступна бета 2248.
 

Хорошо бы стандартную библиотеку допилили. Билд 2248, кнопки при быстрых нажатиях так и продолжают залипать.

Хотя если не пользоваться СБ, то кнопки работаю очень быстро. Планируется ли дорабатка СБ ?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Запаздывание при нажатии кнопок

Vasiliy Pushkaryov, 2019.06.03 00:16

Взял код кнопок на панельке из стандартной библиотеки отсюда. Сменил расширение файла на mq5.

Так как в коде три кнопки, я оставил только одну, чтобы было поменьше кода.

В событиях для третьей кнопки вместо функции Comment() изменил на Print(), чтобы видеть очередь нажатий в журнале. И добавил при нажатой кнопке - подкраска в зеленый, при отжатой - возвращаем умолчательный цвет.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Event handler                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnClickButton3(void)
  {
   if(m_button3.Pressed())
   {
      Print(__FUNCTION__+" Состояние элемента управления: On");
      m_button3.ColorBackground(clrLime);
   }
   else
   {
      Print(__FUNCTION__+" Состояние элемента управления: Off");
      m_button3.ColorBackground(CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG);
   }
  }

Кидаю на график, и пока кнопку нажимаешь медленно, примерно раз в секунду, все работает хорошо. Начинаю нажимать чуть быстрее и часто не перехватывается событие.

Кнопка ведь нажимается и отжимается, это всегда происходит! Как сделать, чтобы всегда при нажатой/отжатой кнопке менялся цвет, т.е. отлавливалось событие без пропусков?

Вот на картинке, первые разы нажимаю медленно, потом чуть быстрее.



Вот без СБ

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы по ООП в MQL5

Vasiliy Pushkaryov, 2019.07.06 12:50

Да, взял из одной старой работы, когда не работал с СБ, то делал типа кнопки закрытия. Быстро работает:


Получается проблема в реализации СБ.


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