Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 2
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Невозможно увиличить лот через кнопку инкремента для Volume Step = 0.3
Будут работать кастомные символы?
Стоит проверять?
Наверное, вместо Last Charts должно быть Last Symbols.
Андроид-версия терминала принудительно переходит в portrait-ориентацию, хотя запускалась в landscape-ориентации.
Это, как я понимаю, "не баг, это фича", но все же очень неприятно, когда на планшете приложение начинает работать "на боку", и приходится вызывать дополнительные программы, исправляющие это поведение.
Теперь вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация. Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое.
Правильное ли я понимаю, что теперь лимитные ордера можно заставить реагировать на цену последней сделки ?
Наверное, вместо Last Charts должно быть Last Symbols.
Там не просто символы, а символы-периоды
Спасибо, не заметил.
Хорошо бы стандартную библиотеку допилили. Билд 2248, кнопки при быстрых нажатиях так и продолжают залипать.
Хотя если не пользоваться СБ, то кнопки работаю очень быстро. Планируется ли дорабатка СБ ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Запаздывание при нажатии кнопок
Vasiliy Pushkaryov, 2019.06.03 00:16
Взял код кнопок на панельке из стандартной библиотеки отсюда. Сменил расширение файла на mq5.
Так как в коде три кнопки, я оставил только одну, чтобы было поменьше кода.
В событиях для третьей кнопки вместо функции Comment() изменил на Print(), чтобы видеть очередь нажатий в журнале. И добавил при нажатой кнопке - подкраска в зеленый, при отжатой - возвращаем умолчательный цвет.
Кидаю на график, и пока кнопку нажимаешь медленно, примерно раз в секунду, все работает хорошо. Начинаю нажимать чуть быстрее и часто не перехватывается событие.
Кнопка ведь нажимается и отжимается, это всегда происходит! Как сделать, чтобы всегда при нажатой/отжатой кнопке менялся цвет, т.е. отлавливалось событие без пропусков?
Вот на картинке, первые разы нажимаю медленно, потом чуть быстрее.
Вот без СБ
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы по ООП в MQL5
Vasiliy Pushkaryov, 2019.07.06 12:50
Да, взял из одной старой работы, когда не работал с СБ, то делал типа кнопки закрытия. Быстро работает:
Получается проблема в реализации СБ.