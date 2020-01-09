Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LeManTrend EA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2685
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Работа на основе индикатора LeManTrend Indicator.
Советник ограничивает количество сделок на одном баре (всегда на одном баре не более одной сделки - это жёстко прописано в коде и не выведено во входные параметры). Выбор текущего бара различается для режима работы "только в момент рождения нового бара" и для режима "работа внутри бара" (подробнее о этих режимах смотрите в разделе Торговые настройки, параметр Search signals, in seconds).
Для режима "работа внутри бара" текущий бар - это бар #0, а для режима "только в момент рождения нового бара" текущий бар - бар #1. Разница в работе показана на рисунке ниже:
Рис. 1. Разница работы в режимах "только в момент рождения нового бара" и "работа внутри бара"
Торговые сигналы:
Сигналы индикатора возникают в месте пересечения линий 'BUY' и 'SELL':
- линию 'SELL' подбрасывает вверх - сигнал к открытию позиции BUY
- линию 'BUY' подбрасывает вверх - сигнал к открытию позиции SELL
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Индикатор на основе анализа максимальных и минимальных цен.In Out Notification
Советник-утилита - отправка Push сообщений о торговых операциях.
Поиск Минимальных и Максимальных цен на заданном количестве баров. Выставление отложенных ордеров.SingleTesterCache
Данные одиночного прохода Тестера.