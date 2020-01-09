LeManTrend EA

Идея торговой стратегии

Работа на основе индикатора LeManTrend Indicator.

Советник ограничивает количество сделок на одном баре (всегда на одном баре не более одной сделки - это жёстко прописано в коде и не выведено во входные параметры). Выбор текущего бара различается для режима работы "только в момент рождения нового бара" и для режима "работа внутри бара" (подробнее о этих режимах смотрите в разделе Торговые настройки, параметр Search signals, in seconds).

Для режима "работа внутри бара" текущий бар - это бар #0, а для режима "только в момент рождения нового бара" текущий бар - бар #1. Разница в работе показана на рисунке ниже:

Рис. 1. Разница работы в режимах "только в момент рождения нового бара" и "работа внутри бара"

Торговые сигналы:

Сигналы индикатора возникают в месте пересечения линий 'BUY' и 'SELL':

линию 'SELL' подбрасывает вверх - сигнал к открытию позиции BUY

линию 'BUY' подбрасывает вверх - сигнал к открытию позиции SELL