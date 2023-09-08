Построим мини грааль!? - страница 31
Так уж устроена моя жизнь, что мне обычно нужно то, о чём никто не думает. Ну например, понадобился мне прибор недавно. и мне сказали, что так не бывает и ближайшие лет 50 не будет
Для обманывания ***на форуме.
Никто так и не понял, что рынок работает по принципу кондиционера, если где-то прибывает, то где-то должно убывать. Что если где-то жарко, то где-то будет холодно. Деньги это энергия. Это закон энергии, которая движется между 2-мя разными полюсами. Где-то должен быть минус. Если вы не контролируете минус, плюс вы никак контролировать не сможете.
Построим мини грааль!?
Михаил, 2019.10.16 18:15
Владимир, спасибо за ваш скрин!
Здорово, это, без сомнения - украшение ветки!
Но на счёт проблем с автоматизацией... Вот ряд примеров, когда автоматизация невозможна:
1- Вы набросали индикаторов на экран, посмотрели на них, оценили, и... настроившись таким способом, почувствствовали рынок и открылись согласно ощущению... и немного индикаторам...
2- Вы набросали индикаторов, и наблюдая за их работой, на основе чуйки фильтровали их сигналы, открывая сделки по небольшой их части...
3- Вы направили свой взор в будущее и увидели куда пойдёт рынок))
Насколько я понимаю, это ведь не ваши варианты... У вас одна сделка открыта. Сделки есть и короткие и длинные. Это некая стратегия - переворачивалка. Которая пеерворачивает, но не непрерывно, а ну допустим с фильтрами. А может просто сигналы, хоть и частые, но есть не всегда. В общем это признаки аналитической а не интуитивной системы.
Тогда что может помешать... Некий сложный графический анализ... Который тяжело пишется...
Насколько я понимаю, всё остальное достаточно просто переложить на язык программирования...
Здравствуйте, Михаил!
Много раз пытался сформулировать техническое задание для программирования робота, но так и не смог. А на данном скриншоте просто отрабатывал несколько различных стратегий ручной торговли.
С уважением, Владимир.
Можем попробовать)
Alexey Khripunov:
Никто так и не понял, что рынок работает по принципу ...
Да уж)) где уж))
Ну это далеко от форекса)) Так, прибор, который станет нужен при организации нового рынка))
кантор што ли?
Нет, а что это? )
https://crafta.ua/lots/6537101224-ruchnye-antikvarnye-vesy-bezmen-kantor-kanturЦенная вещь, для нового рынка самое то.