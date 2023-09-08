Построим мини грааль!? - страница 31

Михаил:
 Так уж устроена моя жизнь, что мне обычно нужно то, о чём никто не думает. Ну например, понадобился мне прибор недавно.  и мне сказали, что так не бывает и ближайшие лет 50 не будет

Vizard_:

Прибор для заворачивания марихуаны в газету ))
 
Для обманывания ***на форуме.


Никто так и не понял, что рынок работает по принципу кондиционера, если где-то прибывает, то где-то должно убывать. Что если где-то жарко, то где-то будет холодно. Деньги это энергия. Это закон энергии, которая движется между 2-мя разными полюсами. Где-то должен быть минус. Если вы не контролируете минус, плюс вы никак контролировать не сможете.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Построим мини грааль!?

Михаил, 2019.10.16 18:15

Владимир, спасибо за ваш скрин! 

Здорово, это, без сомнения -  украшение ветки!

Но на счёт проблем с автоматизацией... Вот ряд примеров, когда автоматизация невозможна:

1- Вы набросали индикаторов на экран, посмотрели на них, оценили, и... настроившись таким способом, почувствствовали рынок и открылись согласно ощущению... и немного индикаторам...

2- Вы набросали индикаторов, и наблюдая за их работой, на основе чуйки фильтровали их сигналы, открывая сделки по небольшой их части...

3- Вы направили свой взор в будущее и увидели куда пойдёт рынок))

Насколько я понимаю, это ведь не ваши варианты... У вас одна сделка открыта. Сделки есть и короткие и длинные. Это некая стратегия - переворачивалка. Которая пеерворачивает, но не непрерывно, а ну допустим с фильтрами. А может просто сигналы, хоть и частые, но есть не всегда. В общем это признаки аналитической а не интуитивной системы.

Тогда что может помешать... Некий сложный графический анализ... Который тяжело пишется... 

Насколько я понимаю, всё остальное достаточно просто переложить на язык программирования...


Здравствуйте, Михаил!

Много раз пытался сформулировать техническое задание для программирования робота, но так и не смог. А на данном скриншоте просто отрабатывал несколько различных стратегий ручной торговли.

С уважением, Владимир.

 
Можем попробовать) 

 

Да уж)) где уж))

 
Ну это далеко от форекса)) Так, прибор, который станет нужен при организации нового рынка))

[Удален]  
кантор што ли?

 
Нет, а что это? )

[Удален]  
