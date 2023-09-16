Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 14
В воскресенье опубликую очередной скрин "торговли" в спортлото... на воскресенье заложено 3800рэ.
Чтобы хоть как-то оценить Ваш проект, нужно больше информации...
Вы показали только статьи доходов, но нужно видеть и статьи расходов и итоговый баланс по ВСЕМУ проекту...
Ну да это аксиомы... Просто большинство зацикливаются на одном моменте и упускают ПОЛНУЮ КАРТИНУ.
Внимательно смотрим и читаем выделенное:
" ... на воскресенье заложено 3800рэ."
Ранее на весь проект было вложено 18т.рэ...
Далее оставлена сумма для игры 7т.рэ+ оставляю 10% от выигрыша+использую полученные бонусы на доп.билеты. Участвую не во всех розыграшах, в определенных. Выигрыш вывожу остальной, суммы не большие, так как пока в миллионные суммы не попадаю. Но такой статус имею:
Внимательно смотрю и рассуждаю:
Прошлый год: весь проект = 600 баксов...
Итоговый баланс за прошлый период не определен...
За последнюю ОДНУ неделю - затраты 130 баксов... ???
Т.е. риски резко увеличились, при том что прибыль только в проекте... и закономерность в выигрыше - плавает...
Вывод: Опасное мероприятие... Удачи!
Последний раз для особо внимательных смотрим такой пост на стр12:
"Добрый всей весёлой компании. Самый прикол ещё в том, что при правильном подходе, если у вас голова работает и есть здравый мозг можно и в спортлото цифирьки угадывать. Я года два назад случайно начал в этом участвовать... посидел пораскинул мозгами и уже года полтора только вывожу потихоньку прибыль, вложенную сумму оставляю а прибыль пусть и порой небольшая на вывод минус 13%... Сейчас скрины сделаю последних двух месяцев :0))"
Далее считаем сумму по скринам и делаем выводы...
Удачи и вам
Далее считаем сумму по скринам и делаем выводы...
Ну зачем же так жестоко - заставлять суммировать эти микрюсенькие числа? Тут народ даже простой текст читает по диагонали, а тут надо так напрягаться...
Эта неделя вышла в минус имеем выигрыш 3000рэ:
Итого минус 800руб, вывести ничего не получится. На ранее накопленные бонусы уже приобретены 3 билета(300рэ) на следующие выходные+ на полученные 3000рэ чуть позже возьмем очередную комбинацию билетов. Как то так.
Могу Вам дать бесплатный совет: ПЕРЕСТАНЬТЕ ТАК ОЧЕВИДНО ВРАТЬ!
Я не в том смысле что врать вообще это "плохо", нет, врать нужно, не возможно не врать, как не возможно не тормозить на дороге, враньё - не неотъемлемая часть любой стратегии коммуникации, но нельзя купить доверие и деньги потенциального клиента за открытую ложь, а Вы как раз занимаетесь именно этим.
Так что же делать тогда бедным "гуру"???
Увы придётся полностью переделать маркетинг. Вспоминаем всеми уважаемого господина Мавроди и его маркетинг второй волны МММ, в интернете, как он привлёк клиентов? По сути он всё рассказал как есть, что это ПИРАМИДА, что она в какой то момент может рухнуть, но тем кто вовремя войдёт и выйдет можно получить прибыль. И всё, снова успех! Да, были скрыты некоторые "мелкие" детали(выйти было не так просто), но не было такого явного не уважения и тупой лжи как у многих форекс-гуру. Всё, время постсовковых финансово-неграмотных аборигенов кончилось, увы.
Ну, ближе к делу....
Чтобы Вам преуспеть как учителю(не "гуру"-шарлатану), во первых Вам придётся ЧЕСТНО описать свой трейдерский путь и результаты, не важно что путь был долгим, а торговых результатов нет, всем очевидно что если бы они у Вас были, Вы бы не метили в учителя, это не оспоримый факт, но у Вас есть ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПЫТ!!!, именно его Вы можете передать и причем честно, гордо и без обиняков. В торговле, особенно алготорговле ОГОГО! сколько технической инфы, без которой никуда, вот этому и нужно учить, это и нужно продавать.
Правду матку режете Господа! Не нужно так жестко...
Ну и чего ты добился? Показал себя ГЛУПЫМ БАЛОБОЛОМ... И всего лишь?... Если бы ты прочитал эту тему, то увидел бы очень умные советы. Один из которых: Вокруг Трейдера всегда много информации, которую можно найти и проанализировать... Но дебилам же это не подходит? - здесь же нужно работать...
Специально для ДЕБИЛА, который громко обозвал себя ГРААЛЬ, показываю отчет: Учись САЛАГА, как нужно работать...
О! Вот это надо увековечить.
Сергей, балаболка здесь ты, если я у тебя запрошу договор который ты предлагаешь для заключения сделки, ты его мне не показывал, мне ничего не стоит прикинуться твоим клиентом и его получать
и если ты думаешь я не пройду твои проверки)ты сраный зэк из камеры.