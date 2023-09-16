Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 14

Sergey Novokhatskiy:

В воскресенье опубликую очередной скрин "торговли" в спортлото... на воскресенье заложено 3800рэ.

Чтобы хоть как-то оценить Ваш проект, нужно больше информации...

Вы показали только статьи доходов, но нужно видеть и статьи расходов и итоговый баланс по ВСЕМУ проекту...

Ну да это аксиомы... Просто большинство зацикливаются на одном моменте и упускают ПОЛНУЮ КАРТИНУ.

 
Внимательно смотрим и читаем выделенное:

" ... на воскресенье заложено 3800рэ."

Ранее на весь проект было вложено 18т.рэ...

Далее оставлена сумма для игры 7т.рэ+ оставляю 10% от выигрыша+использую полученные бонусы на доп.билеты. Участвую не во всех розыграшах, в определенных. Выигрыш вывожу остальной, суммы не большие, так как пока в миллионные суммы не попадаю. Но такой статус имею:


 
Внимательно смотрю и рассуждаю:

Прошлый год: весь проект = 600 баксов...

Итоговый  баланс за прошлый период не определен...


За последнюю ОДНУ неделю - затраты 130 баксов... ???

Т.е. риски резко увеличились, при том что прибыль только в проекте... и закономерность в выигрыше - плавает...

Вывод: Опасное мероприятие...   Удачи!

 
Последний раз для особо внимательных смотрим такой пост на стр12:

"Добрый всей весёлой компании. Самый прикол ещё в том, что при правильном подходе, если у вас голова работает и есть здравый мозг можно и в спортлото цифирьки угадывать. Я года два назад случайно начал в этом участвовать... посидел пораскинул мозгами и уже года полтора только вывожу потихоньку прибыль, вложенную сумму оставляю а прибыль пусть и порой небольшая на вывод минус 13%... Сейчас скрины сделаю последних двух месяцев :0))"

Далее считаем сумму по скринам и делаем выводы...

Удачи и вам

 
Ну зачем же так жестоко - заставлять суммировать эти микрюсенькие числа?  Тут народ даже простой текст читает по диагонали, а тут надо так напрягаться...

 
Эта неделя вышла в минус имеем выигрыш 3000рэ:

Итого минус 800руб, вывести ничего не получится. На ранее накопленные бонусы уже приобретены 3 билета(300рэ) на следующие выходные+ на полученные 3000рэ чуть позже возьмем очередную комбинацию билетов. Как то так.

 
Ах-хаха! Посмотрите лучше статистику прибыльности хедж-фондов, даже там % тех кто "стабильно" получающих прибыль можно спутать со статистическим отклонением(кому то ведь должно повезти в длинной серии, ведь правда?), а там как качество данных, так и технологии их обработки и затем проторговка через праймов, всё лучшее и всё рано "пальцем в небо", а Вы говорите..

Могу Вам дать бесплатный совет: ПЕРЕСТАНЬТЕ ТАК ОЧЕВИДНО ВРАТЬ!

Я не в том смысле что врать вообще это "плохо", нет, врать нужно, не возможно не врать, как не возможно не тормозить на дороге, враньё - не неотъемлемая часть любой стратегии коммуникации, но нельзя купить доверие и деньги потенциального клиента за открытую ложь, а Вы как раз занимаетесь именно этим.

Так что же делать тогда бедным "гуру"???

Увы придётся полностью переделать маркетинг. Вспоминаем всеми уважаемого господина Мавроди и его маркетинг второй волны МММ, в интернете, как он привлёк клиентов? По сути он всё рассказал как есть, что это ПИРАМИДА, что она в какой то момент может рухнуть, но тем кто вовремя войдёт и выйдет можно получить прибыль. И всё, снова успех! Да, были скрыты некоторые "мелкие" детали(выйти было не так просто),  но не было такого явного не уважения и тупой лжи как у многих форекс-гуру. Всё, время постсовковых финансово-неграмотных аборигенов кончилось, увы.

Ну, ближе к делу....

Чтобы Вам преуспеть как учителю(не "гуру"-шарлатану), во первых Вам придётся ЧЕСТНО описать свой трейдерский путь и результаты, не важно что путь был долгим, а торговых результатов нет, всем очевидно что если бы они у Вас были, Вы бы не метили в учителя, это не оспоримый факт, но у Вас есть ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПЫТ!!!, именно его Вы можете передать и причем честно, гордо и без обиняков. В торговле, особенно алготорговле ОГОГО! сколько технической инфы, без которой никуда, вот этому и нужно учить, это и нужно продавать.

 
Грааль:

Правду матку режете Господа! Не нужно так жестко...


Ну и чего ты добился? Показал себя ГЛУПЫМ БАЛОБОЛОМ... И всего лишь?... Если бы ты прочитал эту тему, то увидел бы очень умные советы. Один из которых: Вокруг Трейдера всегда много информации, которую можно найти и проанализировать... Но дебилам же это не подходит? - здесь же нужно работать...

Специально для ДЕБИЛА, который громко обозвал себя ГРААЛЬ, показываю отчет: Учись САЛАГА, как нужно работать...

Файлы:
01.ZIP  49 kb
 
О! Вот это надо увековечить.

 
Serqey Nikitin:

Ну и чего ты добился? Показал себя ГЛУПЫМ БАЛОБОЛОМ... И всего лишь?... Если бы ты прочитал эту тему, то увидел бы очень умные советы. Один из которых: Вокруг Трейдера всегда много информации, которую можно найти и проанализировать... Но дебилам же это не подходит? - здесь же нужно работать...

Специально для ДЕБИЛА, который громко обозвал себя ГРААЛЬ, показываю отчет: Учись САЛАГА, как нужно работать...

Сергей, балаболка здесь ты, если я у тебя запрошу договор который ты предлагаешь для заключения сделки, ты его мне не показывал, мне ничего не стоит прикинуться твоим клиентом и его получать

и если ты думаешь я не пройду твои проверки)

ты сраный зэк из камеры.
