Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 23
которые тоже хотят научиться торговать, ну вместе у них может и получится чего, одна голова хорошо, а две лучше.
Я извиняюсь, не читал, просто по постановке вопроса... Старнная она...
Надо помоему так: Эффективный в будущем трейдер, учится ли у учителей... Но боюсь инфы не найти...
Да, я с Вами согласен - "Странная постановка вопроса..."
Ничего не читал, но уже высказал собственное мнение...
А почему бы не почитать то, что Ваши коллеги уже написали в этой теме?... Неполадки со здоровьем?... ( Звезданутость?...)
Закон экономики: Спрос рождает предложение!
Если есть трейдеры, которые хотят научиться прибыльно торговать, то обязательно будут и наставники...
Тут с вами согласен.
Детские отмазки ...
Вы же ищите себе стратегии, проверяете их, сливаете депозиты..., и продолжаете искать дальше...
Поиск Наставника ничем не отличается от поиска прибыльной стратегии.
Согласен с Вами. Правда для меня сам процесс поиска интересен)
Еще один Астролог появился... Предсказывает БУДУЩИЕ события, как чихнуть в чай...
Хрен поймёт чего ты хочешь. Я, если пользоваться твоей терминологией, предсказывал будущее и предсказываю. И учить этому никого не собираюсь. И не учился ни у кого. Доказывать тебе что то какими то материалами то же не намерен. ПОТОМУ ЧТО МНЕ ЭТО НЕ НАДО! Было время , я тут одного, про которого кто то сказал что он изворотлив как глиста, тыкал носом в свои прогнозы опубликованные ( в виде ордера), а потом в их исполнение. Так эта глиста даже спасибо за науку не потрудилась сказать. Глист, когда прочитаешь это сообщение, вспомни как это было. Правда я тогда был под другим ником. Кому интересно пошарьтесь на ветке про Грааль. я тогда искал себе УМНОГО партнёра но, на связь выходило только (дальше грубое слово). И так по всем форумам.
Здесь приведён скрин моей переписки с дебилами. Переписка была длинной и бесполезной. Если есть умные люди, то пишите мне на фейсбук, Мой ник на фейсбуке такой же как на скриншоте. Здесь переписываться бесполезно, дебилы дерьмом завалят любое полезное начинание.
Интересная тема и комментарии. Я торгую 8 лет. Из них 6 в плюс. Многие знакомые и даже родственники просили научить. Учился торговать я сам без курсов и наставников. Может учитель из меня никакой, но увы из учеников никто так ничему и не научился((( торговля на рынке Форекс это банальная дисциплина + немного знание теории вероятности помноженные на упорство барана. Как-то так. И про миллионы у трейдеров это миф. Если брать среднюю, то з/п получается 80-85к в месяц при ежедневной занятости.
КРАСАВЭЛЛА!!!ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
НО БЕЗ НАСТАВНИКОВ, ИМХО - ОЙ КАК СЛОЖНО...
А где Наставники то? Я вижу лишь ГУРУ, которые сами себя так назвали. Не более.