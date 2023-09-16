Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 9
Т.е. с Ваших слов можно сделать вывод что наставников которые могут научить меня прибыльно трейдить на длительном промежутке времени каждый второй? Но при этом та вторая половина которая может это, но не хочет потому что к ним приходят ученики со знаниями меньше чем есть у них?
Кончай вешать лапшу на уши! Совсем не прочитав данную тему, с умным видом повторяешь уже сказанное... НЕ КРАСИВО!
Вы действительно думаете что человек, научившийся прибыльно торговать на финансовых рынках, будет тратить свое время на то что бы за копейки учить не известных ему людей?
Будь у Вас сейчас ежемесячный доход 1-2 млн рублей Вы будете думать о жене, детях, родителях, здоровье, машинах, клубах, поездках, любовницах и прочем а о том что бы кого то научить зарабатывать у Вас даже мысли не будет....
Самому не смешно?
Любое обучение это развод лохов.....
Не совсем.
Очень важный момент в обучении - это "лелеяние ЧСВ".
Лично я в начале 2000х несколько лет вел бесплатный кружок компьютерной грамотности при Доме Детского Творчества. Причем, мне за это ничего не платили, и с учеников деньги не брали, это все шло, как "благотворительность".
Разумеется, для меня это было не "даром" - этот самый кружок был хорошим источником учеников для репетиторства (уже платного). Плюс у меня в распоряжении был целый компьютерный класс, правда, компьютеры там были староваты, но все же...
Так вот, сознание, что за твоими знаниями приходят, тебя слушают, спрашивают совета - дорого стоит. Для меня, по крайней мере, это было не последним плюсом в этом занятии. Думаю, что и для части трейдеров все это имеет значение.
Сама ИДЕЯ - "внушает"..., но исполнение не грамотное...
Лучше открыть новую тему: "Ищу Наставника. Для оценки - нужны примеры..."
Вот где будет возможность "оторваться" на каждом кандидате...!
В большинстве случаев, дело не в Наставниках, а Тупых Учениках..., которые задают тупые вопросы...
Тупые ученики не понимают, что Наставники были и будут ВСЕГДА, в любой области: науки, техники, бизнеса или спорта. И трейдинг здесь не исключение...
Они не понимают, что Наставникам тупые ученики не нужны, и значит отвечать на тупые вопросы - нет смысла.
Они не хотят работать, хотя подготовительный этап любого проекта - это СБОР и АНАЛИЗ информации...
И этой информации около любого Наставника - предостаточно: отчеты, графики, статьи, прогнозы, идеи и его посты на форумах...
Но ведь Тупые Ученики не привыкли работать своей головкой, а могут задавать тупые вопросы, считая, что они умнее всех остальных трейдеров...
которые даже мониторинга с реала не имеют.
а хотят зарабатывать на наставничестве.
"не получилось в трейдинге - пойду в наставники" )))
так он и не научился)
поэтому таким способом пробует заработать)
Ситуация прозрачная - Мелкий лошок подбегает и канючит визгливым голосом: "Дядь, ну покажи сколько у тебя денег...?"
Это я про тебя, Визгляр!
Большой Лошище Сергей Никитин не сумел заработать на форексе. Так канючит: подкиньте мне хоть копеечку за "обучение", а то есть нечего )))
я констатировал факт, что у лошища нет мониторинга.
я у тебя просил мониторинг?
О, как возбудился... Значит все сходится - это и есть Визгляр! Правда глаза колет?...
P.S. Лошарам свои финансы не светил и не собираюсь!