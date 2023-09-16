Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 12
я думаю обучаться у псевдо-гуру сергея никитина ВРЕДНО. )))
это как плохой тренер по боксу в самом начале неправильно технику удара поставит. и это на всю жизнь.
никитин занимается вредительством. )))
Вот она! - модель поведения НЕУДАЧНОГО Трейдера...
Неудачный Трейдер пытается построить ( или угадать ) БУДУЩЕЕ развитие событий, не имея НИКАКИХ ФАКТОВ : как за, так и против...
Ну откуда может знать этот Неудачник, как и что будет делать ( или чему учить ) в плане обучения Наставник, с которым этот Неудачник ни разу не пересекался...
Это стратегия Игрока в спортлото - пытаться УГАДАТЬ цифирьки через месяц...
Интересно, вам молоко что ли бесплатно дают за троллинг? Ни одного аргументированного предложения не написали, а всех только поносите
Нет, ну хоть раз можно быть объективным?!?...
Я НИ РАЗУ не начинал ПЕРВЫМ, как Вы выразились, "троллинг"...
Но пропускать гадости в свой адрес - не собираюсь!
Вас просто спросили стейт
Это и есть гадость -- просить у нелетающего летчика показать полет. :)
...или надавить на больную мозоль.)
Добрый всей весёлой компании. Самый прикол ещё в том, что при правильном подходе, если у вас голова работает и есть здравый мозг можно и в спортлото цифирьки угадывать. Я года два назад случайно начал в этом участвовать... посидел пораскинул мозгами и уже года полтора только вывожу потихоньку прибыль, вложенную сумму оставляю а прибыль пусть и порой небольшая на вывод минус 13%... Сейчас скрины сделаю последних двух месяцев :0))