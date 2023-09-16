Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 12

Возможно кто то из читающих эти посты станет миллионером, но мы этого никогда не узнаем... Ему будет не до нас... 
 
multiplicator:
я думаю обучаться у псевдо-гуру сергея никитина ВРЕДНО. )))

это как плохой тренер по боксу в самом начале неправильно технику удара поставит. и это на всю жизнь.

никитин занимается вредительством. )))

Вот она! - модель поведения НЕУДАЧНОГО Трейдера...

Неудачный Трейдер пытается построить ( или угадать ) БУДУЩЕЕ развитие событий, не имея НИКАКИХ ФАКТОВ : как за, так и против...

Ну откуда может знать этот Неудачник, как и что будет делать ( или чему учить )  в плане обучения Наставник, с которым этот Неудачник ни разу не пересекался...

Это стратегия Игрока в спортлото - пытаться УГАДАТЬ цифирьки через месяц...

Интересно, вам молоко что ли бесплатно дают за троллинг? Ни одного аргументированного предложения не написали, а всех только поносите
 
Vladimir Baskakov:
Интересно, вам молоко что ли бесплатно дают за троллинг? Ни одного аргументированного предложения не написали, а всех только поносите

Нет, ну хоть раз можно быть объективным?!?...

Я НИ РАЗУ не начинал ПЕРВЫМ, как Вы выразились,  "троллинг"...

Но пропускать гадости в свой адрес - не собираюсь!

Вас просто спросили стейт
Vladimir Baskakov:
Вас просто спросили стейт
Это и есть гадость -- просить у нелетающего летчика показать полет. :)
 
trader_number_one:
Это и есть гадость -- просить у нелетающего летчика показать полет. :)

...или надавить на больную мозоль.)

 
Добрый всей весёлой компании. Самый прикол ещё в том, что при правильном подходе, если у вас голова работает и есть здравый мозг можно и в спортлото цифирьки угадывать. Я года два назад случайно начал в этом участвовать... посидел пораскинул мозгами и уже года полтора только вывожу потихоньку прибыль, вложенную сумму оставляю а прибыль пусть и порой небольшая на вывод минус 13%... Сейчас скрины сделаю последних двух месяцев :0))

 
