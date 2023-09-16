Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё, завязываем с хворексом - все переходим на Спортлото!
Ни в коем случае, это святое ;0))
Добрый всей весёлой компании. Самый прикол ещё в том, что при правильном подходе, если у вас голова работает и есть здравый мозг можно и в спортлото цифирьки угадывать. Я года два назад случайно начал в этом участвовать... посидел пораскинул мозгами и уже года полтора только вывожу потихоньку прибыль, вложенную сумму оставляю а прибыль пусть и порой небольшая на вывод минус 13%... Сейчас скрины сделаю последних двух месяцев :0))
Не говорите ерунду.
Еще в начале 80-х, мы, шестеро сотрудников обследовали Спортлото 5 из 36. Один из нас был д.т.н. 1 к.т.н. ведущие инженеры.
Сам запрограммировал и получил нужные комбинации для игры. Написал на PL/1, на ЕС-ЭВМ, работал около 2,5 минуты. Не хочу открыть детали алгоритма, но только скажу что после 1,5 года игры, приостановили.
В общем итоге вышли с плюсом. Но тратить на это столько энергии, не было смысла.
И вот почему. Узнали, что организаторы игры, регулярно меняют шарики и еще обороты лототрона и еще делают некоторые изменения в конструкции, чтобы предотвратить закономерность.
И вот почему. Узнали, что организаторы игры, регулярно меняют шарики и еще обороты лототрона и еще делают некоторые изменения в конструкции, чтобы предотвратить закономерность.
Зачем ?
Тому не надо искать черта, у кого черт за плечами - организаторы лотереи - они ж как ДЦ - выплачивают выигрыши из проданных билетов, в любом случае забирая свою долю.
Подобные рассказы мне напоминают разговоры про "ловлю стопов" - будто бы ваши несчастные $100 какому-то ДЦ интересны, и именно за ними он специально переставляет котировки. Хотя, наблюдения показывают, что максимум разницы в котировках между крупными ДЦ бывают пара-тройка пятизначных пунктов.
Не говорите ерунду.
Еще в начале 80-х, мы, шестеро сотрудников обследовали Спортлото 5 из 36. Один из нас был д.т.н. 1 к.т.н. ведущие инженеры.
Сам запрограммировал и получил нужные комбинации для игры. Написал на PL/1, на ЕС-ЭВМ, работал около 2,5 минуты. Не хочу открыть детали алгоритма, но только скажу что после 1,5 года игры, приостановили.
В общем итоге вышли с плюсом. Но тратить на это столько энергии, не было смысла.
И вот почему. Узнали, что организаторы игры, регулярно меняют шарики и еще обороты лототрона и еще делают некоторые изменения в конструкции, чтобы предотвратить закономерность.
Да Вы, оказывается, живая легенда. Я об этом слышал примерно в тоже время ( в начале 80-х), когда был студентом, от своего сокурсника, который Вам подражал и все свое время околачивался в машзале, пытаясь на основе статистики выигрышей рассчитать "не идеальность" спортлотошного барабана.
Не говорите ерунду.
Еще в начале 80-х, мы, шестеро сотрудников обследовали Спортлото 5 из 36. Один из нас был д.т.н. 1 к.т.н. ведущие инженеры.
Сам запрограммировал и получил нужные комбинации для игры. Написал на PL/1, на ЕС-ЭВМ, работал около 2,5 минуты. Не хочу открыть детали алгоритма, но только скажу что после 1,5 года игры, приостановили.
В общем итоге вышли с плюсом. Но тратить на это столько энергии, не было смысла.
И вот почему. Узнали, что организаторы игры, регулярно меняют шарики и еще обороты лототрона и еще делают некоторые изменения в конструкции, чтобы предотвратить закономерность.
В воскресенье опубликую очередной скрин "торговли" в спортлото... на воскресенье заложено 3800рэ.
Да Вы, оказывается, живая легенда. Я об этом слышал примерно в тоже время ( в начале 80-х), когда был студентом, от своего сокурсника, который Вам подражал и все свое время околачивался в машзале, пытаясь на основе статистики выигрышей рассчитать "не идеальность" спортлотошного барабана.
А что ? Тогда в нашем машинном зале были 3 машинных комплексов, а работников очень много. Был строгий режим распределения машинного времени.
И поэтому свои коды подготовили на перфокартах/перфолентах таким образом, чтобы они безошибочно проходили с первого прохода. Это и есть дисциплина работы.
А вероятность заработать на форексе гораздо выше, чем на спортлото который похож на рулетку.