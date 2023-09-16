Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 4

Новый комментарий
 

потому, что ГОРЕ У НЕГО ОТ УМА!

Сам обучался и знаю, как это круто и классно, особенно, когда статистика по профитным - классная!



 
Serqey Nikitin:

Вопрос интересный...!??

Покажите мне ссылку, где бы говорилось о ГАРАНТИЯХ на  FOREX...

Тогда чему можно учить?
 
Serqey Nikitin:
  • Я- гений, и поэтому за десять лет смогу стать Успешным Трейдером самостоятельно
    24% (6)
  • Просто нет возможности оплатить обучение
    4% (1)
  • Забыл арифметику, и не могу подсчитать упущенную выгоду...
    8% (2)
  • Для меня обучение не актуально, так как меня интересует только ИГРА и адреналин...
    8% (2)
  • Мое мнение по этому вопросу...
    56% (14)

Я считаю, что слово "умный" стоит применять только в ироничном смысле ..

 
Потому что у "наставника" Никитина нету даже стэйта с реала )))

так как сам не торгует )))


короче, ответ "нету наставников с хорошими стейтами"
 
Какой-то дурачек случайно заплатил Никитину большие деньги, чтобы тот его наставил.

Это Никитина так впечатлило, что теперь 5 лет безуспешно ищет другого такого же дурачка ! )))
 
Так, на подумать. Человек, умеющий зарабатывать с рынка, либо в списке форбс, либо спокойно живет себе, как хочет2, особо не обременяя себя лишними обязательствовами. А все остальные, зарабатывают себе на пропитание, в том числе и обучением неофитов. ИМХО.
 
Vladimir Simakov:

Я кстати тоже заглянул в Форбс и не нашёл там "Никитин"

Так что ТС занимается разводом, в топку его!

 
Vitaly Muzichenko:

Я кстати тоже заглянул в Форбс и не нашёл там "Никитин"

Так что ТС занимается разводом, в топку его!

Непременно, "ведь ясновидцев, впрочем как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах".)

 
Vitaly Muzichenko:

Я кстати тоже заглянул в Форбс и не нашёл там "Никитин"

Так что ТС занимается разводом, в топку его!

Загляни в форбс есть там моя фамилия? есть Кулибаев, и Абрамович)))

Они то есть только нас там нет, вот в чем вопрос почему? 

Одни воры там.

Что в России что в Казахстане. 

 

очень мелкий, глупый мошенник


для новичков - почитайте отзывы у него, там все точно написано

1234567891011...24
Новый комментарий