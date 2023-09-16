Причины, по которым Умный Трейдер отказывается от обучения у Наставника... - страница 4
потому, что ГОРЕ У НЕГО ОТ УМА!
Сам обучался и знаю, как это круто и классно, особенно, когда статистика по профитным - классная!
Вопрос интересный...!??
Покажите мне ссылку, где бы говорилось о ГАРАНТИЯХ на FOREX...
Я считаю, что слово "умный" стоит применять только в ироничном смысле ..
так как сам не торгует )))
короче, ответ "нету наставников с хорошими стейтами"
Это Никитина так впечатлило, что теперь 5 лет безуспешно ищет другого такого же дурачка ! )))
Я кстати тоже заглянул в Форбс и не нашёл там "Никитин"
Так что ТС занимается разводом, в топку его!
Непременно, "ведь ясновидцев, впрочем как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах".)
Загляни в форбс есть там моя фамилия? есть Кулибаев, и Абрамович)))
Они то есть только нас там нет, вот в чем вопрос почему?
Одни воры там.
Что в России что в Казахстане.
очень мелкий, глупый мошенник
для новичков - почитайте отзывы у него, там все точно написано