Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Инструкция для воспроизведения на любом символе имеется. Есть вопросы - просто запустите.
Не, лучше вы, пока разберусь в ваших кодах, забуду зачем запускал ))
Можете протестировать на биржевом фьючерсе например Si ? Вам дать биржевой счет для теста?
Не, лучше вы, пока разберусь в ваших кодах, забуду зачем запускал ))
Можете протестировать на биржевом фьючерсе например Si ? Вам дать биржевой счет для теста?
НА бирже есть проблема малой ликвидности и очереди ордеров. Поэтому тестер на Московской бирже - ну ка кбы сосвем не корректный. На Форексе такого явления на малых лотах практически нет. Хотя встречается иногда.
Вам дать биржевой счет для теста?
Давайте. Но сразу оговорюсь, любое исполнение по last-ценам в Тестере - ошибка.
При правильной отработке должно быть
Давайте. Но сразу оговорюсь, любое исполнение по last-ценам в Тестере - ошибка.
Написал в личку.
Естественно, исполнение по ласт это бессмысленно (нонсенс).
Можете протестировать на биржевом фьючерсе например Si ?
Лучше. По реальным тикам, но TP исполняется по ластам.
Плохо.
Не, что то не то с вашим тестером. Как тестируете по всем тикам или реальным тикам?
Попробуйте на Si.В 9:45 рынок еще закрыт, в это время там может быть что угодно, нужно после 10:01 открываться.
Если биржевой символ и неттинговый счет, то только тогда лимитник по текущей цене будет акцептирован.
К сожалению, все маркеты (включая TP) исполняются по ластам. Поэтому лучше маркеты в Тестере не использовать.
Так что насчет доступа ко всем подгруженныи барам из тестера ? Ответьте плиз. Или объясните для чего нужно это искусственное ограничение.
Для ускорения тестирования 99% советников.
Для оставшегося 1% можно вставить костыль.