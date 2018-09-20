Прекращена работа программы "MetaTrader 5 Strategy Tester Agent"
Ау! Есть тут кто?)
Nexxtor:Памяти сколько?
Ау! Есть тут кто?)
Ау! Есть тут кто?)
Вообщем, никто ничего не знает...Понятно все с вами)
Nexxtor:
Вообщем, никто ничего не знает...Понятно все с вами)
Вообщем, никто ничего не знает...Понятно все с вами)
Дяденька, у вас машина сломалась)
- Установите последние обновления.
- Переустановите на всякий, терминал, хотя не думаю что в нем может быть какая то проблема.
И на десерт, если будет мало:
Переустановите ОС.
Nexxtor:
Вообщем, никто ничего не знает...Понятно все с вами)
Вообщем, никто ничего не знает...Понятно все с вами)
Однозначно! Причем, - чем больше знаешь, тем больше не знаешь.
Обиделись чтоль?))
Проблема не в ОС или Метатрейдере....
Робот в OnInit читает свои параметры из файла, затем он вызывает индикатор и уже индикатор читает свои параметры из того же файла той же процедурой.
Так вот, если вызывать индикатор без чтения параметров из файла, все работает, но если индикатор читает свои параметры из файла - происходит такая береберда....
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Добрый день.
При оптимизации вылетают локальные агенты....раньше такого не было...С чем может быть связано?
Тестер дает какие то параметры, происходит где то деление на ноль и агент вылетает? Но тогда он в журнале пишет, и агенты не вылетают.