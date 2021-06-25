OnCalculate() игнорируется в тестере стратегий, но работает в визуальном тестере
зачем????
HistogramBuffer[i] = iOpen(_Symbol, PERIOD_CURRENT, rates_total-1-i);
В OnCalculate УЖЕ ЕСТЬ МАССИВ open[]!!!
Это - явно описанное в документации поведение индикатора при тестировании
#property tester_everytick_calculate
- www.mql5.com
зачем????
В OnCalculate УЖЕ ЕСТЬ МАССИВ open[]!!!
Согласен, машинально получилось.
Где видно что "реже" или "гуще"?
Не понял вас.
Это - явно описанное в документации поведение индикатора при тестировании
#property tester_everytick_calculate
Действительно. Большое спасибо за оперативность!
А можно вопрос от совсем безграмотного пользователя? Спасибо.
Вот скажите, а почему мне, СПБ, нужно прописывать ещё какие-то там #property tester_everytick_calculate ???
Если я тестирую "чёй-то-там-мне нужное", которое рассчитано, само собой, на работу в реале, то с какого фига в ТЕСТЕРЕ я должен ещё устанавливать какие-то дополнительные флаги?
........
Вот я написал советник, индикатор... не суть. Суть в том, что я ожидаю, что в ТЕСТЕРЕ он будет работать так, как и на реале!!!!!!! А у вас всё наоборот!!! То, что работает в тестере - не работает в реале. А то что работает в реале - не работает в тестере!
И это только потому, что это РАЗНЫЕ подходы и коды. А должны бать одинаковые!!!
Извините за резкость...
Но эта "беда" тянется уже оооочень давно!
А можно вопрос от совсем безграмотного пользователя? Спасибо.
Вот скажите, а почему мне, СПБ, нужно прописывать ещё какие-то там #property tester_everytick_calculate ???
Если я тестирую "чёй-то-там-мне нужное", которое рассчитано, само собой, на работу в реале, то с какого фига в ТЕСТЕРЕ я должен ещё устанавливать какие-то дополнительные флаги?
........
Вот я написал советник, индикатор... не суть. Суть в том, что я ожидаю, что в ТЕСТЕРЕ он будет работать так, как и на реале!!!!!!! А у вас всё наоборот!!! То, что работает в тестере - не работает в реале. А то что работает в реале - не работает в тестере!
И это только потому, что это РАЗНЫЕ подходы и коды. А должны бать одинаковые!!!
Извините за резкость...
Но эта "беда" тянется уже оооочень давно!
Вам не нужно ничего прописывать.
Это - экзотический случай, который может учесть только писатель индикатора
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте.
А не баг ли это..?
При тестировании советника заметил, что результаты тестов в визуальном и обычном тестерах отличаются, проблема локализовалась в том,
что в обычном тестере событие OnCalculate() индикаторов вызывалось гораздо реже, чем при визуальном тестировании.
Это различие в работе удалось победить принудительным вызовом CopyBuffer() на каждом тике эксперта, причем копировал одно значение любого буфера индикатора в посторонний буфер эксперта.
Для воспроизведения проблемы пример кода эксперта:
Пример кода индикатора:
В такой связке результат в логах:
В визуальном тестере OnTick() советника и OnCalculate() индикатора вызываются на каждом тике. (OHLC на М1) ,
без визуального режима OnCalculate() не принтуется, хотя отрисовка индикатора происходит.
Если в коде советника раскоментить строки ниже, то OnTick начнёт вызываться на каждом тике.
Это баг или фича? Хотелось бы избежать костылей с копированием на каждом тике.