Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 54
Так у тебя не получилось зарегистрировать счёт на бете?
В MT4-Тестере был такой помощник для ГА.
Это существенно помогало сократить время Оптимизации. Например, если баланс уперся в пол, то зачем дальше гнать? В MT5 этого нет. Поэтому приходится встраивать такие разумные вещи в свои советники. Думаю, не многие авторы так поступают. Поэтому, наверное, разумно было бы такой функционал перенести и в MT5-Тестер.
Так же актуальны помощники для ГА. Вот простейший.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советники: Validate
fxsaber, 2020.01.29 15:55
В своих советниках рекомендую использовать подобного помощника ГА.
Он не позволяет ГА уходить в сторону слабых стат. результатов. Тем самым повышается качество результата и скорость его достижения. А для Validate еще и фильтр от слабых по стат. значимости проходов.
Например, когда перенастройку делаю на основе расчетов за три месяца, то минимальное количество трейдов ставлю > 100. Иначе выше вероятность в ГА нарваться на проход, который дает больше всех профита за счет малого количества удачных (случайных) сделок. Понятно, что такой проход ничего общего не должен иметь с выбором его для дальнейшей торговли.
Думаю, разумно со стороны Тестера иметь таких помощников. Тем более, что это не требует каких-либо вычислительных затрат.
Всем привет.
У меня мульти-рыночный робот. Торгует статистический арбитраж, спреды. Робот устроен так, что сам берет инструменты из обзора рынка или берет их из файла спредов (который находится в корневом каталоге программы в папке files). Робот анализирует данные, подбирает наиболее перспективные пары инструментов и торгует их.
Вопрос, сможет ли тестер стратегий мт5 тестировать его? предназначен ли функционал тестера, если торговые интрументы не перечислены во входящих параметрах робота, как это обычно, а инструменты берутся из обзора рынка или из папки Files?
Обзор рынка формируется по обращениям из кода к символам. Для тестера обязательно должен быть список валют в любом варианте. А в реале нет проблем.То что на скрине, это для оптимизации.
Правильно я вас понимаю, что тестировать с таком видом настроек как у меня не получится?
тестер не может на с истории брать данные из обзора рынка?
а что касается файла в котором прописаны торговые инструменты, с ним тестер тоже не сможет работать?
просто я перечитал всю инструкцию по тестеру, там не слова про это не нашел, написнао что можно тестить и оптить мультирычные стратегии, и то в крадце.
Если постараться, то можно всё. Например в OnInit() запросить тики нужных валют тем самым добавив их в обзор рынка и потом работать с обзором рынка. Но в этом случае как ни крути, должен быть список валют. А можно сделать два варианта: Работать по списку и работать по имеющимся в обзоре рынка. Соответственно в OnInit() поставить условие, если работа в тестере, то работать только со списком. В маркете есть такой советник.Относительно файла: Можно конечно, только надо учитывать расположение файла. Для тестера он должен находиться в папке тестера или в общей для всех терминалов папке. Либо вставлять его в качестве ресурса.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2020.01.22 23:08
Билд 2300. В режиме по пипсам стал учитываться объем, Спасибо!
Однако, прибыль InOut-сделок в этом режиме вычисляется неверно.
Если запустить в обычном режиме, то прибыль правильная.
Поэтому на Неттинге режим по пипсам сейчас не рабочий (рисует завышенную прибыль).
2310 - актуально. На Неттинге невозможно пользоваться режимом по пипсам.
В 2310 заметил, что мой советник, который делает часто модификации, невозможно профилировать.
Набросал проверочный.
Он воспроизводит невозможность профилирования буквально сразу в режиме по реальным тикам, т.к. все очень медленно.
Однако, он еще и вызывает ЗАВИСАНИЕ Терминала, если запустить по реальным тиками (даже в режиме по пипсам) одиночный проход! Просто какой-то убийца.
Если сделать его Оптимизацию (по первому параметру), то она проходит на ура, но возникают некоторые нехорошие мысли на тему производительности...
ЗЫ Если запустить в Визуализаторе и, не дождавшись окончания, закрыть, то зависает Терминал.
Сравнить могу только с Virtual-вариантом.
Обычный вариант.
С Virtual.
Тестер в 13 раз медленнее на элементарном советнике в режиме по пипсам, где никаких проверок даже нет! Билд 2310.
Даже такой советник более, чем в два раза, медленнее Virtual в режиме по пипсам.
Почему такое происходит? Весь советник - это на первом тике выставление BuyLimit. И больше ничего!