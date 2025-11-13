Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 57
В Визуализаторе не работают горячие клавиши управления скоростью.
ЗЫ Заработало. Видимо, какой-то сложно-уловимый баг.
Протестировав советник на реальных тиках у разных брокеров на МТ5 с качеством моделирования 99-100% при одинаковых входных параметрах получил совершенно разные результаты: от космической прибыли до убытков. До этого специально ушел с МТ4, т.к. там добиться такого качества моделирования труднее, надо заморачиваться. И что в результате? Как поведет себя советник в реале? Может кто даст дельный совет?
Тестер+советник - это мат. функция, которая каждому вектору (числовой ряд - котировки) ставит в соответствие число (профит).
Соответственно, (в общем виде) разные вектора - разные профиты. И эти профиты вовсе не обязаны подчиняться какому-то правилу (например, быть положительными).
Разные брокеры - это разные вектора (котировки). Здесь не имеет значения, тики это, бары или что-то другое. Главное, что вектора разные.
Насколько я понял, надо в этой ситуации выбирать брокера с лучшими результатами тестирования советника и с ним работать. Спасибо.
В ME логично разделить эти настройки отладки.
Например, нужно в Терминале отлаживать на EURUSD, а в Тестере на EURUSD_Custom. Сейчас так не настроить.
Возможно, имеет смысл для Тестера сделать текстовое поле настроек, куда можно вбить подобное.
Тогда будет полная гибкость по настройкам. И GUI не перегружен.
Строка для поиска: Uluchshenie 001.
Красная кнопка Стоп остается гореть, даже если закрыть Визуализатор. Ничего не происходит, нужно нажимать руками на Стоп. После чего выдает.
И даже создается opt-файл с нулевым количеством проходов.
Наверное, здесь нужно поправить поведение.Строка для поиска: Uluchshenie 002.
fxsaber, 2020.02.11 01:58Долго искал причину странного поведения Тестера по реальным тикам. Нашел.
Время сервера убегает вперед, а потом возвращается. Такое происходит на реальном торговом сервере, но удалось создать воспроизведение на кастомном символе.
Запускаем
Будет создан символ с тиковой историей, но с несколькими удаленным барами. Далее запускаем Дебаг советника выше в таком режиме.
Остановка.
Видно, что время пошло по второму кругу.
Строка для поиска: Oshibka 002.
fxsaber, 2020.02.01 13:43
Даже такой советник более, чем в два раза, медленнее Virtual в режиме по пипсам.
Почему такое происходит? Весь советник - это на первом тике выставление BuyLimit. И больше ничего!
Невозможно задать размер тика меньше или равно единицы.
Если прописать, а потом снова зайти, то будет нулевая величина. Для значений больше единицы все в порядке.
Строка для поиска: Uluchshenie 004.