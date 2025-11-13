Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чтобы в режиме по пипсам получить грааль, закрывайте убыточные позиции одним маркетом на весь объем позиции, а прибыльные - скопом по 0.01 лота.
Пример.
Результат
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.12 23:20
В текущей версии tst-формата нет следующих данных
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.13 00:01
Воспроизведение нескольких багов. Запускаем советник в Тестере на хедж-счете.
Получаем такое
Далее считываем соответствующий tst-файл скриптом.
Он выведет данные по позициям
Если сопоставить все в этом посте, то формулируются следующие баги.
Отладчик не совсем функциональный. Чего не хватает по сравнению со стандартными отладчиками в порядке убывания нехватки.
1. Модификация памяти. Просмотреть переменные можно, а редактировать похоже что нет.
2. Условных точек останова. Типа остановиться, если переменная test=10.
3. Возможности подвинуть выполнение. Т.е. пропустить какой цикл, например. Другими словами, ткнуть на строчке и сказать, теперь выполняй отсюда.
4. Аттача к уже работающему скрипту/советнику/индикатору. Или хотя бы возможности аттача при краше, чтоб можно было удобно проанализировать.
Отладчик не совсем функциональный. Чего не хватает по сравнению со стандартными отладчиками в порядке убывания нехватки.
2. Условных точек останова. Типа остановиться, если переменная test=10.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.14 10:49
Вместо сет-файлов использую теперь tst-файлы. Можно очень быстро переключаться между ними, имея не только входные параметры, но и полные бэктесты.
Жаль, что полноценно объединять в портфель разные ТС сейчас нельзя из-за отсутствия миллисекунд-данных в tst.
Надеюсь, разработчики существующие поля начнут использовать по полной
записывая туда значение времени не в секундах, а в миллисекундах.
Вообще, на практике продемонстрировать всю крутость использования tst не дают совсем не большие недоработки tst. Исправить бы.
В отчете есть данные по TesterWithdrawal, но отсутствуют - TesterDeposit.
Как понять такую картину. На графике оптимизации отображаются пиковые значения в районе 5000. А в таблице оптимизации максимальное значение 4670. Где параметры лучших проходов ?
Отсортируйте столбец "Результат".