Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 46
Билд 2280, но и в прошлых версиях это было. Если запускать на отладку скрипт или советник открывается новое окно первого символа из обзора рынка на таймфрейме 1H. А если мне надо отладить не на первом символе или на другом ТФ? Есть ли способ это сделать без шаманства вроде удаления всех символов, чтобы нужный стал первым?
Зайдите в настройки терминала. Там есть выбор символа для отладки.
Артём, ты чуток ошибся. Это настройки МЕ, а не терминала
Меньше надо работать.)))
Всё, нашёл, спасибо. Недавно с MT5 работаю, ещё не до конца все вещи знаю.
Билд 2280. На компьютере 4 процессора. Запущено 2 MT5. В первом крутится долгий скрипт, в итоге его terminal64.exe кушает на 100% 1 процессор, что даёт общую загрузку в 25%. На втором MT5 запущена генетическая оптимизация. Стандартно 4 агента по числу процессоров. Первая пачка заданий приходит всем по 127. Остальные задания 2 агента получают и выполняют, а остальные 2 висят в finished и даже не получают. Если их принудительно disable-enable, они подключатся в работу. До нового старта оптимизации. Если грохнуть первый MT5, ситуация останется такой же. Если после этого перезапустить второй MT5, то будет нормально. Это такой хитрый load balancer или где-то баг? Если первое, то он не очень удачный, потому что в итоге загрузка идёт на 75% (первый MT5+2 агента) и всё же это скорее должно рулиться приоритетами винды.
P.S. Похоже, не обязательно связано с загрузкой процессоров. Только что после ребута запустил только генетику, больше вообще ничего не запущено, тоже 2 агента филонили, пока их не отключил-включил. Если активными держать только 3 агента, 1 отключить вообще, то всё равно 2 филонят, работает только 1.P.P.S. Если процессоров 6, то филонят уже 3.
Билд 2280. Отлаживал индикатор, в отладчике пошагово выполнял. На строчке
упала отладка. Что-то вроде критическая ошибка, отладка остановлена. В лог отписало
Повторяется, но редко. С чем связано, неизвестно, ничего не менялось особо между отладками.
Билд 2280. Биржа, срочный рынок. Вся история загружена, но тесты проводятся в оффлайне. iBarShift как-то странно работает в индикаторах. Причём этот же код нормально работает в скрипте. Баг или я что просмотрел?
Есть такой код. По сути он проходит по всем символам из обзора рынка и дёргает iBarShift. В скрипте точно этот же код отрабатывает нормально. В индикаторе выдаёт для всех символов, кроме текущего (на графике которого запущен), -1 с ошибкой, что нет истории. Причём на втором прогоне он, видимо, историю подгружает и уже показывает нормально.
этот же код нормально работает в скрипте. Баг или я что просмотрел?
В отличие от скрипта, индикатор работает асинхронно - не ожидает готовности истории.
Дык вся история же есть. Как я говорил, он работает в оффлайне, вся история уже загружена с сервера. Или ему что-то ещё нужно?
В теории, конечно, нужно из холодного старта все поднять. На практике же не увлекался индикаторами, поэтому точно не возьмусь утверждать.