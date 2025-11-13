Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 45
Заменить && на ||
PS. Условие там ПРАВИЛЬНОЕ.
Там условие для тестирования, а не для работы. О чем в принципе и сообщает Print. Это сделано, т.к. иногда версию для тестирования могу дать "погонять" для интересующихся.
И регулярно, как меняю входные параметры, сначала идет "холостая" прогонка - т.е. не торгует, потом уже со второго запуска все ок. Чем это плохо - в генетическом алгоритме сразу отсеиваются первые результаты:
Какой номер билда?
2280
PS. Вот снова лог когда не было торговли. При этом в OnInit проверку проходит нормально. В OnTimer видимо нет, щас добавлю логов. Робот не торгует если не разрешено, видимо условие какое-то срабатывает.
Доступен более свежий билд.
Не получается
Обновляться нужно с MetaQuotes-Demo
Спасибо. Обновил на 2286. Напишу если снова возникнет проблема.
Вообщем мой косяк. В режиме профилирования ifdef'ом инициализацию флагов закрыл и словил рандом(
PS. Причем, иногда ArrayResize очищал память (вроде во время визуального режима) - и там не мог отловить ошибку эту.
Всем снова привет)
Разработчики, вопрос к вам. Есть ли возможность настраивать параметры генетического алгоритма? Например задавать критерии остановки и мутации?
Сталкиваюсь часто с тем, что остановка происходит не доходя до экстремумов.
Также вопрос. Собираетесь ли вы внедрять другие методы, например имитацию отжига?