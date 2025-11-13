Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 53

Режим по пипсам медленнее обычного режима.


Пипсы

2020.01.23 00:21:28.152 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.227
2020.01.23 00:21:29.616 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.463
2020.01.23 00:21:30.849 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.233
2020.01.23 00:21:32.098 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.248
2020.01.23 00:21:33.553 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.455
2020.01.23 00:21:34.973 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:01.419
2020.01.23 00:21:36.454 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:01.481
2020.01.23 00:21:37.651 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.196
2020.01.23 00:21:37.651 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      optimization done in 0 minutes 12 seconds
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      shortest pass 0:00:01.196, longest pass 0:00:02.227, average pass 0:00:01.465


Обычный

2020.01.23 00:22:40.544 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.274
2020.01.23 00:22:42.098 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.554
2020.01.23 00:22:43.448 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.350
2020.01.23 00:22:44.640 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.192
2020.01.23 00:22:45.860 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.220
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:00.967
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:00.939
2020.01.23 00:22:48.964 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.195
2020.01.23 00:22:48.964 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      optimization done in 0 minutes 11 seconds
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      shortest pass 0:00:00.939, longest pass 0:00:02.274, average pass 0:00:01.336


Воспроизводится стабильно.

 

После Оптимизации вкладка Бэктест оказалось полностью пустой (отчет - все белое). В режиме отображения Сделок такое.


Как воспроизвести - не понял. Вкладка График в порядке.

 
Не могу понять точный алгоритм воспроизведения, но очень часто сбрасываются значения входных параметров в Тестере после компиляции советника или переключения счета.
 
fxsaber:

MetaQuotes-Beta

Как найти этот сервер? При открытии нового счёта предлагается только MetaQuotes-Demo

 
Artyom Trishkin:

Как найти этот сервер? При открытии нового счёта предлагается только MetaQuotes-Demo

.

 
fxsaber:

.

У меня такого нету...

 

Впервые столкнулся с ситуацией на своем советнике, когда результат ГА не совпадает с одиночным проходом. Все проходы различаются.

Результат полного перебора - совпадает. Билд 2305.


ЗЫ Такое ощущение, что в opt при генетике не совсем корректно пишутся входные параметры каждого прохода.

 
Artyom Trishkin:

У меня такого нету...

Используйте обновление на бету из меню Справки.
 
MetaQuotes:
Используйте обновление на бету из меню Справки.
Всегда так делаю. Но там не всегда есть те версии, о которых тут сообщают.
 
Artyom Trishkin:
Всегда так делаю. Но там не всегда есть те версии, о которых тут сообщают.

Так у тебя не получилось зарегистрировать счёт на бете?

