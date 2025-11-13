Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 53
Режим по пипсам медленнее обычного режима.
Пипсы
Обычный
Воспроизводится стабильно.
После Оптимизации вкладка Бэктест оказалось полностью пустой (отчет - все белое). В режиме отображения Сделок такое.
Как воспроизвести - не понял. Вкладка График в порядке.
MetaQuotes-Beta
Как найти этот сервер? При открытии нового счёта предлагается только MetaQuotes-Demo
У меня такого нету...
Впервые столкнулся с ситуацией на своем советнике, когда результат ГА не совпадает с одиночным проходом. Все проходы различаются.
Результат полного перебора - совпадает. Билд 2305.
ЗЫ Такое ощущение, что в opt при генетике не совсем корректно пишутся входные параметры каждого прохода.
У меня такого нету...
Используйте обновление на бету из меню Справки.
Всегда так делаю. Но там не всегда есть те версии, о которых тут сообщают.
Так у тебя не получилось зарегистрировать счёт на бете?