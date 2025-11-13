Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 51
Это хорошо, т.к. данные серверов разных счетов могут не совпадать. Например, не хватило истории тестеру, от её подгрузил с текущего сервера - и получилась химера.
Тут речь идет о профилировании, когда история уже прогружена и настройки счета известны. Но надо предупреждать по-хорошему, что может произойти остановка, потому что во время профилирования (а это долгая процедура) может понадобиться посмотреть счета, например.
Просьба в числовой визуализации количества шагов Оптимизации (на скрине нижнее число) использовать пробелы.
На скрине не сразу поймешь, что это около полу-триллиона.
Имеется в виду использовать разделители разрядов?
Да.
2296. В tst значение contract_size для сделок стало нулевым. Для ордеров - нормально.
Где взяли такую версию? Проверяю последнюю бету - 2286...
MetaQuotes-Beta
При наведении курсора на 2D-график Оптимизации ничего не всплывает.
Помню, что в MT4 всплывали соответствующие ячейке значения входных и результат.
Нет ни каких гарантий, что советник не запросит в процессе работы данные по другому инструменту, история которого не доступна тестеру. И он ее загрузит с другого брокера?