2298 - устанавливаю кастомную комиссию. Но она не учитывается.
 
fxsaber:
2298 - устанавливаю кастомную комиссию. Но она не учитывается.

Работаем над этим. Это - вообще самая первая версия кастомизации торговой группы

 
 в мт5 при оптимизации учитывается комиссия за сделку?
 
Сделайте пожалуйста запуск тестирования по хоткею. Например по F7 чтобы срабатывала кнопка "Старт". Работаем в MetaEditor, компилируем советник, переключаемся по Alt+Tab на окно MetaTrader и запускаем тестирование по F7.
 
За несколько минут, которые изучал билд 2298 (и откатился), заметил нововведение - возможность задавать макс. к-во ордеров и позиций. Очень хорошая идея, но тут нужно ещё задавать макс. лот. И чтобы эти значения не только ограничивали установки сервера, на котором тестируется, но и расширяли их. Это нужно при тестировании на центовых серверах, где очень драконовские ограничения. В основном, конечно, мешают лимиты лота, из-за чего правильно не протестировать с MM кроме фикс. лота.
 

Просьба не напрямую касается тестера, но это мешает именно при тестировании: хочется кроме компиляции ещё функцию проверки кода. Всё то же, но без изменения ex5 (и оптимизации кода). Когда идёт долгая многочасовая автоматическая оптимизация, работаешь над кодом, и не хочешь, чтобы это влияло на работу экземпляра.

 
npats2007:
Сделайте пожалуйста запуск тестирования по хоткею. Например по F7 чтобы срабатывала кнопка "Старт". Работаем в MetaEditor, компилируем советник, переключаемся по Alt+Tab на окно MetaTrader и запускаем тестирование по F7.

Есть дебаг на истории, Ctrl+F5

 
Andrey Khatimlianskii:

Есть дебаг на истории, Ctrl+F5

Спасибо! Почему по Ctrl+F5 программно устанавливается признак "визуальный режим с отображением графиков, индикаторов и торговли" и соответственно запускается окно визуального тестирования? Как запустить тестирование в обычном режиме по Ctrl+F5?

 
Билд 2300. Лог Тестера. 
2020.01.22 23:29:55.645 Core 1  EURUSD : real ticks begin from 2019.11.01 00:00:00 // ничего после этой строки не происходило, поэтому в итоге нажал Стоп.
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:30:48.177 Tester  stopped by user
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:14.312 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:14.313 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  connection closed

Визуализация выключена, окно визуализации отсутствует среди открытых. Шесть локальных Агентов включены.

metatester64.exe в процессах. Через несколько минут исчезает, тогда запускается.


Вот этот советник воспроизводит ситуацию

double OnTester()
{
  while (!IsStopped())
    ;
    
  return(0);
}


Запускаем, затем жмем Стоп. После чего Старт уже запустить ничего не может.

 

Билд 2300. В режиме по пипсам стал учитываться объем, Спасибо!


Однако, прибыль InOut-сделок в этом режиме вычисляется неверно.


Если запустить в обычном режиме, то прибыль правильная.



Поэтому на Неттинге режим по пипсам сейчас не рабочий (рисует завышенную прибыль).

