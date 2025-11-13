Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 52
2298 - устанавливаю кастомную комиссию. Но она не учитывается.
Работаем над этим. Это - вообще самая первая версия кастомизации торговой группы
Просьба не напрямую касается тестера, но это мешает именно при тестировании: хочется кроме компиляции ещё функцию проверки кода. Всё то же, но без изменения ex5 (и оптимизации кода). Когда идёт долгая многочасовая автоматическая оптимизация, работаешь над кодом, и не хочешь, чтобы это влияло на работу экземпляра.
Сделайте пожалуйста запуск тестирования по хоткею. Например по F7 чтобы срабатывала кнопка "Старт". Работаем в MetaEditor, компилируем советник, переключаемся по Alt+Tab на окно MetaTrader и запускаем тестирование по F7.
Есть дебаг на истории, Ctrl+F5
Спасибо! Почему по Ctrl+F5 программно устанавливается признак "визуальный режим с отображением графиков, индикаторов и торговли" и соответственно запускается окно визуального тестирования? Как запустить тестирование в обычном режиме по Ctrl+F5?
Визуализация выключена, окно визуализации отсутствует среди открытых. Шесть локальных Агентов включены.
metatester64.exe в процессах. Через несколько минут исчезает, тогда запускается.
Вот этот советник воспроизводит ситуацию
Запускаем, затем жмем Стоп. После чего Старт уже запустить ничего не может.
Билд 2300. В режиме по пипсам стал учитываться объем, Спасибо!
Однако, прибыль InOut-сделок в этом режиме вычисляется неверно.
Если запустить в обычном режиме, то прибыль правильная.
Поэтому на Неттинге режим по пипсам сейчас не рабочий (рисует завышенную прибыль).