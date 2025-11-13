Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 41
А когда пойдёт торговля, то подгрузится ещё один инструмент - EURUSD
Нет, не подгрузится. В визуализаторе смотрел, все корректно - один символ во время торговли.
У пользовательского символа все валюты равны валюте счета. Т.е. режим почти аналогичен "по пипсам", не нужно подключать другие символы для расчета маржи и т.д.
На сервере, где есть комиссия (воспроизводил на ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) в режиме по реальным тикам после первой торговой операции подключается дополнительно еще один символ из стандартных. И все, конечно, считается гораздо медленнее, чем должно было быть.
На MQ-Demo, где нет комиссии (и это, неправильно, т.к. тест корректности комиссии не провести на главном демо-сервере), работает все правильно.
Воспроизводится данная проблема?
Из-за этого бага, если нужна комиссия, сильные тормоза при оптимизации.
Возможно ли на этом ползунке выводить номер положения?
Кликаю по ползунку и клавишами клавиатуры LEFT/RIGHT меняю скорость. Иногда нужна предпоследняя скорость. Визуально не видно, в каком точно положении сейчас ползунок. И очень легко выбрать последнюю скорость.
Ну а если она выбрана, то это зависание Визуализатора. И можно все результаты выкидывать на помойку. Цифровая подмога к скорости, как на скрине, была бы кстати.
ЗЫ Оказывается, если не совершать торговые операции, то максимальная скорость в Визуализаторе не вызывает зависания. Получается, почти мертвое зависание связано с торговыми операциями.
Есть люди, которые не понимают, почему MT5-Тестер показывает другие результаты бэктестов, чем ранее использовавшиеся конкурентные Тестеры.
Ниже воспроизведение этого.
На MQ-Demo, EUR, Hedge в Тестере ставим такой советник и разрешаем DLL (нужно для автоматического открытия HTML-отчетов в браузере).
Во вкладке Настройки Тестера делаем CTRL+V этих строк
Запускаем. В браузере появится очет отрговли.
Затем выставляем VirtualTester=true и снова запускаем, получив еще один отчет в браузере.
Первый раз мы вели торговлю в штатном MT5-Тестере, во второй - в стороннем.
Сравниваем отчеты. Вот они на одной картинке (сверху - штатный MT5-Тестер, снизу - сторонний).
Хорошо видно, что результаты совсем разные. Открытие и закрытие не совпадает по времени и ценам. В общем, каждый может сам решить, где ошибка.
ЗЫ Обход нарисовался.
Почему МТ5 исполнил лимитку только через 2.6 секунды? Цена отошла в другую сторону сразу после установки? Или не было тиков?
Следующий тик, удовлетворяющий лимитнику был через такое время. Конечно, в Тестере можно выставить лимитник по текущей цене и не получить его исполнение. Например, выставить лимитник на экстремуме.
Вы уточняйте о чем речь: форекс, биржа, rann?
На форексе нет лимитных ордеров и быть не может.
Речь о Тестере.
Тестер на биржевом и форекс счетах по разному работает.
Инструкция для воспроизведения на любом символе имеется. Есть вопросы - просто запустите.