Билд 2280. Биржа, срочный рынок. Вся история загружена, но тесты проводятся в оффлайне. iBarShift как-то странно работает в индикаторах. Причём этот же код нормально работает в скрипте. Баг или я что просмотрел?
Есть такой код. По сути он проходит по всем символам из обзора рынка и дёргает iBarShift. В скрипте точно этот же код отрабатывает нормально. В индикаторе выдаёт для всех символов, кроме текущего (на графике которого запущен), -1 с ошибкой, что нет истории. Причём на втором прогоне он, видимо, историю подгружает и уже показывает нормально.
доступность данных в индикаторе не гарантируется, поэтому необходимо проверять успешность их получения. Если неудача, то выполнять повторные попытки в OnCalculate. Обращаться к данным в OnInit плохая идея.
Не всегда выводится название сервера в кеш-записях.
Какое условие должно выполняться для создания кеша одиночного прохода?
Это правильно, что tst-файл не формируется для такого советника?
Да, правильно.
Если нет ни одной сделки, то tst-файл не сохраняется
Спасибо.
Разработчики, вопрос к вам. Есть ли возможность настраивать параметры генетического алгоритма? Например задавать критерии остановки и мутации?
Сталкиваюсь часто с тем, что остановка происходит не доходя до экстремумов.
Также вопрос. Собираетесь ли вы внедрять другие методы, например имитацию отжига?
В тестере прогоняю робота. Торгую на определенном символе. Вхожу по OnTimer, котировку цены беру из SymbolInfoTick.
Так вот, почему-то если прогонять на разных символах (торгуя на одном и том же), результаты существенно отличаются друг от друга. Может кто сталкивался? Сейчас более детально изучаю данное поведение.PS. Каждый тик на основе реального делаю и идеальное исполнение без задержек
Разобрался в чем дело. Кому интересно - для экономии ресурсов проца я проверяю в OnTimer время по TimeCurrent и если она не изменилась со времени последнего обновления, то ничего делать не надо. Нет котировок - состояние прежнее. Если отслеживать торговые сессии - то это очень расходная операция.
Все отлично работает для множества символов. Но когда их всего два - все зависит от котировок, которые приходят и начинается смещаться время открытия позиций и прочего. В итоге отличаются результаты в тестере стратегий.PS. В общем, буду проверять состояния символов по отдельности через SymbolInfoTick