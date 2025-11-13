Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На первом скрине видно, что есть выполненные задания. Их 150.
Если посчитать задания в работе на втором скрине, их будет 103, из которых выполнено 9.
Ну вот, выполненных заданий нашли 9 шт. А где на первом скрине 150 выполненных?
Вы с тестером стратегий много работали или по картинкам хотите ответы дать?
Вы с тестером стратегий много работали или по картинкам хотите ответы дать?
В своих вопросах вы оперируете к представленным скринам. Поэтому и вопросы по картинкам. Так где на первом скрине видно что выполненых заданий 150 ?
Я обратился к разработчикам в специализированной теме. Диванных аналитиков просьба не беспокоить.
Я обратился к разработчикам в специализированной теме. Диванных аналитиков просьба не беспокоить.
Уже 150 результатов есть, а он показывает 9. Почему?
В агентах такая картина:
По данным картинкам ничего сказать нельзя. Надо смотреть логи. Лучше полные.
Где левая часть вкладки результатов оптимизации?
Могу предположить, что первые результаты в количестве 141 штук загрузились из кеша оптимизации, которая проводилась до этого с теми же параметрами
Предлагаю рассмотреть несколько просьб по отчёту тестера:
1) выделить на графике баланса начальный депозит сплошной линией (будут видны моменты выше/ниже начального баланса). и в отчете, и в непосредственно тестере.
2) сейчас трудно проверять, соответствуют ли значения текущего прохода ранее сделанному отчёту, было бы легче, если бы совпадали значения в отчёте и то, что я вижу на экране:
- переменные типа datetime отображать как время, а не секунды с 70го года.
- то же, что и в предыдущем подпункте касаемо цветов (в отчёте видим 8421504, а в начальном меню Gray), таймфрэймов... как программа максимум, всех enum, т.к. трудно сделать настройки как в отчёте.
- дополнительно указывать описание переменной (имя переменной не видно пользователю, только описание, но в отчете - наоборот)
3) почти из области фантастики, но вполне реализуемо: если загрузить параметры можно будет не только из файла set, но и из отчёта (xml и htm). они же там есть почти в таком же виде как в set файле! тогда п.2 на 80% потеряет актуальность
По данным картинкам ничего сказать нельзя. Надо смотреть логи. Лучше полные.
Где левая часть вкладки результатов оптимизации?
Могу предположить, что первые результаты в количестве 141 штук загрузились из кеша оптимизации, которая проводилась до этого с теми же параметрами
Кстати да, был повторно запущен. Пара очень медленно проходила оптимизацию.
Может тогда логично писать не 9/1280, а
150/1280 или 9/1130 ? (лучше первый вариант). Тогда запуская повторно будет видно что результаты взяты из кэша, потому что 1280 - это общее число для моих прогонок, независимо из кэша или нет.
Во время работы перекомпилировал советника для проверки - оптимизация не прекратилась все ок. Но после перезапуска результаты вроде как и из кэша взялись, но началось дублирование.
По поводу счета (писал ранее) - если переключиться, то оптимизация стопится.
По поводу счета (писал ранее) - если переключиться, то оптимизация стопится.
Это хорошо, т.к. данные серверов разных счетов могут не совпадать. Например, не хватило истории тестеру, от её подгрузил с текущего сервера - и получилась химера.