Andrey Pogoreltsev:

На первом скрине видно, что есть выполненные задания. Их 150.

Если посчитать задания в работе на втором скрине, их будет 103, из которых выполнено 9.

Ну вот, выполненных заданий нашли 9 шт. А где на первом скрине 150 выполненных?
 
Grozir:
Ну вот, выполненных заданий нашли 9 шт. А где на первом скрине 150 выполненных?

Вы с тестером стратегий много работали или по картинкам хотите ответы дать?

 
Andrey Pogoreltsev:

Вы с тестером стратегий много работали или по картинкам хотите ответы дать?

В своих вопросах вы оперируете к представленным скринам. Поэтому и вопросы по картинкам. Так где на первом скрине видно что выполненых заданий 150 ?
 
Grozir:
В своих вопросах вы оперируете к представленным скринам. Поэтому и вопросы по картинкам. Так где на первом скрине видно что выполненых заданий 150 ?

Я обратился к разработчикам в специализированной теме. Диванных аналитиков просьба не беспокоить.

 
Andrey Pogoreltsev:

Я обратился к разработчикам в специализированной теме. Диванных аналитиков просьба не беспокоить.

Не хорошо отмахиваться от Общества. Которое стремится вам помочь и... простить.
 
Andrey Pogoreltsev:

Уже 150 результатов есть, а он показывает 9. Почему?

В агентах такая картина:


По данным картинкам ничего сказать нельзя. Надо смотреть логи. Лучше полные.

Где левая часть вкладки результатов оптимизации?

Могу предположить, что первые результаты в количестве 141 штук загрузились из кеша оптимизации, которая проводилась до этого с теми же параметрами

Предлагаю рассмотреть несколько просьб по отчёту тестера:

1) выделить на графике баланса начальный депозит сплошной линией (будут видны моменты выше/ниже начального баланса). и в отчете, и в непосредственно тестере.

2) сейчас трудно проверять, соответствуют ли значения текущего прохода ранее сделанному отчёту, было бы легче, если бы совпадали значения в отчёте и то, что я вижу на экране:

- переменные типа datetime отображать как время, а не секунды с 70го года.

- то же, что и в предыдущем подпункте касаемо цветов (в отчёте видим 8421504, а в начальном меню Gray), таймфрэймов... как программа максимум, всех enum, т.к. трудно сделать настройки как в отчёте.

- дополнительно указывать описание переменной (имя переменной не видно пользователю, только описание, но в отчете - наоборот)

3) почти из области фантастики, но вполне реализуемо: если загрузить параметры можно будет не только из файла set, но и из отчёта (xml и htm). они же там есть почти в таком же виде как в set файле! тогда п.2 на 80% потеряет актуальность

 
Slava:

По данным картинкам ничего сказать нельзя. Надо смотреть логи. Лучше полные.

Где левая часть вкладки результатов оптимизации?

Могу предположить, что первые результаты в количестве 141 штук загрузились из кеша оптимизации, которая проводилась до этого с теми же параметрами

Кстати да, был повторно запущен. Пара очень медленно проходила оптимизацию.

Может тогда логично писать не 9/1280, а

150/1280 или 9/1130 ? (лучше первый вариант). Тогда запуская повторно будет видно что результаты взяты из кэша, потому что 1280 - это общее число для моих прогонок, независимо из кэша или нет.

 

Во время работы перекомпилировал советника для проверки - оптимизация не прекратилась все ок. Но после перезапуска результаты вроде как и из кэша взялись, но началось дублирование.

По поводу счета (писал ранее) - если переключиться, то оптимизация стопится.

 
Andrey Pogoreltsev:

По поводу счета (писал ранее) - если переключиться, то оптимизация стопится.

Это хорошо, т.к. данные серверов разных счетов могут не совпадать. Например, не хватило истории тестеру, от её подгрузил с текущего сервера - и получилась химера.

