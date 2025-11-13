Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2. Такой формат совсем не удобен, особенно, если что-то надо поменять в диапазоне. Я просто сохраняю настройки и потом их считываю - вот это действительно быстро и удобно
Есть дефолтный диапазон и заданный пользователем. Второй - стандартное поведение. Дефолтный - быстро получил диапазон, что задал автор.
3. Зачем оптимизировать советников в Маркете? Этим должен автор советника заниматься же.
Не должен.
Есть дефолтный диапазон и заданный пользователем. Второй - стандартное поведение. Дефолтный - быстро получил диапазон, что задал автор.
Не должен.
Погодите, советник - это готовый продукт. Его автор лучше пользователей должен знать как он работает.
Мне, как пользователю, например, зачем покупать/арендовать продукт, который еще надо доводить до ума, да еще и без соответствующей подготовки и знаний алгоритмов его работы?
Может мы о разных вещах говорим, но продукт должен быть готовым к работе. Вы же не покупаете машину, в которой надо еще и настраивать прошивки двигателя, коробки и прочего? Так же и с советником - он должен работать из коробки.
Спасибо, Ваша точка зрения понятна.
Посмотрите как правильно работать с *.set файлами:
Эти предопределенные настройки потом доступны в контекстном меню настроек тестера.
Правильно ли понимаю, что повторный запуск ГА дописывает свои проходы в уже существующий opt-файл?
Посмотрите как правильно работать с *.set файлами:
Эти предопределенные настройки потом доступны в контекстном меню настроек тестера.
Спасибо большое за замечательный пример! Много полезного.
Погодите, советник - это готовый продукт. Его автор лучше пользователей должен знать как он работает.
Мне, как пользователю, например, зачем покупать/арендовать продукт, который еще надо доводить до ума, да еще и без соответствующей подготовки и знаний алгоритмов его работы?
Может мы о разных вещах говорим, но продукт должен быть готовым к работе. Вы же не покупаете машину, в которой надо еще и настраивать прошивки двигателя, коробки и прочего? Так же и с советником - он должен работать из коробки.
Ну вы же зеркала, сиденье настраиваете? Хуже того, вы еще бензин заливаете, масло по мере необходимости и другие технические жидкости. И думаю даже пепельницу чистите, когда наполнится . )))
Ну вы же зеркала, сиденье настраиваете? Хуже того, вы еще бензин заливаете, масло по мере необходимости и другие технические жидкости. И думаю даже пепельницу чистите, когда наполнится . )))