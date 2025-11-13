Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 20

Andrey Pogoreltsev:

2. Такой формат совсем не удобен, особенно, если что-то надо поменять в диапазоне. Я просто сохраняю настройки и потом их считываю - вот это действительно быстро и удобно

Есть дефолтный диапазон и заданный пользователем. Второй - стандартное поведение. Дефолтный - быстро получил диапазон, что задал автор.

3. Зачем оптимизировать советников в Маркете? Этим должен автор советника заниматься же.

Не должен.

 
fxsaber:

Есть дефолтный диапазон и заданный пользователем. Второй - стандартное поведение. Дефолтный - быстро получил диапазон, что задал автор.

Не должен.

Погодите, советник - это готовый продукт. Его автор лучше пользователей должен знать как он работает.

Мне, как пользователю, например, зачем покупать/арендовать продукт, который еще надо доводить до ума, да еще и без соответствующей подготовки и знаний алгоритмов его работы?

Может мы о разных вещах говорим, но продукт должен быть готовым к работе. Вы же не покупаете машину, в которой надо еще и настраивать прошивки двигателя, коробки и прочего? Так же и с советником - он должен работать из коробки.

 
Andrey Pogoreltsev:

Спасибо, Ваша точка зрения понятна.

 

Посмотрите как правильно работать с *.set файлами:


Эти предопределенные настройки потом доступны в контекстном меню настроек тестера.

fxsaber:
Правильно ли понимаю, что повторный запуск ГА дописывает свои проходы в уже существующий opt-файл?
Да.
 
MetaQuotes Software Corp.:

Посмотрите как правильно работать с *.set файлами:

Эти предопределенные настройки потом доступны в контекстном меню настроек тестера.

Спасибо большое за замечательный пример! Много полезного.

 
Первый раз столкнулся с такой ситуацией. После тасков Оптимизации (делаю почти всегда через автоматизатор MultiTester) в колонке Оптимизация отключились все столбцы (кроме входных параметров): прибыльность, профит-фактор, мат. ожидание и т.д.
 
Andrey Pogoreltsev:

Погодите, советник - это готовый продукт. Его автор лучше пользователей должен знать как он работает.

Мне, как пользователю, например, зачем покупать/арендовать продукт, который еще надо доводить до ума, да еще и без соответствующей подготовки и знаний алгоритмов его работы?

Может мы о разных вещах говорим, но продукт должен быть готовым к работе. Вы же не покупаете машину, в которой надо еще и настраивать прошивки двигателя, коробки и прочего? Так же и с советником - он должен работать из коробки.

Ну вы же зеркала, сиденье настраиваете? Хуже того, вы еще бензин заливаете, масло по мере необходимости и другие технические жидкости. И думаю даже пепельницу чистите, когда наполнится . ))) 

 
Dmitiry Ananiev:

Ну вы же зеркала, сиденье настраиваете? Хуже того, вы еще бензин заливаете, масло по мере необходимости и другие технические жидкости. И думаю даже пепельницу чистите, когда наполнится . ))) 

Это косметика. Оптимизация советника на истории - это капиталка. Но предлагаю закрыть тему, каждому свое:)
 
Новый билд 2190: вдобавок к графикам оптимизации в главном окне теперь еще и принудительная визуализация при запуске одиночных проходов из таблицы результатов! Оптимизация больше не скучное занятие.
