Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 19

Новый комментарий
 
Irql - это железо
 
Renat Fatkhullin:
Irql - это железо
На 6 потоках все заработало в итоге. Судя по тому, что каждый раз разные ошибки, скорее всего тестер все ресурсы сожрал, особенно по памяти и начали сыпаться дрова.

PS. Проблема с памятью решится, если сделаете общие тики с маппингом для агентов плюс кэш. Промахи будут конечно, но чем больше потоков, тем больше будет попаданий.

Железо я тестировал, кстати. Ошибок нет
 
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - результат оптимизации от старой версии MT5 - кэш файл, не подходит к новой версии от 4.10.2019 - кто с этим мталкивался - как лечить? Просто ничего не происходит - не загружается кэш файл. 
 

Появился ли способ передавать параметры при оптимизации на удалённый агент? или файл, или строку? Локальный или сетевой агент.

 
вот еще с какой проблемой столкнулся - опт-я встает колом не дойдя и до половины начального числа переборов. Что на это влияет? Как это исправить? Наблюдается на нескольких парах - EUR AUD и USD CAD как минимум
Файлы:
jzoh912.JPG  68 kb
 

Старый тестер не вешает систему... Вообще)
Наткнулся на статью на хабре: https://habr.com/ru/post/402551/

Возможно новый тестер использует новые инструкции, у меня как раз Ryzen 5 2600, попробую обновить микрокод.

PS. Ура!!! Все заработало после обновления биос матери (там же и микрокод идет). В 12 потоков идет расчёт без глюков и зависаний
 
Просьба при выборе кеша оптимизации не взводить в настройках флаг оптимизации.
 

Очень удобное решение для input-переменных задавать их название через комментарий.


Хотелось бы улучшить функционал следующим образом

input int inRange1 = 23; // Количество пунктов //  0||1||40||Y
input int inRange2 = 8;  // Количество пипсов  // -9||3||12||N

Выделенные участки кода задают дефолтный диапазон оптимизации для каждого входного параметра. Во вкладке Настроки Тестера можно для каждого параметра выбрать этот дефолтный диапазон, заданный автором советника.


Сейчас те же Маркет-советники идут без дефолтных диапазонов. Чтобы их оптимизировать, нужно у автора узнавать диапазоны для каждого параметра.

С таким же решением все было бы гораздо проще даже авторам советников при написании их для себя.


Дайте знать, видится ли такой функционал полезным, или это один из моих странных закидонов.

 
fxsaber:

Очень удобное решение для input-переменных задавать их название через комментарий.


Хотелось бы улучшить функционал следующим образом

Выделенные участки кода задают дефолтный диапазон оптимизации для каждого входного параметра. Во вкладке Настроки Тестера можно для каждого параметра выбрать этот дефолтный диапазон, заданный автором советника.


Сейчас те же Маркет-советники идут без дефолтных диапазонов. Чтобы их оптимизировать, нужно у автора узнавать диапазоны для каждого параметра.

С таким же решением все было бы гораздо проще даже авторам советников при написании их для себя.


Дайте знать, видится ли такой функционал полезным, или это один из моих странных закидонов.

1. Чего там удобного для многоязыкового советника? Лучше отдельными методами задавать названия в зависимости от языка

2. Такой формат совсем не удобен, особенно, если что-то надо поменять в диапазоне. Я просто сохраняю настройки и потом их считываю - вот это действительно быстро и удобно

3. Зачем оптимизировать советников в Маркете? Этим должен автор советника заниматься же.

PS. Я не то что придираюсь. Мое мнение: должно быть все просто, удобно и логично, а не "удобно для временного решения разработчика в конкретном месте"

 
Правильно ли понимаю, что повторный запуск ГА дописывает свои проходы в уже существующий opt-файл?
1...121314151617181920212223242526...101
Новый комментарий