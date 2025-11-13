Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 19
Irql - это железо
Появился ли способ передавать параметры при оптимизации на удалённый агент? или файл, или строку? Локальный или сетевой агент.
Старый тестер не вешает систему... Вообще)
Наткнулся на статью на хабре: https://habr.com/ru/post/402551/
Возможно новый тестер использует новые инструкции, у меня как раз Ryzen 5 2600, попробую обновить микрокод.PS. Ура!!! Все заработало после обновления биос матери (там же и микрокод идет). В 12 потоков идет расчёт без глюков и зависаний
Очень удобное решение для input-переменных задавать их название через комментарий.
Хотелось бы улучшить функционал следующим образом
Выделенные участки кода задают дефолтный диапазон оптимизации для каждого входного параметра. Во вкладке Настроки Тестера можно для каждого параметра выбрать этот дефолтный диапазон, заданный автором советника.
Сейчас те же Маркет-советники идут без дефолтных диапазонов. Чтобы их оптимизировать, нужно у автора узнавать диапазоны для каждого параметра.
С таким же решением все было бы гораздо проще даже авторам советников при написании их для себя.
Дайте знать, видится ли такой функционал полезным, или это один из моих странных закидонов.
1. Чего там удобного для многоязыкового советника? Лучше отдельными методами задавать названия в зависимости от языка
2. Такой формат совсем не удобен, особенно, если что-то надо поменять в диапазоне. Я просто сохраняю настройки и потом их считываю - вот это действительно быстро и удобно
3. Зачем оптимизировать советников в Маркете? Этим должен автор советника заниматься же.
PS. Я не то что придираюсь. Мое мнение: должно быть все просто, удобно и логично, а не "удобно для временного решения разработчика в конкретном месте"