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Algorithm manually automate - эксперт для MetaTrader 5
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Fractals Fibo
Индикатор строит графический объект OBJ_FIBO по двум последним фракталамClose All Main position Trailing
Советник утилита: сопровождает "Главную позицию" и вспомогательные позиции
Shadow Percentage Histogram
Гистограмма отображает высоту верхней и нижней тени в процентах от размера свечиCCI and Martin plus Trend
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла. Дополнительно фильтр в виде пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'