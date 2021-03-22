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Algorithm manually automate - эксперт для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
2936
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Возможно задавать Сигналы от двух Индикаторов а также от  двенадцати Трендовых или Горизонтальных линии. И двух Вертикальных линии.

---------------------------------------------Обновил до версии "1.002" - Уменьшил Информационную панель-------------------------------------------------------

version 2


    Fractals Fibo Fractals Fibo

    Индикатор строит графический объект OBJ_FIBO по двум последним фракталам

    Close All Main position Trailing Close All Main position Trailing

    Советник утилита: сопровождает "Главную позицию" и вспомогательные позиции

    Shadow Percentage Histogram Shadow Percentage Histogram

    Гистограмма отображает высоту верхней и нижней тени в процентах от размера свечи

    CCI and Martin plus Trend CCI and Martin plus Trend

    Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла. Дополнительно фильтр в виде пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'