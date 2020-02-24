Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 9
Стоит ли делать отдельную ветку по багам кастомных символов, как это было когда-то с CopyTicks?
Пишите сюда:
https://www.mql5.com/ru/forum/304554
Вы запускали одиночные прогоны после оптимизации? Двойной клик на строчке в списке результатов оптимизации.
Результаты совпадают?
PrintScreen версии 1966
PrintScreen версии 2006
А также прикрепляю логи тестера и Report Optimizer обеих версии
Одиночный прогон по полученным результатам в 2006 иногда запускается, но стабильно повторить не удаётся.
Настройки советника при тестировании были идентичными.
Билд 2006
Несовпадение результатов оптимизации и одиночного прогона (с решением)
Результаты совершенно не совпадают с результирующей таблицей. Решил повторить оптимизацию. (полностью те же параметры). Естественно прошло мгновенно (подтянулся кэш?), но таблица результатов другая! И что странно (и замечательно одновременно), теперь результаты совпадают!
Добрый день.
После обновления в тестере запускаю советника, в котором вызываются индикаторы. Но индикаторы не отображаются. Ранее в тестере индикаторы, используемые советником, отображались. Функция ChartIndicatorAdd вызывается без ошибок.
Кто-нибудь сталкивался?
Обновился с 2005 на 2006. Все ок.
Есть обходной путь. Можно обойтись вообще без ObjectFind(), запрашивая свойство объекта с проверкой его получения и наличия ошибки. Вроде быстрее получалось.
Костыль, конечно, но вдруг поможет.
Спасибо. Я уже рисую на канвасе, но старые проекты на стандартной библиотеке (функция оттуда) поддерживать же надо!
прикрепляю логи тестера и Report Optimizer обеих версии
В логе 2006 все в записях
Код бы помог разобраться. Не одиночный случай.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1995: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов и API для языка R
fxsaber, 2019.02.20 09:42
позиции и сделки
На скринах выделено время якобы срабатывания отложки. Но посмотрите лог выше, где написано triggered. Там другое время.
Просьба исправить на корректные времена позиции и сделки.