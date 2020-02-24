Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 9

Стоит ли делать отдельную ветку по багам кастомных символов, как это было когда-то с CopyTicks?

 
Пишите сюда:

https://www.mql5.com/ru/forum/304554

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.".
 
PrintScreen версии 1966

1966 Version

PrintScreen версии 2006

2006 Version

А также прикрепляю логи тестера и Report Optimizer обеих версии

Одиночный прогон по полученным результатам в 2006 иногда запускается, но стабильно повторить не удаётся.
Настройки советника при тестировании были идентичными.

Файлы:
1966_version.log  25 kb
2006_version.log  756 kb
ReportOptimizer.zip  302 kb
 

Билд 2006

Несовпадение результатов оптимизации и одиночного прогона (с решением)

Результаты совершенно не совпадают с результирующей таблицей. Решил повторить оптимизацию. (полностью те же параметры). Естественно прошло мгновенно (подтянулся кэш?), но таблица результатов другая! И что странно (и замечательно одновременно), теперь результаты совпадают!

 

Добрый день.

После обновления в тестере запускаю советника, в котором вызываются индикаторы. Но индикаторы не отображаются. Ранее в тестере индикаторы, используемые советником, отображались. Функция ChartIndicatorAdd вызывается без ошибок.

Кто-нибудь сталкивался?

 
Обновился с 2005 на 2006. Все ок.

 
Есть обходной путь. Можно обойтись вообще без ObjectFind(), запрашивая свойство объекта с проверкой его получения и наличия ошибки. Вроде быстрее получалось.

Костыль, конечно, но вдруг поможет.

Спасибо. Я уже рисую на канвасе, но старые проекты на стандартной библиотеке (функция оттуда) поддерживать же надо!

 
прикрепляю логи тестера и Report Optimizer обеих версии

В логе 2006 все в записях

HP      2       13:07:10.491    Core 7  genetic pass (0, 49) tested with error "task rejected by tester agent" in 0:00:00.000
CP      2       13:07:10.519    Core 8  genetic pass (0, 49) tested with error "some error after pass finished" in 0:00:00.000

Код бы помог разобраться. Не одиночный случай.

 
Этот баг актуален

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1995: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов и API для языка R

fxsaber, 2019.02.20 09:42

2019.01.04 00:00:34   sell stop 1.00 EURUSD at 1.13912 (1.13931 / 1.13940 / 1.13931)
2019.01.04 00:10:04   order [#2 sell stop 1.00 EURUSD at 1.13912] triggered
2019.01.04 00:10:04   deal #2 sell 1.00 EURUSD at 1.13912 done (based on order #2)
2019.01.04 00:10:04   deal performed [#2 sell 1.00 EURUSD at 1.13912]
2019.01.04 00:10:04   order performed sell 1.00 at 1.13912 [#2 sell stop 1.00 EURUSD at 1.13912]
2019.01.04 00:10:04   instant sell 1.00 EURUSD at 1.13912 (1.13912 / 1.13917 / 1.13912)
2019.01.04 00:10:04   deal #3 sell 1.00 EURUSD at 1.13912 done (based on order #3)
2019.01.04 00:10:04   deal performed [#3 sell 1.00 EURUSD at 1.13912]
2019.01.04 00:10:04   order performed sell 1.00 at 1.13912 [#3 sell 1.00 EURUSD at 1.13912]
2019.01.04 00:10:04   #2 2019.01.04 00:00:34 sell 1.00 EURUSD 1.13912 0.00000 0.00000 1.13917 0.00 0.00 -5.00 0
2019.01.04 00:10:04   #3 2019.01.04 00:10:04 sell 1.00 EURUSD 1.13912 0.00000 0.00000 1.13917 0.00 0.00 -5.00 0

позиции и сделки

На скринах выделено время якобы срабатывания отложки. Но посмотрите лог выше, где написано triggered. Там другое время.

Просьба исправить на корректные времена позиции и сделки.

