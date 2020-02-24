Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 12
По всей видимости только разработчики могут помочь - им нужен будет код, или откомпилированный файл - не знаю от чего требования зависят.
Алексей, подскажите как к ним обратиться?
Куда писать?
Спасибо.
Я хотел бы, чтобы в будущем графики MT5 были улучшены с помощью более логичной иерархии. Невозможно работать линейным способом, когда вы хотите динамически изменять сложные графики. Лично я думаю, что это было одной из больших ошибок с MT5. Вы создаете новую платформу, но портируете функцию MT4, которая не готова для управления новыми функциями графика MT5.
Если у вас есть график с разными буферами, эти буферы должны быть внутри графика, а не в корневой иерархии графиков. Если вы хотите удалить или изменить тип печати, то при запуске проблемы, потому что индексы буферов следующих графиков смещены, создавая хаос.
Интересно, могут ли в будущем динамически выбираться «display_chart_window» и «Indicator_separate_window».
По идеи достаточно Вашего сообщения в этой теме, как правило они реагируют - если не будет реакции, то можно повторить...
Вот такая новость...
Добрый день,
Подскажи пожалуйста к какому серверу (брокеру) вы подключены?
Проверьте личные сообщения.
У меня такая же картинка была. По двум брокерам Алпари и робофорекс.
После открытия биржи, эта ошибка исчезла.
Как-то страшно оставлять эксперта без присмотра после обновления...
Брокеры разные.
Несколько раз перегрузился, перелогинился и как-бы заработало.
Вот примеры:
RoboForex-MetaTrader 5
FortFS-Live
Просьба добавить эту ветку себе в Избранное.
В ME не выходит подсказка GetMicrosecondCount
Скорее всего потому что GetMicrosecondCount целочисленный, а Set объявлен с double. В таких случаях никогда не вылезает.