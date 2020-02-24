Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 12

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

По всей видимости только разработчики могут помочь - им нужен будет код, или откомпилированный файл - не знаю от чего требования зависят.

Алексей, подскажите как к ним обратиться?
Куда писать?
Спасибо.

 

Я хотел бы, чтобы в будущем графики MT5 были улучшены с помощью более логичной иерархии. Невозможно работать линейным способом, когда вы хотите динамически изменять сложные графики. Лично я думаю, что это было одной из больших ошибок с MT5. Вы создаете новую платформу, но портируете функцию MT4, которая не готова для управления новыми функциями графика MT5.

Если у вас есть график с разными буферами, эти буферы должны быть внутри графика, а не в корневой иерархии графиков. Если вы хотите удалить или изменить тип печати, то при запуске проблемы, потому что индексы буферов следующих графиков смещены, создавая хаос.

Интересно, могут ли в будущем динамически выбираться «display_chart_window» и «Indicator_separate_window».

 
Vadym Andrieiev:

Алексей, подскажите как к ним обратиться?
Куда писать?
Спасибо.

По идеи достаточно Вашего сообщения в этой теме, как правило они реагируют - если не будет реакции, то можно повторить...

 
Andrej Nikitin:

Вот такая новость...

Добрый день,

Подскажи пожалуйста к какому серверу (брокеру) вы подключены?

 
Vadym Andrieiev:

Алексей, подскажите как к ним обратиться?
Куда писать?
Спасибо.

Проверьте личные сообщения.

 
Anton:

Добрый день,

Подскажи пожалуйста к какому серверу (брокеру) вы подключены?

У меня такая же картинка была. По двум брокерам Алпари и робофорекс.

После открытия биржи, эта ошибка исчезла.
Как-то страшно оставлять эксперта без присмотра после обновления... 

 
Anton:

Добрый день,

Подскажи пожалуйста к какому серверу (брокеру) вы подключены?

Брокеры разные.

Несколько раз перегрузился, перелогинился и как-бы заработало.

Вот примеры: 

RoboForex-MetaTrader 5

RF

FortFS-Live

12

 
Slava:

Просьба добавить эту ветку себе в Избранное.

Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.
Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.
  • 2019.02.23
  • www.mql5.com
Так как тема достаточна обширна, решил, что стоит выделить её в отдельное обсуждение...
 
В ME не выходит подсказка GetMicrosecondCount
struct A
{
  double Value;
  
  void Set( const double ) {}
};

void OnStart()
{
  A a;

  a.Set(GetMicro      // Набор этой строки
}
 
fxsaber:
В ME не выходит подсказка GetMicrosecondCount

Скорее всего потому что GetMicrosecondCount целочисленный, а Set объявлен с double. В таких случаях никогда не вылезает.

1...5678910111213141516171819...78
Новый комментарий