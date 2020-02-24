Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 6

Slava:

Большая просьба, если нет символа, но есть его tkc-файлы, удалять их.

Столкнулся с ситуаций, что нештатно вылетел Терминал.

Захожу и вижу, что моего символа нет. Просто создаю одноименный символ и оказывает, что он с историей из tkc. Это выглядит ошибкой.

 

Невозможно дождаться

хоть и нажал на "Остановить."

 

Правильно ли, что после RatesUpdate в OnCalculate сбрасыватеся всегда в ноль prev_calculated?

Ведь если, например, обновляю свежий бар, то пересчитывать весь индикатор не нужно же.

Andrey Khatimlianskii:

Вы готовы разобраться в монстроподобной панели с кучей костылей, добавляемых по ходу развития? Я был бы только рад.


Очень актуально. Панель с большим количеством элементов просто не создается, профилирование зависает.

Возможно, дело не в чистом ОбджектФайнд, а в его связке с другими функциями (обработка событий)?

Есть обходной путь. Можно обойтись вообще без ObjectFind(), запрашивая свойство объекта с проверкой его получения и наличия ошибки. Вроде быстрее получалось.

Костыль, конечно, но вдруг поможет.

 
fxsaber:

Получится исправить?

Да.
Slava:

Классная обнова! Убила все чарты со всеми индикаторами с надписью:

2019.02.22 17:04:13.659 MQL5.chats users.dat file header invalid, rewritten

2019.02.22 17:04:13.660 MQL5.chats chats.dat file header invalid, rewritten

Почему чаты влияют на терминал?

Причем, первые разы просто терминал при загрузке вешался. Потом выдал подобную надпись (раза с третьего) и загрузился. А при выключении опять повис. И снова эта надпись и уже без сохраненного профиля. Как я понимаю, оба файла надо удалить, чтобы подобного больше не было?

 
Alexey Kozitsyn:

Чаты не влияют на чарты.

Надо было дождаться обновления, а не терминировать программу. Там конвертация баз данных может быть длительной.

С какого билда обновлялись?

MetaQuotes Software Corp.:

Чаты не влияют на чарты.

Надо было дождаться обновления, а не терминировать программу. Там конвертация баз данных может быть длительной.

С какого билда обновлялись?

А Вы не думаете, что об этом надо предупреждать пользователей? Что какая-то конвертация может быть длительной и не надо прерывать программу, когда она висит черт знает сколько?

С предыдущего релиза - 1940.

MetaQuotes Software Corp.:

И подобная ситуация продолжает повторяться.

 
Alexey Kozitsyn:

И подобная ситуация продолжает повторяться.

Приведите логи, пожалуйста.

Кроме конвертации идет перекомпилирование MQL5 файлов. Не прерывайте программу.

