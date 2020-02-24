Засада с C#

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые разработчики, скажите пожалуйста, зачем выпускать релиз с новыми функциями, если ни в документации из редактора, ни в документации на сайте нет их описания? Ведь релиз подразумевает, что всё уже готово к НОРМАЛЬНОЙ работе.
Например, берем первую: CalendarCountryById(). Нигде, кроме как в этой ветке, ничего о ней.
Последний билд от 21 февраля 2019 года. Ситуация не только не исправлена, а только усугубилась. К кому обратиться? Сервисдеска нет. МТ5 становится неуправляемой программой? С ObjectFind проблема так и не решена. Утилиты не работают. Народ купивший продукты негодует и обрывает телефон.
Последний билд от 21 февраля 2019 года. Ситуация не только не исправлена, а только усугубилась. К кому обратиться? Сервисдеска нет. МТ5 становится неуправляемой программой? С ObjectFind проблема так и не решена. Утилиты не работают. Народ купивший продукты негодует и обрывает телефон.
Я просил код, воспроизводящий вашу проблему, а не рекламу продукта.
Код где?
Стандартный \MQL5\Experts\Examples\Controls\Controls.mq5 при профилировании показывает узкое место в \MQL5\Include\ChartObjects\ChartObject.mqh:
Более сложный проект из-за этого просто вешается.
Стандартный \MQL5\Experts\Examples\Controls\Controls.mq5 при профилировании показывает узкое место в \MQL5\Include\ChartObjects\ChartObject.mqh:
Более сложный проект из-за этого просто вешается.
Андрей, ты показываешь хоть что-то наводящее. А там? Только охи.
Мы об одном продукте говорим. Просто я — с точки зрения программиста, а Геннадий — с точки зрения пользователя и продавца.
Мы об одном продукте говорим. Просто я — с точки зрения программиста, а Геннадий — с точки зрения пользователя и продавца.
Засада с C#
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сервисы. Уже работают?
fxsaber, 2019.02.22 11:19
ME показывает, что в сигнатуре нет const.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сервисы. Уже работают?
Igor Makanu, 2019.02.22 11:27
да, так и есть, это особенность C# - запрещать писать в сигнатуре ф-ции const
http://qaru.site/questions/672666/const-function-parameter-in-c
а особенность MQL - это запрещать передавать массивы параметром, т.е. только по ссылке
Невозможно передать const-массив из-за этого. Например, из индикатора high[], что идет в OnCalculate. Копировать массив на каждом тике - тот еще костыль.
Как-то возможно порешать? ArraySwap, конечно, тут не помощник.
Откуда это сейчас могут знать разработчики?
Сейчас это важно?
Мое сообщение было 2019.01.22, сегодня повторил. Реакции нет.