Билд 2007
Если график промотать влево, так чтобы подгрузились новые бары, при вызове OnCaclulate в индикаторе в момент, когда меняется количество баров возникает такая ошибка:
Вызов iBarShift() возвращает -1, GetLastError() - 4401 ERR_HISTORY_NOT_FOUND (Запрашиваемая история не найдена)
Определение функции f недоступно при глобальной инициализации.
глобальное определение Func происходит до f
внутри OnStart, определение f доступно
Понял, спасибо.
Уточните пожалуйста, будет ли исправлена проблема при удалении большого количества объектов (в 1940 все было нормально). Или теперь только через предварительное отключение отправки событий решать вопрос зависания?
Да, мы работаем над улучшением скорости обработки большого количества запросов к чарту (в том числе объектам чарта).
У нас уже есть результаты такого улучшения.
Вопрос. Не лучше ли объектам диаграммы возвращать дескриптор? Если вы хотите изменить его, вы можете использовать его. Вы сделали то же самое с индикаторами. Теперь возвращает ручку, делая все быстрее
Отлично, а когда можно ожидать на основе билд с исправлениями?
Если компилировать по F7, то запуск советника (после нажатия на OK, где входные параметры) выдает
Если по F5 - запускается без проблем.
Проблемный EX5-файл отправил в ЛС.
После чего МТ5 с одним запущенным советником стал жрать 15-25% CPU. Для сравнения, на МТ4 запущены 5 экземпляров того-же советника на разных инструментах и он жрет меньше (советник мультиплатформенный).
МТ5 билд 2007.
До обновления Винды все было ОК. Просто сообщаю.
В тестере, при попытке получения хэндла окна функцией ChartGetInteger(0, CHART_WINDOW_HANDLE) всегда выдает ноль. Так и задумано?
