Билд 2007

Если график промотать влево, так чтобы подгрузились новые бары, при вызове OnCaclulate в индикаторе в момент, когда меняется количество баров возникает такая ошибка:

Вызов iBarShift() возвращает -1, GetLastError() - 4401 ERR_HISTORY_NOT_FOUND (Запрашиваемая история не найдена)

 
Ilyas:

Определение функции f недоступно при глобальной инициализации.

  1. Компилятор сначала собирает глобальные определения

    глобальное определение Func происходит до f

  2. Затем компилируются функции

    внутри OnStart, определение f доступно

Понял, спасибо.

 
Alexey Kozitsyn:

Уточните пожалуйста, будет ли исправлена проблема при удалении большого количества объектов (в 1940 все было нормально). Или теперь только через предварительное отключение отправки событий решать вопрос зависания?

Да, мы работаем над улучшением скорости обработки большого количества запросов к чарту (в том числе объектам чарта).

У нас уже есть результаты такого улучшения.

 
Ilyas :

Вопрос. Не лучше ли объектам диаграммы возвращать дескриптор? Если вы хотите изменить его, вы можете использовать его. Вы сделали то же самое с индикаторами. Теперь возвращает ручку, делая все быстрее

Ilyas:

Отлично, а когда можно ожидать на основе билд с исправлениями?

 
Ilyas:

Если компилировать по F7, то запуск советника (после нажатия на OK, где входные параметры) выдает

EX5 loading failed


Если по F5 - запускается без проблем.


Проблемный EX5-файл отправил в ЛС.

 
Участвую в программе Windows 10 Insider - программе предварительной оценки Windows. Сегодня обновилась ОС до версии

1

После чего МТ5 с одним запущенным советником стал жрать 15-25% CPU. Для сравнения, на МТ4 запущены 5 экземпляров того-же советника на разных инструментах и он жрет меньше (советник мультиплатформенный).

2

МТ5 билд 2007.

До обновления Винды все было ОК. Просто сообщаю.

 

В тестере, при попытке получения хэндла окна функцией ChartGetInteger(0, CHART_WINDOW_HANDLE) всегда выдает ноль. Так и задумано?

 

server2003 терминал вообще не запускается
