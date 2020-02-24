Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1999 - сломали вкладку Журнал Тестера: пустая всегда. В лог-файлах Тестера все есть.
У кого есть свежий билд с работающим Журналом, скиньте, пожалуйста.
Сообщите пожалуйста больше подробностей.
Журнал тестера в клиентском терминале билда 1999 нормально показывается
Сообщите пожалуйста больше подробностей.
Журнал тестера в клиентском терминале билда 1999 нормально показывается
После того, как Терминал обновился на 1999, ни разу не перезагружал его.
Запускал и Оптимизацию и одиночные прогоны, в Журнале было всегда пусто. При этом все *.log файлы полноценно формировались без сообщений об ошибках.
После Вашего сообщения перезагрузил Терминал и вкладка Журнал стала отображаться.
ЗЫ До использования Тестера несколько раз в Терминале запускал C#-формы. Возможно, они оказали на Тестер негативное воздействие. Правда, во всех случаях корректно выгружались.
Работают ли функции календаря в тестере? Можно ли загрузить события начиная, например, с 2018 года и тестировать роботов по новостям?
Написано: "При запросе данных вы указываете "change_id" и терминал возвращает вам события, появившиеся в календаре, начиная с этого момента"
Но в календаре часто обновляются уже существовавшие события. Как отлавливать изменения значений в уже существовавших событиях?
Лишние знаки
Спасибо!
Добавил отсечение лишних нолей для последнего выводимого значения double
Работают ли функции календаря в тестере? Можно ли загрузить события начиная, например, с 2018 года и тестировать роботов по новостям?
Написано: "При запросе данных вы указываете "change_id" и терминал возвращает вам события, появившиеся в календаре, начиная с этого момента"
Но в календаре часто обновляются уже существовавшие события. Как отлавливать изменения значений в уже существовавших событиях?
Хороший вопрос про историю. Насколько я помню, работу в тестере с новостями обещали!
Как то очень странно себя ведёт тестер в версии 1999 в режиме Fast genetic based algorithm.
В версии 1966 (до красной линии) всё было нормально, но после обновления стало творится что-то не понятное.
Советник для открытия позиции использует синтетики.
Обновился -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2005: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов и API для языка R
fxsaber, 2019.02.20 17:18Прошу снять встроенную защиту от проброса ранних тиков на кастомные символы.
Стоит ожидать?
Стоит ожидать?
Используйте Replace для вставки в историю
Используйте Replace для вставки в историю
У меня 10К тиков, мне нужно их каждую секунду пробрасывать по 10 штук.
AddTicks автоматом формирует и бары, но Вы его запрещаете делать по какой-то причине.
ReplaceTicks бары не формирует, что потребует их самому контролировать и добавлять через ReplaceRates. Схема получается довольно костыльная. Потому как и тики бывают с одинаковым временем и с барами выходит, как с гландами через одно место.
Почему не сделать по-человечески - через AddTicks?