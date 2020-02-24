Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 2

Новый комментарий
 
fxsaber:

1999 - сломали вкладку Журнал Тестера: пустая всегда. В лог-файлах Тестера все есть.


У кого есть свежий билд с работающим Журналом, скиньте, пожалуйста.

Сообщите пожалуйста больше подробностей.

Журнал тестера в клиентском терминале билда 1999 нормально показывается


Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Slava:

Сообщите пожалуйста больше подробностей.

Журнал тестера в клиентском терминале билда 1999 нормально показывается

После того, как Терминал обновился на 1999, ни разу не перезагружал его.

Запускал и Оптимизацию и одиночные прогоны, в Журнале было всегда пусто. При этом все *.log файлы полноценно формировались без сообщений об ошибках.

После Вашего сообщения перезагрузил Терминал и вкладка Журнал стала отображаться.


ЗЫ До использования Тестера несколько раз в Терминале запускал C#-формы. Возможно, они оказали на Тестер негативное воздействие. Правда, во всех случаях корректно выгружались.

 

Работают ли функции календаря в тестере? Можно ли загрузить события начиная, например, с 2018 года и тестировать роботов по новостям?

Написано: "При запросе данных вы указываете "change_id" и терминал возвращает вам события, появившиеся в календаре, начиная с этого момента"

Но в календаре часто обновляются уже существовавшие события. Как отлавливать изменения значений в уже существовавших событиях?

 
fxsaber:
Лишние знаки

Спасибо!
Добавил отсечение лишних нолей для последнего выводимого значения double

[Удален]  
Stanislav Korotky:

Работают ли функции календаря в тестере? Можно ли загрузить события начиная, например, с 2018 года и тестировать роботов по новостям?

Написано: "При запросе данных вы указываете "change_id" и терминал возвращает вам события, появившиеся в календаре, начиная с этого момента"

Но в календаре часто обновляются уже существовавшие события. Как отлавливать изменения значений в уже существовавших событиях?

Хороший вопрос про историю. Насколько я помню, работу в тестере с новостями обещали!

 

Как то очень странно себя ведёт тестер в версии 1999 в режиме Fast genetic based algorithm.

В версии 1966 (до красной линии) всё было нормально, но после обновления стало творится что-то не понятное.

Советник для открытия позиции использует синтетики.

 

 

Обновился - 

 
fxsaber:

Стоит ожидать?

Используйте Replace для вставки в историю

 
Renat Fatkhullin:

Используйте Replace для вставки в историю

У меня 10К тиков, мне нужно их каждую секунду пробрасывать по 10 штук.

AddTicks автоматом формирует и бары, но Вы его запрещаете делать по какой-то причине.

ReplaceTicks бары не формирует, что потребует их самому контролировать и добавлять через ReplaceRates. Схема получается довольно костыльная. Потому как и тики бывают с одинаковым временем и с барами выходит, как с гландами через одно место.

Почему не сделать по-человечески - через AddTicks?

123456789...78
Новый комментарий