Artyom Trishkin:

Я просил код, воспроизводящий вашу проблему, а не рекламу продукта.

Возможно, есть кто-то, кто имеет больше, чем просто компьютер с Windows, и может написать пошаговое руководство по установке локальной фермы агентов, включая подводные камни.

Я не могу этого сделать, потому что у меня нет второго ПК, и кажется, что проблема не так проста, как предлагают окна «Тестер стратегий» и «МетаТестер».

Maybe there is someone who has more than just a PC with Windows, and can write a step-by-step guide to installing a local agent farm including the pitfalls.

I can't do this because I don't have a second PC and it seems that the problem isn't as easy as the Strategy Tester and MetaTester windows suggest.

Вот такая новость...

Подскажите пож-та где можно скачать МТ5 от 2 ноября 2018 года. Она самая стабильная. 
 
Gennadiy Stanilevych:
Подскажите пож-та где можно скачать МТ5 от 2 ноября 2018 года. Она самая стабильная. 

Вот

 
Vitaly Muzichenko:

Вот

Спасибо большое.

 
Gennadiy Stanilevych:

Спасибо большое.

Да, но как побороть обновление?

 
Vitaly Muzichenko:

Да, но как побороть обновление?

Хороший вопрос. 

 
Vladimir Belozercev:

Version= 3.73 is started. MQL5 build:2005 Terminal build:2005;

При большом количестве графических объектов (~20000)виснет на операции:

ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_ARROW);  ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_TREND);    ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_EVENT);   ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_TEXT);  

Собрал синтетический тест, но повторить не получается. Даже на большем кол-ве объектов удаление проходит нормально...

Тем не менее, в предыдущем билде все работало без проблем. После перехода на новый билд, отладчик виснет именно на этой строке. Пытаюсь найти комбинаторику, при которой происходит зависание.

 

