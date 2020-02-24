Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 10
Я просил код, воспроизводящий вашу проблему, а не рекламу продукта.
CAppDialog: expert dialog create error
Возможно, есть кто-то, кто имеет больше, чем просто компьютер с Windows, и может написать пошаговое руководство по установке локальной фермы агентов, включая подводные камни.
Я не могу этого сделать, потому что у меня нет второго ПК, и кажется, что проблема не так проста, как предлагают окна «Тестер стратегий» и «МетаТестер».
https://www.mql5.com/de/forum/304589
Вот такая новость...
Подскажите пож-та где можно скачать МТ5 от 2 ноября 2018 года. Она самая стабильная.
Вот
Спасибо большое.
Да, но как побороть обновление?
Хороший вопрос.
Version= 3.73 is started. MQL5 build:2005 Terminal build:2005;
При большом количестве графических объектов (~20000)виснет на операции:
ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_ARROW); ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_TREND); ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_EVENT); ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_TEXT);
Собрал синтетический тест, но повторить не получается. Даже на большем кол-ве объектов удаление проходит нормально...
Тем не менее, в предыдущем билде все работало без проблем. После перехода на новый билд, отладчик виснет именно на этой строке. Пытаюсь найти комбинаторику, при которой происходит зависание.
