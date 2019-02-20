Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1995: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов и API для языка R - страница 12
Это - не доказательство. Распечатайте "ненормализованное" значение цены с точностью до 16 знаков и не в научном формате (форматтер %.16f)
Вы код смотрели? Причем тут формат распечатывания, если эта функция выдает true?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2019.02.20 07:26
Вы получаете DBL_EPSILON.
Сколько раз уже повторяли, что нельзя сравнивать вещественные числа между собой просто так.
Цена нормализована, когда нормализованное значение равно оригинальному. Верно?
Нашел в Вашем Тестере тормозную часть. Там идет проверка акцепта отложки не через простое сравнение цены отложки с текущей, а через медленную нормализацию.
Например, для BuyLimit вместо такой проверки
Вы делаете такую
Отсюда замедление.
Спасибо. Разобрались.
Экспериментировали с алгоритмами нормализации и внесли в одном месте рассогласование.
Исправили
Результат
Т.е. две полностью идентичные позиции, но цены при сравнении разные!
Этот пример показывает еще один баг Тестера. Вот его позиции и сделки
На скринах выделено время якобы срабатывания отложки. Но посмотрите лог выше, где написано triggered. Там другое время.
Просьба исправить на корректные времена позиции и сделки.
Что сейчас творится в MT5-Тестере
Ещё один по сравнению с чем?
Если в тестер подавать правильно нормализованные цены, то и этой проблемы не будет
Да, если нормализовать, то проблемы не должно быть.
Triggered-время - баг.
MetaQuotes Software Corp.:
30. Tester: Исправлена отладка индикаторов на исторических данных. Теперь функции OnInit и OnDeinit индикаторов можно отлаживать корректно.
Ранее была проблема с перезапуском индикатора. Функция OnInit() нового индикатора запускалась до выполнения OnDeinit() старого. Правильно ли я понимаю, что данное нововведение - исправление именно этой ошибки, и теперь разработчики гарантируют запуск нового индикатора после закрытия старого?
Это не проблема. Это - особенность архитектуры.
Отладка на исторических данных - это отладка в визуальном тестере. К терминалу отношения не имеет (там так и написано "30. Tester: ...")