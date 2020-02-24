Ошибка компилятора

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 47
в терминале же этот список есть, а по поводу того, что косячит и в БКС, просто сами подумайте, если в Открытии один сервер накосячил, то кто мешает это сделать и в БКС )), вы просто поймите, серевера сами не косячат, это на этих серверах есть кривая история, например связь во время приема потока прервалась и т.д.
А почему косяк именно на тиках с одинаковым .msc ?
А почему косяк именно на тиках с одинаковым .msc ?
я не знаю, это нужно узнавать у разработчиков и тех кто настраивал сервера МТ5 у брокеров, к примеру брокер Открытие мне толком так ни чего и не объяснил, а я не настаивал ))
Scripts: Balance Graph HTML
fxsaber, 2019.04.08 09:42
Если в тексте содержатся кавычки, например.
сегодня на 32бит 8ке опять пропадают свечи второй терминал полуработает, на 64бит 10ке все ок
Билд 2009
Поставил тестирование с периодом в 2 года и 20 символов. Похоже вся история загружается в оперативную память и в итоге тестер съел 20 ГБ. Раньше история подгружалась с диска. Похоже что-то изменили в последних билдах.
Если NULL заменить на _Symbol, ошибки не будет.
ЗЫ Оказывается NULL - макрос. Как и extern.
Build 2007/2009. Согласно документации , эту команду можно использовать для «обновления графика»:
Однако для пользовательский символ это не работает (OnCalculate () не вызывается). Это ожидается? Если да, по крайней мере, возвращаемое значение должно быть ложным (оно дает истину). Если нет, пожалуйста, исправьте это.
Благодарю.
Спасибо за обновление!
Вот здесь опечатка: https://www.mql5.com/ru/docs/calendar/calendarvaluehistory
Так же есть вопрос, есть ли возможность задать "expiration" с точностью до миллисекунд?
Тестер
Тестировал один советник, переключился на другой, на вкладке настроек
Если бы тип совпал, то заметить было бы сложно.
У предыдущего советника в этом месте (вторая строка сверху) именно строковая переменная, но значения ни по умолчанию, ни при последнем тесте, не были такими - это одно из значений, которые вводил вручную.