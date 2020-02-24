Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 47

Новый комментарий
 
Konstantin:

в терминале же этот список есть, а по поводу того, что косячит и в БКС, просто сами подумайте, если в Открытии один сервер накосячил, то кто мешает это сделать и в БКС )), вы просто поймите, серевера сами не косячат, это на этих серверах есть кривая история, например связь во время приема потока прервалась и т.д.

А почему косяк именно на тиках с одинаковым .msc ? 

 
pivomoe:

А почему косяк именно на тиках с одинаковым .msc ? 

я не знаю, это нужно узнавать у разработчиков и тех кто настраивал сервера МТ5 у брокеров, к примеру брокер Открытие мне толком так ни чего и не объяснил, а я не настаивал ))

 
Некорректная вставка текста в код

Если в тексте содержатся кавычки, например.

 

сегодня на 32бит 8ке опять пропадают свечи второй терминал полуработает, на 64бит 10ке все ок

 

Билд 2009

Поставил тестирование с периодом в 2 года и 20 символов. Похоже вся история загружается в оперативную память и в итоге тестер съел 20 ГБ. Раньше история подгружалась с диска. Похоже что-то изменили в последних билдах.

 
Ошибка компилятора
double iOpen( const string, const int, const int ) { return(0); }

double DayOpen = iOpen(NULL, PERIOD_D1, 0); // 'iOpen' - ambiguous call to overloaded function

Если NULL заменить на _Symbol, ошибки не будет.


ЗЫ Оказывается NULL - макрос. Как и extern.

 
Можно пример, как создать сервис получения данных из собственных источников, например, от того же Яху?
 

Build 2007/2009. Согласно документации , эту команду можно использовать для «обновления графика»: 

       bool ret= ChartSetSymbolPeriod(0,NULL,0);

Однако для пользовательский символ это не работает (OnCalculate () не вызывается). Это ожидается? Если да, по крайней мере, возвращаемое значение должно быть ложным (оно дает истину). Если нет, пожалуйста, исправьте это.

Благодарю.

 

Спасибо за обновление!


Вот здесь опечатка: https://www.mql5.com/ru/docs/calendar/calendarvaluehistory


Так же есть вопрос, есть ли возможность задать "expiration" с точностью до миллисекунд?


 

Тестер

Тестировал один советник, переключился на другой, на вкладке настроек

input int      period=36; //ZZ period

Если бы тип совпал, то заметить было бы сложно.

У предыдущего советника в этом месте (вторая строка сверху) именно строковая переменная, но значения ни по умолчанию, ни при последнем тесте, не были такими - это одно из значений, которые вводил вручную.

1...404142434445464748495051525354...78
Новый комментарий