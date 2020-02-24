Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 7
Приведите логи, пожалуйста.
Кроме конвертации идет перекомпилирование MQL5 файлов. Не прерывайте программу.
Тут, похоже, дело в чем-то другом.
У Вас есть возможность проверить удаление большого количества объектов? Терминал виснет намертво при этом.
Добрый день!
В новом билде на инструментальной панели появился новый элемент - "Достижения". Подскажите, пожалуйста, как убрать его с инструментальной панели?
Так же интересно, как убрать соседние кнопки "Чат" и "Поиск онлайн"?
Спасибо.
Вот такой вот скрипт вешает терминал при удалении большого количества объектов:
Как то очень странно себя ведёт тестер в версии 1999 в режиме Fast genetic based algorithm.
В версии 1966 (до красной линии) всё было нормально, но после обновления стало творится что-то не понятное.
Советник для открытия позиции использует синтетики.
Вы запускали одиночные прогоны после оптимизации? Двойной клик на строчке в списке результатов оптимизации.
Результаты совпадают?
Version= 3.73 is started. MQL5 build:2005 Terminal build:2005;
При большом количестве графических объектов (~20000)виснет на операции:
ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_ARROW); ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_TREND); ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_EVENT); ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_TEXT);
при запуске более одного мт5 на серваке, крашатся с ошибкой
Terminal exit with code -1000012349
О каком количестве объектов идёт речь?
~40000. Причем, иногда удаляются, иногда нет... На билде 1940 100% всегда все было нормально.
Суть: есть два индикатора (одинаковые), которые работают со своими объектами (по префиксу). Объекты только типа OBJ_TEXT. Индикатор №1 работает, примерно, с 40000 объектов, индикатор №2 - примерно с 1000 объектов. Если сначала удалить объекты индикатора №2, например, удалив сам индикатор, в дальнейшем 40000 объектов первого индикатора удаляются. Если же скриптом попытаться удалить сразу все текстовые объекты - идет зависание.
при запуске более одного мт5 на серваке, крашатся с ошибкой
Terminal exit with code -1000012349
~40000. Причем, иногда удаляются, иногда нет... На билде 1940 100% всегда все было нормально.
Можете прислать шаблон графика с Вашими объектами.
Около 70 тысяч объектовВремя замерялось в микросекундах