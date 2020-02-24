Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 7

Новый комментарий
[Удален]  
MetaQuotes Software Corp.:

Приведите логи, пожалуйста.

Кроме конвертации идет перекомпилирование MQL5 файлов. Не прерывайте программу.

Тут, похоже, дело в чем-то другом.

У Вас есть возможность проверить удаление большого количества объектов? Терминал виснет намертво при этом.

 

Добрый день!


В новом билде на инструментальной панели появился новый элемент - "Достижения". Подскажите, пожалуйста, как убрать его с инструментальной панели?


Так же интересно, как убрать соседние кнопки "Чат" и "Поиск онлайн"?


Спасибо.

Как это убрать?

[Удален]  
MetaQuotes Software Corp.:

Приведите логи, пожалуйста.

Кроме конвертации идет перекомпилирование MQL5 файлов. Не прерывайте программу.

Вот такой вот скрипт вешает терминал при удалении большого количества объектов:

#property script_show_inputs
//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные параметры                                                                                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
input ENUM_OBJECT inpType = NULL;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
   {
         //--- Удаляем все объекты типа inpType
         ObjectsDeleteAll( 0, 0, inpType );
         //---
         Print( __FILE__,": Удалены все объекты типа "+EnumToString( inpType ) );
   }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Aidas Geguzis:

Как то очень странно себя ведёт тестер в версии 1999 в режиме Fast genetic based algorithm.

В версии 1966 (до красной линии) всё было нормально, но после обновления стало творится что-то не понятное.

Советник для открытия позиции использует синтетики.

 

Вы запускали одиночные прогоны после оптимизации? Двойной клик на строчке в списке результатов оптимизации.

Результаты совпадают?

 

Version= 3.73 is started. MQL5 build:2005 Terminal build:2005;

При большом количестве графических объектов (~20000)виснет на операции:

ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_ARROW);  ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_TREND);    ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_EVENT);   ObjectsDeleteAll(0,"",-1, OBJ_TEXT);  

 

при запуске более одного мт5 на серваке, крашатся с ошибкой

Terminal exit with code -1000012349

 
Alexey Kozitsyn:

Вот такой вот скрипт вешает терминал при удалении большого количества объектов:

О каком количестве объектов идёт речь?

[Удален]  
Slava:

О каком количестве объектов идёт речь?

~40000. Причем, иногда удаляются, иногда нет... На билде 1940 100% всегда все было нормально.

Суть: есть два индикатора (одинаковые), которые работают со своими объектами (по префиксу). Объекты только типа OBJ_TEXT. Индикатор №1 работает, примерно, с 40000 объектов, индикатор №2 - примерно с 1000 объектов. Если сначала удалить объекты индикатора №2, например, удалив сам индикатор, в дальнейшем 40000 объектов первого индикатора удаляются. Если же скриптом попытаться удалить сразу все текстовые объекты - идет зависание.

 
echellelongue:

при запуске более одного мт5 на серваке, крашатся с ошибкой

Terminal exit with code -1000012349

Логи терминала покажите пожалуйста
 
Alexey Kozitsyn:

~40000. Причем, иногда удаляются, иногда нет... На билде 1940 100% всегда все было нормально.

Можете прислать шаблон графика с Вашими объектами.

Около 70 тысяч объектов

2019.02.22 16:32:17.250 TestObjectsDeleteAll (EURUSD,M1)        TestObjectsDeleteAll.mq5: Удалены 23423 объектов типа OBJ_TREND за 257728 mcs
2019.02.22 16:32:30.122 TestObjectsDeleteAll (EURUSD,M1)        TestObjectsDeleteAll.mq5: Удалены 23423 объектов типа OBJ_ARROW_BUY за 274490 mcs
2019.02.22 16:32:45.905 TestObjectsDeleteAll (EURUSD,M1)        TestObjectsDeleteAll.mq5: Удалены 23423 объектов типа OBJ_ARROW_SELL за 41530 mcs
Время замерялось в микросекундах
1234567891011121314...78
Новый комментарий